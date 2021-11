Ezek a legjobb kutyás helyek 2021-ben Magyarországon: itt a lista

A Kutyabarát.hu csapata 2012 óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát filozófiát. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja a 2014-től minden évben megrendezésre kerülő Év Kutyabarát Helye elnevezésű kampány.

A kampány egyik fő célkitűzése, hogy minden év októberében kiemelt figyelmet fordítsanak a hazai kutyabarát szolgáltatások, valamint a felelős kutyatartás népszerűsítésére. Ennek része az is, hogy immár nyolcadik évben megválasztják az Év Kutyabarát Helyeit is.

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy idén is – két, ilyen embert próbáló évet követően – töretlen az érdeklődés és jelentkezés az Év Kutyabarát Helye kampányra. A kezdetekkor még az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kutyabarátságra, bevonjuk a kutyabarát szolgáltatásokat annak érdekében, hogy együtt népszerűsítsük a kutyabarát filozófiát. Idén is bebizonyosodott, hogy a kampány azóta már túlnőtt önmagán. A kutyabarát turizmus fejlődésének, a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok. A mi küldetésünk ebben pedig az, hogy folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk ezeknek a helyeknek, szereplőknek, hiszen ezzel közösen, hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is.

– mondta Sziládi-Kovács Tibor, az Év Kutyabarát Helye kampány projektvezetője.

Íme, az Év Kutyabarát Helyei 2021-ben:

Bolt/üzlet kategória

Közönségdíj – Be in Shape infrashape (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj – Felföldi Ínyenc Ízműves (Debrecen)

Üzletközpont kategória

Közönségdíj – Korzó Bevásárlóközpont (Nyíregyháza)

Kutyabarát.hu különdíj – Allee Bevásárlóközpont (Budapest)

Cukrászda kategória

Közönségdíj – Bomboloni (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj – Anjuna Ice Pops (Budapest)

Romkocsma/borbár/söröző kategória

Közönségdíj – Fadrusz Söröző (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj – Bíbor Söröző (Budapest)

Kávézó kategória

Közönségdíj – Bangi Coffee (Fehérgyarmat)

Kutyabarát.hu különdíj – Kutya Egy Hely (Budapest)

Étterem kategória

Közönségdíj – Hari Kebab (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj – Szabad Bisztró (Budapest)

Kutyabarát Balaton különdíj – Hableány Étterem (Badacsony)

Nestle – Purina különdíja – Goodbar Goodburger (Budapest)

Funzine különdíj – Alessio étterem (Budapest)

Infopont Magazin különdíj – Esetleg bisztró (Budapest)

Panzió/vendégház kategória

Közönségdíj – Kókusz apartmanok (Eger)

Kutyabarát.hu különdíj – Tavas vendégház (Karancsalja)

Kutyabarát Balaton különdíj – The Nook – Balatonkiliti (Balatonkiliti)

Szálloda kategória

Közönségdíj – Club Dobogómajor ***superior (Cserszegtomaj)

Kutyabarát.hu különdíj – Dráva Hotel Thermal Resort (Harkány)

Kutyabarát Balaton különdíj – Palace Hotel**** Hévíz

Agrárminisztérium különdíja – Gotthard Hotel (Szentgotthárd)

Funzine különdíj – Bonvital Wellness & Gastro Hotel****superior (Hévíz)

Infopont Magazin különdíj – Thermal Hotel Visegrád ****superior (Visegrád)

Munkahely kategória

Közönségdíj – ROLESZT Kft németADÓ-Tündérei (Baj)

Kutyabarát.hu különdíj – Exclusive Tours Utazási Iroda (Veszprém)

Állatvédelmi Központ különdíj – Szentendrei Kulturális Központ (Szentendre)

Elanco különdíj: Tolnagro Kft. (Szekszárd)

Címlapkép: Getty Images