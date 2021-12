Tragikus, mivel spórol egyre több vidéki magyar: az életüket veszélyeztetik

Dr. Balogh Botond, Héhalom háziorvosa elmondta a Nool.hu-nak, hogy leginkább az orvosságok emelkedő ára okozza azt a problémát, hogy sokan nem szedik kellő gyakorisággal a számukra felírt készítményeket.

Egy háziorvos úgy veszi észre leginkább, hogy a páciensek nem tartják be az utasítást a gyógyszerszedést illetően, ha megnézi a betegei leleteit. A kezelés szüneteltetésével ugyanis a paraméterek kimozdulnak a normál állapotból, és ez kellemetlen tünetekhez vezethet

– közölte a házi­orvos, aki hozzátette: logikus, hogy ha valaki a vérnyomáscsökkentőt nem szedi az orvos által meghatározott módon, akkor ingadozni fog a vérnyomása, de ha például a hangulatjavítót hagyja el, akkor levertté válik és rosszkedvű lesz, de épp ilyen a magas vércukorszintre felírt gyógyszerek mellőzésének hatása is.

Mint mondta, a krónikus problémákat kezelő szereket állandó jelleggel kell szedni, hogy kifejthessék a hatásukat. Az akut gondoknál sokszor előkerülnek az antibiotikumok, amit csak rövid ideig szabad alkalmazni, és mindenképpen az orvosnak kell döntenie a fajtájáról és az adagolásáról.

Lényeges hangsúlyozni az orvosságok feltüntetett szavatosságát is, mert az is előfordul, hogy valaki a lejárata után veszi be azokat.

Nem véletlenül van feltüntetve a csomagoláson az a dátum, amely után már nem alkalmas arra, hogy betöltse az eredeti célját. Éppúgy, mint az ételek, az orvosságok is megromlanak, csak nem mennek át olyan látványos változáson, mint az ennivaló. A különböző kellemetlen mellékhatásokon túl a lejárt szereknél előfordulhat, hogy egyáltalán nem fejtik ki azt a hatást, amit remél a használója. Az egészség nem játék, és felelőtlenség régi orvosságokkal kísérletezni bárkinek is, ha az orvosa szakszerű tanáccsal és a jó gyógyszerrel láthatja el.

