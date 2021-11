Lassan rá sem ismerünk a Balatonra: kezdi kinőni a „nyaralóhely” státuszt

Az utóbbi néhány évben megnőtt az igény a tó körüli életre szezonon kívül is, mind a vendéglátóhelyek, szolgáltatók mind a vendégek, kirándulók részéről. A „kitolódás” a járvány okozta átrendeződés következménye is. A fellendülés fontos motorja a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, melynek köszönhetően több balatoni településen is zajlanak fejlesztések. A We Love Balaton szerkesztőségének sem nem titkolt célja, hogy hozzájáruljon a tópart négy évszakossá válásához - írta a Pénzcentrum.

Talabér Dominika a természetjárásra leginkább alkalmas őszi-téli szezon miatt elsők között a vezetett sétákat, túrákat ajánlja. Egyre több szervezett programon lehet részt venni. A számtalan bortúra mellett népszerűek a településeken belüli tematikus séták. Sok urbánus érdekességet mutat be a Túrajó, a Túrafalók csapata, a Balaton Guide és a helyi Tourinform irodák programjai. Érdemes felkeresnünk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapját is.

Ma már nem ritkák a téli extrém sportok, csak jól fel kell öltözni egy szervezett SUP-, vagy evezős túrához, például a Hévízi-csatornán, a futó- és kerékpárversenyekhez – ez utóbbi sokak szívügye, hogy a balatoni tekerés szezonon kívül is népszerű hobbi legyen. A vitorlázás is egyre inkább „kicsúszik” a nyárból, a balatonlellei BL YachtClub Téli Regatta Vitorlás Versenysorozata például mindig komoly induló számot produkál. A YachtClubnak jégpályája is van, vagyis egy téli korcsolyázásra is érdemes leugrani. De a Szigliget Várudvaron például idén nyílik egy teljesen új koripálya.

Címlapkép: Getty Images