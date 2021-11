Őrült drágán mérik a magyarok elfeledett zöldségét: sokan nem is tudják, mi mindenre jó

Pedig igazi téli csemegének számít, remek alternatívája lehet a krumplinak, ahhoz hasonlóan nagyon sokféleképpen a konyhánkban is felhasználható. Nem fehérrépa, de rokona ennek a levesbe való, erős ízű gyökérzöldségnek is. Csak jóval vastagabb a gyökere, más a levélzete, és jóval selymesebb, édesebb ízű. Ez a pasztinák vagy paszternák, ahogy felénk a Dunántúlon hívják.

Európában, így nálunk is őshonos

Már az ókorban ismerték ezt a gyökérzöldséget, és csak a burgonya érkezése után szorult vissza. Leghíresebb rajongója maga Tiberius császár volt, aki a hódítások után a provinciákon ültetett, a hidegebb időjárásnak köszönhetően gazdagabb ízű példányokat hozatta magának. A rómaiak leggyakrabban levest és ragut késztettek belőle. A középkorban a köznép számára szinte az egyetlen elérhető, télen is jól elálló zöldségféle volt, amit magas cukortartalma és szintén magas tápértéke miatt is a kor szuperélelmiszerének számított. A burgonya el-terjedésével fokozatosan háttérbe szorult.

A hűvös, csapadékos tájakon, ahol a legjobban érzi magát – a Brit-szigeteken, a Németalföldön és Skandináviában – a mai napig fontos zöldségnövény.

Termesztéséhez a csapadékosabb, hűvösebb klíma kell, piaci értékesítésre nálunk is csak az ország nyugati, csapadékosabb táján termelik.

Levelét tilos összekeverni a petrezselyemmel!

Népies nevei: fehérrépa, peszternák, paszternák, olaszrépa, latin nevéből pasztinák, helytelenül édesgyökérnek is nevezik. A gyökér és a mag a petrezselyemhez hasonló ízű, csak kissé édesebb. A levelét egyébként – ettől különbözik a fehérrépától, nem használják. A petrezselyemnél nagyobb tápértékű, ezért ezt az újra közkedvelt növényt a konzervipar is használja.

A 16-22 centiméter hosszú gyökér a petrezselyemnél gazdaságosabb, édeskés, sima felületű és fűszeres ízű.

A pasztinák kétéves, élesen barázdált és szőrös szárú, 30-100 centiméter magas növény. Az egész növény erősen sárgarépa-illatú, amit különösen akkor érzünk, ha a leveleket megdörzsöljük. A levél érintése azonban bőrgyulladást okozhat.

Horror áron kínálják a magyar piacokon

Internetes böngészés után, novemberben, a szezonban sem olcsó mulattság a paszternák: 1100-1300 forint/kg között mozog az ára. Bio minőségben 1100-1300 forint/kg-ért árulják a neten. Gasztro-csemegeként készül belőle chips, brokkolival vagy karfiollal keverve pestot is gyártanak belőle, üveges kiszerelésben árusítják (bio minőségben 1100 ft/130 gm).

Megbízható étel

Íze emlékeztet krumplira és a zellerre. Rendkívül hasznos gyökérzöldségnek számít: sok benne a keményítő, energiatartalma inkább a krumpliéhoz hasonlít. Az ásványi anyagok közül kálium, emellett kalcium és foszfor található benne. C-vitamin-tartalma szintén nem lebecsülendő (18 mg/100 g).

Nem gyűjt nitrátot, ezért még az alaposabban műtrágyázott földekről származó paszternák is tápláló, megbízható étel.

Az angolok kedvence a mashed parsnips, azaz a paszternákpüré, de magas keményítőtartalmát kihasználva még sört is főztek belőle. Levéből sűrű szirupot készítettek, amit kenyérre kenve fogyasztottak vagy édesítőszernek használtak.

Paszternák krémleves

Hozzávalók 4 főre:

2 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

ízlés szerint só

őrölt bors

60 dkg paszternák

4 szelet pirított bacon / vagy pirított tökmag

1evőkanál olaj

ízlés szerint tökmagolaj

ízlés szerint reszelt füstöltsajt

Felkockázzuk a paszternákot. Egy forró serpenyőbe dobjuk és üvegesre pirítjuk a vöröshagymát és az újhagymát, majd pár perc múlva mehet rá a fokhagyma is. Beledobáljuk a paszternákot, aztán kicsit átpirítjuk, sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük a vízzel (vagy húsleves alaplével) és kb. 30 percig főzzük, amíg megpuhulnak a zöldségek. Kb. 20 perc után mehet bele a tejföl vagy a tejszín, majd egy alapos pürésítés következik a botmixerrel. Melegen is szuper, de ha hagyjuk kihűlni, úgy még tökéletesebb. Még pikánsabbá tehetjük pirított tökmagolajjal vagy pirított baconnel is. Mi füstölt sajttal szeretjük igazán!

Tepsiben sült paszternákos tócsni

Hozzávalók:

6 db burgonya

3 db paszternák

3 dl házi aludttej vagy kefir

4-5 evőkanál finomliszt

1 gerezd fokhagyma

bors ízlés szerint

só ízlés szerint

disznózsír/olaj a tepsi kikenéséhez

2 dl tejföl

15 dkg sajt

A krumplikat és a paszternákot megpucoljuk, megmossuk, aztán lereszeljük. Az aludttejjel összekeverjük, elkeverjük benne a lisztet, az összezúzott fokhagymát és egy teáskanál sót. Alaposan összekeverjük, zsírozott, lisztezett tesibe öntjük. Kb. 3/4 óráig sütjük, közepes lángon. Akkor jó, ha kicsit pirult már a teteje. Ha kész, kicsit állni hagyjuk, majd felvágjuk nagyobb kockákra, és ízlés szerint, tejföllel megkenjük a tetejét.

Címlapkép: Getty Images