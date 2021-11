Tovább romlik a helyzet: újabb megszorításokra lesz szükség; jöhet a 4. oltás?

Szlávik János az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában azt mondta, hogy az ő osztályán sok beteg van, de még nem mondható telítettnek, ez azonban az intenzív osztályról már nem mondható el, ott szinte folyamatosan száz százalékon pörög a munka, írja az atv.hu.

Sok oltatlan beteg van, és vannak olyanok is, akik az oltás ellenére is bekerülnek a kórházba, de utóbbiak általában nem kerülnek intenzív osztályra, és meg is gyógyulnak.

Szlávik János azt is elmondta, hogy az intenzív osztályra jellemző, hogy 80-90 százalék az oltatlan betegek aránya, de a fekvőbeteg osztályon ennél árnyaltabb a kép, ide ugyanis azok is bekerülhetnek, akik beoltatták magukat, de mondjuk idős koruknál fogva vagy krónikus betegségeik miatt intézményi ellátásra szorulnak. A főorvos hangsúlyozta, hogy az kijelenthető, hogy

mint a többi országban, úgy Magyarországon is az oltatlanok vannak nagy veszélyben.

Felhívta a figyelmet, hogy az oltás után a védettség idővel csökken, ezért próbálják buzdítani az embereket a harmadik adag vakcina felvételére is.

Arra a kérdésre, hogy a járványügyi adatokat tekintve miért vagyunk a világ élvonalában, a szakember azt mondta: ez egész Európára jellemző most, Romániára, de akár Németországra, Belgiumra is. A dolgoknak ugyanis csak egy része az átoltottság, itt szerepet játszanak a lezárások, vagy akár a védettségi igazolvány használata, tehát ez komplex dolog - tette hozzá.

Szlávik János szerint különböző intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy ezt a járványt le lehessen törni, az is elképzelhető, hogy további intézkedésekről kell majd a közeljövőben dönteni, mert a szennyvízben emelkedik a víruskoncentráció, ami azt jelenti, hogy a következő két hétben nem számíthatunk arra, hogy a helyzet javulni fog.

Az infektológus főorvos szerint az oltási hajlandóságot különböző módokon lehet emelni, ennek legsúlyosabb változata a kötelező oltás bevezetése, de szerinte Magyarországon azért még vannak más módszerek, amikkel ezt növelni lehet.

Szerinte kötelező oltásokat olyan betegségek ellen kell bevezetni, amit el lehet törölni a Föld színéről, ilyen például a fekete himlő, a koronavírus viszont nem ilyen, ez egy folyamatosan jelenlévő, változó megbetegedés, ami ellen nehéz lenne kötelező oltásokkal harcolni.

Azzal kapcsolatban, hogy Ausztriában bevezetik a kötelező koronavírus elleni védőoltást, Szlávik János azt mondta: a szomszédban meghozott intézkedések szigorúak, de Magyarországon még jó néhány lépés van ahhoz, hogy idáig eljussunk.

Az oltásellenesek felét lehetetlen meggyőzni, ők olyan eszméket hisznek, amik miatt nem fogják magukat soha beoltatni, de a másik felüket még meg lehet győzni szerinte, a jövő hétre hirdetett oltási kampány náluk eredményt hozhat.

A koronavírus nem olyan, mint az influenza, úgy tűnik, itt 4-6 havonta fel kell frissíteni az immunrendszert. Nemcsak azért, mert csökken a védettség, hanem mert újabb variánsok jönnek.

A gyógyszeres kezelésre jelenleg a favipiravir áll rendelkezésre, a betegség első öt napján lehet ezzel próbálkozni, de ma már vannak olyan gyógyszerek, amik hamarosan eljutnak majd hozzánk is, az egyik 50, a másik 89 százalékban akadályozza meg, hogy az illető intenzív osztályra kerüljön vagy meghaljon - mondta a főorvos.

Címlapkép: Getty Images