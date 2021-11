Drámaian nő ebben a vidéki városban a fertőzés: a gyerek sincsenek biztonságban

Makón és térségében drasztikusan megnőtt a karanténban lévő személyek száma, pénteken 241 fő volt karanténban, ez lényegesen több, mint az előző három hullám idején. Összesen 148 fő igazoltan beteg, ez a két nappal korábbi adatokhoz képest 20 százalékos növekedés – nyilatkozta Farkas Éva Erzsébet makói polgármester a helyi televízió műsorában. A városvezető emlékeztetett, hogy mától a polgármesteri hivatal ügyfélfogadásában is változások léptek életbe, az udvaron két ügyfélszolgálati sátort állítottak fel, mint a járvány korábbi hullámai idején. Azt kérte, aki teheti, telefonon vagy e-mailben kérjen időpontot, hogy ne legyen tömeg. Elmondta, hogy a hét folyamán a kollégáiknak tájékoztatókat tartanak majd az oltások fontosságáról és az aktuális járványügyi helyzetről, amelyről levelet is küldenek nekik.

Arra a kérdésre, hogy kötelezővé teszik-e alkalmazottaiknak az oltást, Farkas Éva Erzsébet azt mondta, felmérték, hogy intézményeikben milyen arányú az átoltottság és ennek függvényében hozzák majd meg a döntést 15-éig a döntést. A műsorban Ábrahám Judit főorvos arról beszélt, hogy 99 százalékban az oltatlanok betegednek meg,

a koronavírus leginkább a 40-60 éves korosztály érinti, tehát nem mondható, hogy az idősekre veszélyes a betegség.

Kiemelte, hogy a térség 51-51 százalékos átoltottsági aránya rendkívül alacsony, ráadásul a megyén belül Makó számít a járvány szempontjából a legfertőzöttebb városnak.



A hódmezővásárhelyi szakember, Havasi Katalin azt nyilatkozta a Délmagyarnak, hétről hétre több a koronavírusos az oltatlan 12-18 évesek, illetve a még nem oltható 12 év alatti gyerekek között. Az is megfigyelhető, hogy míg az előző hullámok alatt a Covidos szülők gyerekei nem mutattak tüneteket vagy csak enyhéket, most azonban már azonban ők is produkálnak tüneteket.

Vásárhelyen, az Operatív Stáb múlt heti ülésén elhangzott, hogy körülbelül 400 fő van hatósági karanténban, illetve arról is szó esett, hogy HVSZ-nél ugyanolyan intézkedéseket vezettek be, mint a polgármesteri hivatalban, tehát az ott dolgozóknak a közös helyiségekben, folyosón kötelező a maszk viselése.

Kübekházán a múlt héten minden háztartásba 6 darab maszkot juttattak el, miután az önkormányzat 6 ezer darab FFP2-es és sebészi maszkot rendelt. Molnár Róbert polgármester arra kérte az oltatlanokat, illetve az ismétlő oltásra szorulókat, hogy lehetőleg oltassák be magukat, amelyhez minden fizikai segítséget megad az önkormányzat.

