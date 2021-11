Tömegek vásárolják most, aztán csalódnak, ha nem virágzik karácsonykor: itt hibáznak

Az adventi és karácsonyi időszak egyik legkedveltebb szobanövénye a mikulásvirágon túl a karácsonyi kaktusz. Sokan azonban ezt a szobanövényt is csak addig gondozzák, ameddig elvirágzik, aztán, ha már kevésbé mutatós, egyszerűen kidobják. Pedig némi odafigyeléssel sok éven át lehet még a téli ünnepkör dísze. A karácsonyi kaktusz gondozásának fortélyairól Boross Dáviddal, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk, aki azt is elárulta, hogyan neveljük, hogy sokáig ontsa gyönyörű virágait.

Milyen kaktusz az, amelynek nincs is tüskéje?

Ez is egy dél-amerikai növény, a botanikusok Schlumbergera bridgesii-nek hívják, és az ünnepi kaktuszok csoportjához sorolják, amelyhez a hálaadás-kaktusz és a húsvéti kaktusz is tartozik. Brazíliában őshonos, eredeti élőhelyét az esőerdőben találjuk. De miért is nem tüskés, ha már kaktusz? A válasz egyszerű, más éghajlaton él, ezért szövete sokkal puhább, és vízigényesebb a sivatagban élő társainál. A karácsonyi kaktusz fán élő, úgynevezett epifita fajta, hasonlóan, mint az orchideák. Nem a talajban gyökeresedik meg, hanem a fák kérgeinek repedéseiben, ahol összegyűlik a levél és a korhadék, ebben tud megtelepedni.

Nem élősködő – emelte ki a szakember – a fák számukra élőhelyül szolgálnak. Természetes lakhelyén virágzása a karácsonyi időszakra tehető. Éghajlatunkon hűvösebb helyen érdemes tartani, ugyanúgy, mint a mikulásvirág, 15-20 fok környékén érzi jól magát, ezért is, ha karácsonyi kaktuszt vásárolunk, az első és legfontosabb szabály, hogy minél hűvösebb helyen tartsuk, mert annál jobban ki lehet tolni a virágzást:

Viszonylag könnyen tartható, nem kényes növény, ezért is szeretik sokan. Virágoztatni sem nehéz, a legnagyobb titka, hogy igényel túl sok hőt, mert ha melegben tartjuk, akkor a virágzási időszak tényleg le tud rövidülni

– tette hozzá a Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője .

Így locsoljuk!

A szakember azt tanácsolja, amikor virágzik a növény, akkor kicsit bővebben kell öntözni, ekkor lehet akár hetente egy-két alkalommal is adni neki. Amikor nincsen virágzási időszaka, akkor viszont egészen ritkán kell locsolni, elég kéthetente, és egy fél pohárnyi víz is bőségesen elég.

Akár fatörzsre is ültethető, így még szebb ajándék lehet

Nem elvetemült gondolat, hogy cserép helyett lehetne akár fatörzsbe is ültetni, de mindenképpen üreg is kell a fatörzsbe, amibe laza tőzeget, kaktuszoknak való földkeveréket kell tenni, hogy meg tudja vetni a lábát. Ellenben a kaktuszokkal, amik a homokos földet szeretik, a karácsonyi kaktusz a dúsabb, tápanyagban gazdagabb talajban érzi jól magát. Eredeti élőhelyén, a brazíliai esőerdőben ahhoz szokott, hogy remek dolga van fenn a fákon.

Ha szobanövényként tartjuk, és át szeretnénk ültetni, akkor a legjobb, ha orchidea-földbe tesszük, abban érzi a legjobban magát

– tanácsolta a szakember.

Ezernyi színben, viszonylag olcsón beszerezhető

Az áruházakban és virágárusoknál egyaránt népszerű, hasonlóképpen, mint a ciklámen, a piros, a fehér, a rózsaszín vagy a lila szinte összes árnyalatában megvásárolható. Folyamatosan próbálkoznak újabb fajták keresztezésével is, így már narancssárgás színárnyalatokban is létezik. Nagyjából 6 különböző fajuk él Brazíliában. Ezek jól kereszteződnek egymással, ezt használják ki a nemesítők, hogy újabb fajtákat hozzanak létre. Mostanában próbálják úgy is keverni a színeket, hogy a virágszirom vége más árnyalatú legyen, mint az eleje.

Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője szerint azonban régebben kedveltebb volt karácsonyi kaktusz, mostanra kicsit veszített a népszerűségéből:

Igazából nem is tudom az okát, hiszen mutatós, ráadásul könnyen tartható, szép növény. Régebben benne volt az első ötben az eladott növények rangsorában, mára viszont jócskán kiszorult a top-mezőnyből.

- tette hozzá.

Árudákban, mérettől függően ezer forinttól 2000-3000 forintig kínálják. Ebből is látszik, közölte a szakember, hogy nem egy drága és elérhetetlen dísznövény.

Az árudákban feltüntetett (internetes) árak:

Praktiker: 599 Ft/darab

Lidl: 749 Ft/db

Obi: 849 Ft/db

Bauhaus: 890 Ft/db

Ikea: 1290 Ft/db

Figyelem, van amire a karácsonyi kaktusz is érzékeny!

A huzat miatt könnyen ledobhatja a bimbókat és a virágokat, ha nem abból a fényszögből kapja a fényt virágzáskor, mint bimbósodás idején, akkor szintén elmaradhat a virágzás. A túl sok öntözéstől sárgás-puhává válik a szára, az azt jelenti, hogy elrohadt a gyökere, onnantól nincs menekvés. Viszont, ha nagyon rugalmatlan a bőrszövete, ernyedtek a hajtásai, akkor igényli a több vizet. Még a takácsatka támadhatja meg, de kevésbé jellemző. A szakemberek szerint úgy lehet ellene védekezni, hogy sima mosogatószeres szivaccsal át kell takarítani a növényt.

Hogyan időzítsük, hogy a karácsonyi kaktusz a megfelelő időben virágozzon?

Természetétől fogva nem biztos, hogy karácsonykor nyílna. Ehhez egész évben törődésre, megfelelő hőmérsékletre, ideális fényviszonyokra és pihentetésre van szüksége.

A hőmérséklet, a víz és a fény, az amivel trükközni kell ahhoz, hogy a kaktuszunk épp karácsonyra virágozzon. Ha jól időzítünk, akkor meg is hálálja: novembertől januárig ontja a virágokat. Ezt elérendő, szeptember elejétől október végéig azonban pihentetni kell. A nyugalmi időszakban világos, de hűvös helyre tegyük, 15-17 fokos helyen kell tárolni. A virágrügyek kialakulását ugyanis az indítja be, ebben az időszakban 12 óránál több sötétséget kell, hogy kapjon egy nap - közölte. Ablak közelébe kell tartani, de nem szabad forgatni, mert nagyon érzékenyek arra a karácsonyi kaktuszok, hogy milyen irányból esik rájuk a fény.

- hangsúlyozta az Agrárszektornak Borsodi Bence, Megyeri Szabolcs Kertészetének kertészmérnöke, aki azt is tanácsolta még, hogy figyeljünk arra, hogy ne változtassuk meg időközben a növény helyét, mert akkor könnyen eldobálhatja a virágrügyeit.

Így időzíthetjük a virágzást

A nyugalmi időszakban nagyon óvatosan kell bánni vele, öntözni is csak hetente, másfél hetente kell, sőt szinte szárazzá is válhat a földje. Azt viszont semmiképpen nem szabad hagyni, hogy álljon alatta a víz. A nyugalmi időszak alatt nincs szüksége más tápanyagra, mert az már a növényben benne kell, hogy legyen. Kiegészítő tápanyagot sem kell juttatni neki. Ha így teszünk, akkor 2 hónap alatt nagyon szépen kifejlődhetnek a virágrügyek.Október első vagy második felében vége a nyugalmi időszaknak, utána tehetjük már melegebb helyre, viszont nagyon figyelni kell arra, hogy ugyanolyan fényszögből kapja a világosságot - az ablakból jövő fényt - mint ahogy az előző helyén. Ha így teszünk, akkor november közepétől január végéig tud virágozni, de ez víztől és hőmérséklettől is függ.

Ha elmúlik karácsony…

A virágzás után ne csodálkozzunk azon, ha a növényünk elveszti a fényét, mattá válik a levele, és nem fejlődik, csak vegetál. Ilyenkor hűvös helyen, 15-17 fokon, világos helyen kell tartani. Tűző naptól mentes helyen. Öntözni - ahogy korábban írtuk - szintén úgy kell, mint az előző nyugalmi időszakban, hetente vagy kéthetente, még egy kicsit száraz is lehet a földje, nem baj. Nyugalmi időszakban tápanyagot sem vesz fel, pihen. Március végétől, április elejétől, ahogy jönnek a jobb idők, elindul a növény fejlődése. A legjobb ilyenkor egy keleti fekvésű ablakba tenni, mert akkor kap is napfényt, de még nem annyira erőset, hogy perzselje a növény levelét. Mivel kaktuszunk alapvetően fán élő növény, a fa lombkoronájában él, így mindig lomb között van, az őserdőben örökzöld fák élnek, emiatt a direkt napfényt nem is viseli jól.

Áprilistól már hetente többször is meg lehet öntözni, a hőigénye is kezd növekedni, ilyenkor már a 22 fok körüli hőmérsékletet szereti. A tápanyagigénye is megnő, sűrűbben kis adagokban kell adagolni a tápanyagot, így kiegyenlítettebb lesz a fejlődése. A májusi fagyokat meg kell várni, utána már ki lehet tenni a szabadba, árnyékos részre, akár a teraszra vagy az udvarra is, de mindenképpen tűző naptól mentes helyre. Kint tartható egészen augusztus végéig - tanácsolta az Agrárszektornak Borsodi Bence.

