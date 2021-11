Nő a vidéki városokban a fertőzés: meredeken emelkedik a halálos áldozatainak száma is

Az elmúlt napon 5323 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 966 167 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 165 beteg, így az elhunytak száma 32 336 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 827 237 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 106 594 főre emelkedett.

Jelenleg 5811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 545-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 003 414 fő, közülük 5 777 331 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 629 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Az oltatlanokat arra kérik, hogy vegyék fel az oltást, hozzátéve, hogy mindenkinek, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását, ajánlott a megerősítő harmadik oltás felvétele is.

NNK: továbbra is nő a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége

Enyhébb, de továbbra is emelkedő tendencia figyelhető meg a szennyvízminták SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációjában. Debrecenben és Békéscsabán a mért koncentráció magas, 17 mintavételi helyen emelkedett kategóriába sorolható.

Forrás: nnk.gov.hu

Címlapkép: Getty Images