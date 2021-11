Beázott a házad? Nagy a baj: méregdrága lesz, és egy évet is várhatsz, mire kijavítják

A kormány január 1-től újabb, építőipart támogató programot indított: az amúgy is egyre inkább felpörgő felújításokat még megtolta egy otthonfelújítási támogatással is. Eszerint: akár 3 millió forint nem visszafizetendő támogatás mellett kedvező kamatra 6 millió forint otthonfelújítási kölcsön is igényelhető. Pedig már tavaly is egyre nehezebb volt az éptőiparban szakembereket találni. Az óriási kereslethez azonban nem igazán társult megfelelő kínálat, ami azóta látszódik a munkadíjakon is, aminek megugrását idén még az anyagárak drasztikus emelkedése is követte. Legutóbb az ablakcserével kapcsolatban érdeklődtünk a hazai szakembereknél, most a tetőfedés és tetőcsere kapcsán a HelloVidék Kovács Tibor ács, tetőfedő, bádogossal, a Tető Építők Egyesületének elnökével beszélgetett:

HelloVidék: Az új, családoknak járó lakásfelújítási támogatás (3+3 milliós) hatására - érezhetően többen gondolkodtak az idei évben a tetőcserén? Mit látni, ez a jövőben is fennmarad?

Kovács Tibor, Tető Építők Egyesületének elnöke: Meglehet többen elgondolkodtak rajta, de az ezzel párhuzamosan kialakult építőanyag csillagászati áremelkedése miatt nagyrészt meg is hiúsult, vagy épp a legszükségesebb műveleteket végezték csak el. A jövőben is ez lesz valószínűleg a tendencia, azok a tetőjavítások készülnek el, amik a legégetőbbek, és a lehető legkisebb költségvetésből kialakíthatóak.

Mennyivel nőtt a szakemberek leterheltsége? Átlagosan mennyit kell várni egy felújítási munkálatra?

A minőségi szakemberek leterheltsége min. 70%-ban nőtt. Az új munkákat 9-12 hónapra vállalják a szakemberek, annyira le vannak terhelve. Ezzel egyenesen arányos módon még több kókler jelent meg a piacon, akik után is sokszor lehet javítani az elrontott munkákat.

Mennyire jellemző a tetőfedőknél, ácsoknál és bádogosoknál a szakemberhiány? Mi ennek az oka?

A kétkezi munka manapság derogál az embereknek, így egyre kevesebb embert lehet foglalkoztatni ezekben a szakmákban, hiába lehet megfelelő vagy akár kiemelkedő keresettel számolni. Mindamellett az is problémát jelent, hogy a fiatalabb korosztály látóköréből kiesnek ezek a szakmák, és nincs megfelelő számú utánpótlás. Mint minden szakmára, az építőiparira is igaz, hogy sok tapasztalattal és idővel lehet egyre jobb a szakember, de egyre inkább öregedik ki a szakma, és utánpótlás híján 10-20 éven belül komoly gondok lesznek.

Átlagosan mennyiből lehet ma egy (Kádár kocka) családi ház teljes tetőcseréjét megoldani?

Ez egy nagyon tág kérdés, nehéz rá egyszerű választ adni, mivel nagyon sok tényező befolyásolja. De ha nagyon általánosságban nézzük nettó 6-8 millióból ki lehet hozni talán egy komplett tetőcserét.

Számszerűen, mennyivel nőttek idén a tetőfedés- bádogos munka- árak?

Ez is változó volt, mint a hullámvasút, míg a cserepek olyan 15%-kal drágultak az év közepén akár duplájára is felment a fa m3 ára. Egy enyhe visszaesés volt ugyan az év utolsó harmadában, de ez átmeneti.

Mik a favorit tetőfedő anyagok (bádog, festett bádog, bitumenes zsindely, tetőcserép...)?

Az örök klasszikus a cserépfedés, és az árak alakulása miatt azon belül is a betoncserepeket részesítik előnyben az új építkezők. Emellett a költséghatékonyság miatt (nincs bontási díj, nagytáblás fedés) felújítók esetében sajnos nagyon elterjedt a cserepeslemez használata.

Az utóbbi időben divatnak számít a szögletes lapos cserépfedés szürke árnyalatban, vagy akár a homlokzati burkolat tetőbe való átfordulása, ami alumínium kiselemes lemezből, palából alakítható ki a legkönnyebben. Mivel a tető az ötödik homlokzat egy épületnél, mindenképpen érdemes összhangban kialakítani a falakkal. Érdemes figyelembe venni a tető méretét, összetettségét, dőlésszögét a tetőfedőanyag kiválasztásánál. Például egy földvári villánál, ahol sok fríz és míves ereszpárkány van jól mutat egy természetes palafedés, míg egy hagyományos parasztháznál a hódfarkú cserép, ugyan akkor egy homlokzatában szabdalt, modern stílusban megépített ugyan ilyen háznál már egy négyzetes lapos cserép antracit színben.

Mikre érdemes odafigyelni, ha tetőfedésben gondolkodunk? Milyen tipikus hibák vannak?

Új építésű házaknál manapság nagy divat az egyszintes épület kialakítása. Ehhez elengedhetetlen az összetett tető. Viszont minél több áttörés/síkváltás van egy tetőben, annál több beázási veszély is lesz a nem megfelelő csomópontok kialakítása miatt. Emellett gyakran előforduló tervezési hiba az indokolatlan "csavar" a tetőben, hogy az egyszerű alaprajzra minél bonyolultabb tető kerüljön föl. Ennek szintén kivitelezési hibái lehetnek.

A másik nagy témakör a nem megfelelő dőlésszög és fedőanyag párosítás. Minél alacsonyabb a tető szöge, annál speciálisabb rétegrenddel szabad csak megépíteni. Ezt még tervezési szinten is gyakran hibásan adják meg, majd a kivitelezés során sincs kijavítva és az első nagyobb esőzésnél jön a tulaj számára a meglepetés, no meg a beázás.

Hány évente érdemes átnézetni a tetőfedést kicserélni?

A tetőt évente egyszer érdemes átnézetni. Ilyenkor rendszerint a csatornát illik kitakarítani és a félrecsúszott cserepeket visszaigazítani. Amennyiben egy tetőszerkezet és fedés korrektül készül el, akár 30-50 évre is biztosítja a biztonságot a családok feje felett.

Terjedőben van-e újra a lapos tető, találkozik-e olyan igénnyel, hogy zöld tetőt akarnak. Hosszú távon megoldható ezeknek a vízszigetelése?

A lapostető és a magastető kialakításában más-más szakembereket keresnek meg, a kettő nem fedi egymást, így rendszerint mi sem találkozunk ilyen jellegű megkeresésekkel.

Ezekre számíthatsz: tetőfedő árak 2021.



Munkadíjak – tetőfedés árak: qjob.hu információi szerint a legtöbb magyar háztulajdonos 4.769 Ft-ot költ négyzetméterenként a tetőcserére, a tető méretétől és alapanyagától függően. Egy zsindelytető cseréjének átlagos költsége 265.000 – 694.000 Ft egy átlagos 100 négyzetméteres otthonra. A legtöbb háztulajdonos 4.769 Ft-ot költ négyzetméterenként erre, a tető méretétől és alapanyagától függően. Mielőtt belevágnánk, kérjünk becslést a helyi tetőfedő szakemberektől. Faszerkezet készítés fóliázással (nyeregtető) – tetőfedő ár 2500 – 4500 Ft/m2

Fedés cseréppel (nyeregtető) – tetőfedő ár 2500 – 2700 Ft/m2Fedés zsindellyel (nyeregtető) – tetőfedő ár 2800 – 3800 Ft/m2

Faszerkezet készítés fóliázással (bonyolultabb tető) – tetőfedő ár 4500 – 9500 Ft/m2

Fedés cseréppel (bonyolultabb tető) – tetőfedő ár 1800 – 4500 Ft/m2

Fedés zsindellyel (bonyolultabb tető) – tetőfedő ár 2000 – 4800 Ft/m2

Ácsmunka – tetőfedő ár 3000 Ft/m2-től

– tetőfedő ár 3000 Ft/m2-től Csatorna felrakása – tetőfedő ár 2000 Ft/m2-től

– tetőfedő ár 2000 Ft/m2-től Lefolyók felrakása – tetőfedő ár 1500 Ft/m-től

– tetőfedő ár 1500 Ft/m-től Hullámpala felrakása – tetőfedő ár 2500 Ft/m2-től (Forrás: fix24.hu

