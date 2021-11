Rosszabb a betegek állapota, mint korábban: kifakadt a szegedi klinika igazgatója

A Szeged.hu birtokába került egy a levél, amit Balogh Dénes, a szegedi klinika ápolási igazgatója írt a Klinikai Tanács hétfői ülése után a szegedi egészségügyi szakdolgozóknak, szúrta ki a 24.hu.

A levélben az is szerepel, hogy a 246-os szám magasabb a második járványhullám csúcsánál, és közelíti a harmadik hullám 300 körüli csúcsát a szegedi klinikán.

Fontos különbség viszont, hogy a bennfekvő betegek általános állapota jóval rosszabb, mint a korábbi hullámok idején, és az intenzív ellátást igénylők aránya is jóval nagyobb. A jelenlegi hullám csúcsa december közepére vagy második felére várható

– tájékoztatta az egészségügyi dolgozókat a levél, ami szerint átszervezik a betegellátást Csongrád-Csanád megyében, a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba csak a súlyos betegeket viszik:

Eddig a megye összes covidos betegét a klinikai központnak kellett ellátnia, ez a héten módosul: a megye összes súlyos állapotú betegét a klinikai központnak kell ellátnia, míg az enyhébb esetek ellátásába bevonták a megye többi kórházát.

Az ápolási igazgató levelében az is olvasható, hogy néhány napon belül további 140–150 szakdolgozót kell bevonni a koronavírusos betegek ellátásába. A túlmunkákat az egyetem ígérete szerint kifizetik.

A Szeged.hu megjegyzi, hogy Irinyi Tamás, az egészségügyi szakdolgozók megyei kamara elnöke a Szeged Televízió Téma című műsorában kedden arról beszélt: bár nagyon kevés a szakdolgozó, a járványhelyzettel a jelenlegi betegszámok mellett még képesek megbirkózni.

Reagált a Szegedi Tudományegyetem a Szeged.hu cikkére:

Nemrég a helyi sajtón keresztül a szélesebb közvélemény elé került egy olyan dolgozóinknak szánt levél, amelyben a rendelkezésünkre álló információink alapján, a Covid-19 negyedik hullámának erősödésével kapcsolatos intézkedéseinket ismertettük kollégáinkkal. A Covid-19 előző hullámai is rendkívüli kihívások elé állították Klinikai Központunk minden munkatársát. Tudjuk, hogy embert próbáló hónapok elé nézünk, ezért lelkileg és fizikailag is fel kell készülnünk a ránk váró feladatokra. Betegeink gyógyítása érdekében végzett munkánkat hivatásunk szellemében, legjobb tudásunk szerint végezzük. Gyógyulásukért a legvégsőkig küzdeni fogunk! Ismételten kérünk mindenkit, hogy oltassa be magát!

