Méregdrágán mérik a gagyi forralt bort az adventi vásárokban: így készül az igazi

November második felétől már nem csak Budapesten, hanem a vidék számos városában is nyitnak az adventi vásárok. Ha az égiek is úgy akarják, merthogy a karácsony előtti közösségi akciókat tavaly a Covid-járvány egytől-egyig elsöpörte, akkor csak elvitelre vehettünk fűszeres és forró lélekmelegítőket. Ahogy az interneten rákerestünk, idén jellemzően november 19- 20-ától lesznek a karácsonyi vásárok, de lesz, ahol csak egy héttel későbbre hirdetnek programokat. Sokfelé, például Szombathelyen is, lehet majd óriáskerekezni, kézműves vásárokban ajándékokat keresgélni, szabadtéri programok is várnak, közben pedig majszolhatjuk kürtöskalácsot vagy szerencsésebb helyeken sült gesztenyét.

De azért, valljuk be őszintén, nincs adventi vásár forralt borozás nélkül! Ha vásári forraltbor, akkor az jellemzően vörösből készül, ezért is kerestük meg Taschner Kurt István soproni szőlész-borászt, segítsenek nekünk, és mondja el, mi a tökéletes forralt bor titka. Egyáltalán, milyen borból készül.

Milyen minőségű borokat használnak a vásári nedűhöz?

Ahogy Taschner Kurt István a Hellovidéknek elmondta, a borászok számára az adventi vásárok nem különösebben jelentenek piacot, a borkóstoltatás sem jellemző ilyenkor. Érthető okokból, hiszen túl hideg van hozzá, az ember nem is nagyon vágyik arra, hogy kesztyűben hideg borokat kortyolgasson. A karácsonyi vásárokba - bármennyire is nyomott a hazai borpiac, és irdatlan nagy a verseny - ezért sem igazán járnak ki a hazai bortermelők.

Eredetileg a forralt bor is úgy született, hogy forralással kívántak megmenteni pimpósodásnak induló tételeket. Tehát a forralt bor múltja kevéssé dicső. Manapság is kevéssé jellemző, hogy csúcsborokat pancsoljon szét valaki a fazékban, a nagyon rossz minőségű borok felhasználása esetén viszont garantált másnap a szaggató fejfájás.

Jellemzően tehát a forraltbor-készítő adventi árusok sem a nevesebb, palackos bort forgalmazó hazai borásztatoktól vásárolják a főzni valót. Az adventi vásárokban ezért jellemzően „kannás” minőségű a bor, de legalább borból van! Jellemzően kisebb hazai termelőktől szerzik be, nem a nagynevű borászatokból.

Óriási tévedés viszont – emelte ki a HelloVidéknek a borász – hogy rossz minőségű borból is lehet jóízű forralt bort készíteni:

Alapszabály, hogy rossz borból nem lehet jó forraltbort csinálni, az ember bármit tesz a borral, fröccsöt készít vagy éppen a készülő vadast vagy pöröltet akarja vele ízesíteni, rossz borból vétek, csak elrontja az ízeket. Más kérdés, hogy lehet azt a bort bizonyos okokból felhasználni, például ha túl savas, de forralt bornak attól még kiváló.

– tette hozzá a borász.

De akkor milyen borból készüljön?

Hibátlan fehér- vagy vörösbor egyaránt felhasználható. Nem kell édest bort venni, hiszen úgyis cukrot vagy mézet teszünk a borba.

A forralt borhoz való bor mindenképpen egy könnyebb vörösbor kell, hogy legyen! Az nem baj, ha egy kicsit magasabb a savtartalma, viszont tanninok ne legyenek benne, ezért is mondom, hogy valami könnyed vörösbort tudok elképzelni, hiszen a cukor és a különböző fűszerek úgyis megváltoztatják az ízét. Az alapbort azért, valljuk be őszintén, már nem is lehet igazán felismerni, de ettől még fontos, hogy az se legyen rossz minőségű. Egy jó forralt bort azért mindig az elkészítője határoz meg, nem a borász, aki az alapbort készítette.

- közölte Taschner Kurt István

A borász szerint fehér borokból is ugyanolyan finom forralt bor készíthető, mégis jellemzően vörösből főzik, mert a mélyebb, intenzívebb színe miatt jobban mutat, tartalmasabbnak tűnik. Persze a vörösboroknak jellemzően erőteljesebb az íze, ezért komplexebb tud lenni a forralt borokban is.

A soproni borász szerint a zweigelt, a gyümölcsösebb kékfrankos és pinot noir a legkiválóbb vörösek a forraltborhoz. Cabernet sauvignonból már nem biztos, hogy készítene, merlotból sem.

Tekintélyes haszon lehet a forralt boron, ha jól pörög a vásár

Ez az az ital, ami óriási profitra ad lehetőséget, hasonlóan, mint a szörpök– emelte ki a soproni borász. Pont a nagymértékű fűszerezése okán sose tudni, valójában mennyi bor van benne, és az milyen minőségű, viszont többszörös árért lehet értékesíteni, mint a minőségibb borokat. Az idei karácsonyi vásárokról még nincsenek adataink, de az biztos, a két évvel ezelőtti áraknál olcsóbban nem fogunk majd hozzájutni az adventi forralt borokhoz. Akkor helyenként 1000-1500 forintot is elkértek egy pohárért.

Fontos tudni, ha otthon belevágunk!

A nevével ellentétben nem forraljuk a bort, csak melegítjük, mert a forralásnál az alkohol elillan. Persze nem biztos, hogy a cél a magas alkoholtartalom, hiszen a forralt bor itatja magát és a harmadik negyedik pohár igencsak a fejünkbe szállhat. Ezért tanácsos vizezni: az egyharmad vagy egynegyed víz, kétharmad vagy háromnegyed bor például remek arány nagy társaság, egész napos program esetén.

Bolti fűszerkeverékkel nem nagy kihívás elkészíteni egy forralt bort. De ha nem akarjuk beérni ennyivel, akkor a fűszerezés egyéni is lehet, ki mit szeret.

A bolti forralt bor fűszerkeverék nem egy nagy, mindössze 250 forintos tétel, de extra fűszerkeverék is kapható, internetes forgalmazásban 2655Ft /130 g, de mi magunk is olcsón összeállíthatjuk a saját ízviláguknak megfelelőt.

Az alap fűszerek a szegfűszeg, fahéj. Használható még: frissen őrölt szerecsendió, vanília rúd, csillagánizs, gyömbér, kardamom, citromfű, feldarabolt mandarin, citrom vagy narancs (mi az almát se hagynánk ki a felsorolásból).

Alapreceptek

A Borháló receptje szerint: 1 liter borhoz 2,5 dl vizet teszünk fel melegedni, beleteszünk 20 dkg cukrot (vagy mézet), kavargatjuk, míg el nem olvad. Nem forraljuk fel. Egy kis lábasba fél csomag szegfűszeget, egy 3 darab fahéjat főzünk egy csészényi vízben 5-10 percig. Ezzel a fűszereszenciával ízesítjük aztán a bort, amit csak a fogyasztás hőmérsékletére melegítünk, nem forraljuk fel.

Fehérbor alappal:

Hozzávalók: 750 ml száraz fehér bor, 7 evőkanál méz, 5 szegfűszeg, 1 rúd fahéj, 1 citrom héja, 1 evőkanál citromlé, 1 darabka gyömbér, reszelve.

