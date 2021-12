Atyaég! Eddig nem volt Meki Ózdon: hatalmas sor kígyózik a gyorsétterem előtt

Őrült nagy sor várta Ózd első McDonald'sának megnyitását, a várost leszóló Bochkor Gábornak is üzentek a hamburgerező nagymamák - írta mai tudósításban a Telex.

Janiczak Dávid, Ózd független polgármestere a hamburgerező megnyitóján azt mondta, örül annak, hogy körülbelül hetven embernek ad munkát majd Ózdon a McDonald's. „Nem vagyunk eleresztve Ózdon vendéglátóhelyekkel” – közölte.

Csúnya dolgokat hallott arról, hogyan és mennyiért adnak munkát Ózdon a vendéglátósok, azt reméli, ezeknek a cégeknek konkurencia lesz ez a Meki, és feljebb emelik majd a fizetéseket.

A polgármester szerint a városias jelleget növelik az ilyen jellegű üzletek, a fiatalok igénylik az ilyesmit. Ha akarnak egy jót kajálni, vagy akarnak jobb ruhákat, most el kellett menniük Ózdról.

Eddig sokan elmennek Egerbe, Miskolcra vagy Salgótarjánba az ottani McDonald'sokba, most viszont majd a térségből ide fognak jönni, akár még a Felvidékről is, és a város körülbelül ötvenezres vonzáskörzetéből. És ha eljönnek ide, az majd lecsapódik a város többi szolgáltatójánál is

– tette hozzá a polgármester.

Régóta emlegettük, hogy jó lenne valami ilyesmi kajálda Ózdon. Meg egy New Yorker, egy H&M vagy CCC jó lenne, itt nem nagyon vannak jó ruhák. Kínai üzletből mondjuk nem kell több, abból van untig elég

– mondta egy a barátnőivel érkező lány. Voltak, akik a plázákat és a barkácsüzleteket hiányolják a városból, egy munkából érkező társaság pedig egy „egészségközpontnak”, magánrendelőknek is örülne.

Nem könnyű jó munkát találni Ózdon

Egy fiatal anya a Telexnek azt mondta, az élettársa szintén az autóval nagyjából két és félórára lévő Budapesten dolgozik az építőiparban, de ő mindennap ingázik, ráadásul ő a sofőr, most a téli útviszonyok miatt a szokásosnál is jobban félti. Komolyabban nem gondolkodtak még azon, hogy felköltözzenek a fővárosba, Ózdon laknak a szüleik, akik „nem bírnák ki”, ha csak ritkán láthatnák a pár éves unokájukat.

Többen azt mesélték, hogy a majdnem kétórás buszútra lévő Miskolcon dolgoznak, vagy a hasonló távolságra lévő Egerben. Ózdon az elmúlt években is elég jelentős csapások érték a munkaerőpiacot, két év alatt kétezer ember veszítette el a munkáját, mert két nagyobb gyár is bezárt a városban.

Bár az ózdi Meki nyitónapján többnyire fiatalokat lehetett látni, azért néhány idősebb helybéli is eljött. „Ez a McDonald's büszkeség a városnak!” – mondta egy sajtburgert falatozó 64 éves néni. Ő a nemrég bezárt egyik nagyobb helyi üzemben dolgozott, most 12 órázik egy miskolci gyárban. A néni szerencsésnek tartja magát, mert sok helybéli időssel ellentétben neki Ózdon laknak a gyerekei és az unokái. Komoly problémának látja viszont, hogy szerinte a médiában „mindig csak befeketítik Ózdot”. „Épp beszéltük, hogy Bochkor Gábor a múltkor elmondta a rádióműsorában, hogy Ózd milyen szürke város, meg milyen semmilyen város, lehordta mindennek.”

Az idős néni ezen eléggé felhúzta magát. „Miért nem jött most ide? A polgármester meghívta! Jöjjön csak el, nézzen szét! Az elmúlt néhány évben nagyon sokat szépült a város. Nyáron olyan szép virágos minden! Ózd nem egyszer megnyerte a legvirágosabb város címet! Van már két okoszebránk is! Sok körforgalmat csináltak. A lényeg, hogy jót írjanak rólunk” – mondta a Telexnek.

Címlapkép és a cikkekben szereplő fotók forrása: McDonald’s sajtóközlemény