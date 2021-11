Új márka hódíthatja meg a magyar boltokat: egyre többen keresik ezeket az élelmiszereket

A nagybaracskai Tóth Gabriella gyermekei kirepülését követően hobbi szinten vágott bele a kiskerti növénytermesztésbe, majd a megtermelt termés feldolgozásába és azok piaci értékesítésébe, igazi piacra járós kistermelőként látva el a helyben élőket a saját maga által készített csemegékkel. Mivel mind Gabi, mind fia, Dávid életében fontos szerepet tölt be a minőség, és mert a kisüzem, valamint a termékkör lévén az alapok már adottak voltak, idővel az egyszereplős vállalkozás kooperációvá szélesedett. Kedvelt időtöltésükre, a sportra és az egészséges étkezésre való odafigyelésük révén dietetikus és élelmiszeripari szakemberek bevonásával kezdték el továbbfejleszteni kínálatukat: először az otthoni ízeket vissza-visszaidéző lekvárok cukortartalmát csökkentették, majd további finomsággal bővítették a palettát. Így született meg a GabiJó, mely magában hordozza a vállalkozás magját elhintő anya nevét, illetve az ígéretet, miszerint a mentes reggeliző- és snack termékeik egyszerűen jók.

Akkortájt, 2018-ban, amikor a GabiJó története elindult, egy hazai nagybanknál dolgoztam közgazdászként Budapesten. A cégeket elemezve alakult ki bennem a vágy, hogy felépítsek egy vállalkozást az alapoktól

– mesélte Umenhoffer Dávid, hogyan vezetett az út a családi vállalkozás létrehozásáig.

Így történt az, hogy a kezdeti, szezonális piaci finomságokból egyedül a lekvárkészítmények maradtak a kínálatban, és ezek új, továbbfejlesztett változatait, valamint a további termékeket már viszonteladói és webshopos értékesítésre szánták, amik cirka 3 év leforgása alatt egy országszerte ismert márkává tették a termékcsaládot.

Ezeket a termékeket leginkább olyan embereknek ajánljuk, akik a rohanó életvitelükeben gyorsan elkészíthető, egészségtudatos és tápláló ételeket keresnek. Közös bennük, hogy tápanyagösszetételük kiegyensúlyozott, élelmi rostokban gazdagok, glutén- és laktózmentesek, valamint nem tartalmaznak hozzáadott cukrot

– emelte ki a GabiJó termékek előnyeit a cég tulajdonosa.

Értelemszerűen a terjeszkedés jelentős volumennövekedést vont maga után, így a mentes termékek hozzávalóit már nem saját maguk termesztik meg, hanem arra szakosodott, ellenőrzött cégektől szerzik be, hogy aztán a munka java a nagybaracskai üzemben folytatódjon. Ezzel párhuzamosan pedig a cég is bővült, túllépve a szűk család kereteit. Jelenleg öten felelnek a gyártásért és annak felügyeletéért, viszont egyes munkafolyamatok, éppen a megszaporodott számú teendő miatt kiszervezésre kerültek. Dávid az ügyvezetői feladatokat látja el, édesanyja, Tóth Gabriella kezében összpontosul a lekvárok készítése, harmadik családtagként pedig Dávid húga, Dalma is csatlakozott a csapathoz, így erősítve a vérségi, rokoni összetartást.

Szerettük volna a termékeinket kiegészíteni egy opcionálisan választható szolgáltatással is azok számára, akik szeretnének életmódot váltani. A GabiJó dietetikusa által egyénre szabott tanácsadással célunk az, hogy segítsünk eligazodni a táplálkozás útvesztőiben, megmutassuk, hogy az egészséges táplálkozás nem szigorú korlátozásokról szól, és hogy a betegségspecifikus táplálkozás sem ördögtől való, hiszen apró változtatásokkal sokat tehetünk az állapotunk javítása érdekében.

– magyarázta meg Umenhoffer Dávid dietetikai szolgáltatásuk szükségességét.

A fejlődési ív a kínálatukon is jól végigkövethető: a 2018-ban GabiJó név alatt debütáló termékek még csak lekvárokból álltak, amik idővel kiegészültek különböző granolákkal és köleses zabkásákkal. De miért választ valaki egy ilyen niche piacot, hogyha maga nem küzd semmilyen egészségügyi problémával?

Bár látjuk, hogy jelentősen növekszik a trend, és egyre több gyártó állít elő mentes élelmiszereket, úgy gondoljuk, még bőven van hová fejlődni. Szerettünk volna kedvezni azon fogyasztóknak is, akiknek valamilyen oknál fogva figyelniük kell a bevitt cukor mennyiségére vagy a további összetevőkre

– indokolta meg a GabiJó ügyvezetője, miért tűzték zászlajukra a mentes termékek megalkotását.

Noha ez a rétegpiacként jellemzett termékcsoport mind nagyobb keresletre talál, a fiatal nagybaracskai vállalkozásnak így sem volt könnyű dolga érvényesülni a hazai palettán. Az egyre nagyobb, minőségibb kínálatból a dietetika és a cukrászipar ötvözésével igyekeznek kitűnni, azt ígérve, hogy reggeliző termékeik mindamellett, hogy mentesek és gyorsan elkészíthetők, ráadásul még finomak is. Hiszen lássuk be, ami egészségtelen, az a benne lévő ízfokozók és számtalan adalékanyag miatt legtöbbször igen ízletes, ami után valóban sokkoló lehet belekóstolni egy nem cukorral dúsított, természetes összetevőjű csemegébe.

Tükrözvén a jó csapatot, a viszonteladók mind nagyobb befogadását, valamint a termékek népszerűségét, a nagybaracskai vállalkozásnak hamarosan új telephely után kell néznie ahhoz, hogy még inkább ki tudja szolgálni a feléje irányuló keresletet, valamint bővíteni tudja már meglévő kínálatát. Így bár a mentes termékek iránti igények egyre csak nőnek, az ezzel kapcsolatos érzések biztos, hogy nem maradnak negatívak, ha az érintettek felfedezik, mennyi számukra is probléma nélkül fogyasztható, egészséges, ízletes finomság van a hazai piacon.

