Elfeledett szuperzöldség: számtalan gyógyító hatással bír, mégis kevesen fogyasztják

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beszámolója szerint, Magyarország igazi tormanagyhatalomnak számít, az itthoni fogyasztás azonban egyelőre csekély. A hajdúsági termelők szorgosan keresik a torma helyét a magyar élelmiszerfeldolgozásban, illetve a gyógyászati – beleértve az állatgyógyászati – lehetőségeit is.

Keveset tudunk ugyanis a torma népegészségügyi jelentőségéről, pedig a hideg beköszöntével igazi társunk lehet a megelőzésben. A magyar orvoslásban korábban gyógyszerként szerepelt a torma és az életerő jelképeként tartották számon: korábbról ismert, hogy az egyik legfőbb népi kezelési módszer volt a vashiányos vérszegénységben, a skorbut (C-vitamin-hiánybetegség) leküzdésében.

Gyógy-és fűszernövényként a magyarok terjesztették el Európában. Számos jótékony összetevője van, mely támogatja az immunrendszerünk normál működését. Ilyenek például a

mustárolaj (pl.: antioxidáns, antibiotikus - baktériumölő és gátló - hatás, stb.),

szinigrin (pl.: sebgyógyító, gyulladáscsökkentő, stb.),

glukonnaszturcin (pl.: légutak irritációja ellen, szívizom egészsége érdekében, stb.),

flavonok (pl. immunerősítő, asztma ellenes, antivirális, májvédő, stb.)

jelentős a kálium, kalcium, magnézium, kén, foszfor tartalma, illetve

az egyik legnagyobb koncentrációjú C-vitamin forrásunk.

A torma ezen összetevők ismeretében számtalan gyógyító hatással bír:

véd a légúti megbetegedések, a nátha, asztma, mandulagyulladás, illetve köhögéssel járó egyéb megbetegedések ellen,

lázcsökkentő, izzasztó, méregtelenítő, vizelethajtó hatással is bír, így védelmet nyújt a különböző húgyúti megbetegedések és a vesekő, epekő ellen,

fájdalomcsillapító hatású, kiemelten hatékony az idegi fájdalom csillapító hatása, de sikeresen alkalmazható menstruációs és bélgörcsök ellen is,

reuma és köszvény gyógyításában is van szerepe,

emésztőszervi megbetegedések esetén kiválóan alkalmazható, sőt, gyomorrontás esetén is ajánlatos,

folyamatos fogyasztása csökkenti a vér koleszterint, tisztítja az érrendszert, ezzel fontos szerepe van a szív- és érrendszeri megbetegedések elleni védekezésnél,

javítja a nyirokkeringést fokozza a méregtelenítést.

A felsoroltak szerint mind megelőzésre, mind gyógyításra lehet használni, de talán szemléletváltáshoz fontos, hogy elsődlegesen a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Ahogy Főorvos Asszony is fogalmazott: ma a halálok kb. 51 %-a úgy következik be, hogy nem hogy abban meghalni, de azt elkapni sem kéne: ebből is látszik sajnos, hogy szükség lenne az immunerősítésre (ún. „primer prevenció”). A betegségek korai felismerése esetében a tormát, mint természetes „kezelőszert” kiválóan lehetne alkalmazni (ún. „secunder precenció”). A harmadik szakasz, a betegség gondozás sajnos már a legnehezebb.

Magyarországon egyelőre sajnos arra büszkék az emberek, hogy betegek, mert úgy hisszük, hogy akkor – az aggósással, fokozottabb odafigyeléssel összefüggésben – szeretnek minket. Ez is egy rossz beidegződés, hiszen arra kéne büszkének lennünk, hogy egészségesek vagyunk. Az egészségnek kéne visszaadni a presztízsét. Hiszen főként azzal tudjuk magunkat, családunkat, munkahelyünket fenntartani és nem mindegy, hogy ezt az értéket mivel és milyen áron védjük. Ezen a gondolkodásmódon változtatni kéne és párhuzamosan megtanítani a gyerekeinknek is – úgy otthon, mint az agrár-illetve orvosképzésben is –, hogy mi az a gyógynövény. Így jelentősebbé válhatna a megelőzés, több természetközeli eszközt, ételt használhatnánk az egészségünk megőrzése érdekében

- tette hozzá a Dr. Felszeghi Sára

