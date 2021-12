Luxusra vágyik a magyar: erre készülnek most a legnagyobb vidéki termál- és gyógyfürdők

Magyarország hihetetlen gazdag gyógy- és termálvizekben, az ország területének mintegy háromnegyed része alatt található gyógyhatású forrás vagy termálvíz. Az országban található 150 meleg vizes gyógyfürdő európai viszonylatban is kiemelkedőnek számít, de emellett olyan egyedülálló természeti csodákkal is büszkélkedhetünk, mint a Hévízi-tó vagy a miskolctapolcai barlangfürdő - de erről korábban itt írt a HelloVidék. A kedvező adottságok miatt hazánk turisztikai szempontból is jelentősek, a Covid-világjárvány előtti időkben a hazai fürdők folyamatosan látogatottsági rekordokat döntöttek. Bár nyáron az élményfürdők, télen a termál- és gyógyfürdők kerülnek előtérbe, ezek a fürdők nemcsak a szabadidő eltöltésére alkalmasak, hanem egészségügyi hatásuk is jelentős.

A Magyar Fürdőszövetség szerint a magyar családok szívesen pihennek, töltődnek fel fürdőkben, uszodákban vagy olyan szállodákban, ahol fürdőhelyi szolgáltatás is van. Mindezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt tíz év alatt a legnagyobb kibocsátónál a kártyabirtokosok közel 44 milliárd forint értékben költöttek rekreációs, főként fürdőhelyi szolgáltatásra – írta a Pénzcentrum is.

Hajdúszoboszló: idén 30%-kal magasabb vendégforgalmat sikerült elérni

Az év első négy hónapjában Hajdúszoboszlón is zárva kellett tartanunk fürdőegységeiket. A május elsejei nyitás után piacaik fokozatosan épültek vissza. Kezdetben védettségi igazolványhoz kellett kötni a belépést, majd ennek feloldása után a határok megnyitására kellett várniuk ahhoz, hogy külföldi vendégeket is fogadni tudjunk.

Ilyen nehéz körülmények között az ez évi vendégforgalmunk összességében várhatóan 25%-al haladja meg az előző évit. A strandfürdőben 2020-hoz képest 30%-al magasabb vendégforgalmat sikerült elérnünk. A strandfürdő 2021. évi sikerének titka a 3,5 milliárd forint értékű Prémium Zóna fejlesztés, melyet június végén adtunk át. Az újdonság vonzotta a vendégeket Hajdúszoboszlóra és ez a többi üzletágunkra is pozitív hatást gyakorolt. Az ezer fő befogadó képességű szabadtéri wellness fürdőben ez évre 30.000 vendéget terveztünk, végül ezt a számot sikerült megduplázni

- emelte ki a HelloVidéknek a hajdúszoboszlói fürdő vezetése.

Mekkora kiesést jelentenek a külföldi turisták elmaradása?

Míg a korábbi években főszezonban vendégeik több, mint fele külföldi volt, az idei esztendőben ez az arány Hajdúszoboszlón csak egyharmad lett. A külföldi vendégek elmaradását igyekeznek azonban belföldi vendégekkel pótolni.

A 2021. évben szolgáltatásaink árát Hajdúszoboszlón sem emeltük

– tudtuk meg a vezetéstől, akik még elmondták, hogy jelenleg nincs ilyen jogszabály, így a fürdőben, sem a szaunában nem kérnek oltási igazolványt. Maszk használata azonban kötelező zárt térben, kivéve a medencéket, zuhanyzókat és a szaunát.

Ezért lesz érdemes téli szünetben ellátogatni

A hajdúszoboszlói Aqua-Palace Fedett Élményfürdőben szilveszter éjszakáján zenés, fürdőruhás Szilveszteri Party-t rendeznek, amelyen védettségi igazolvánnyal vehetnek részt a vendégek. A téli szünet minden napján a gyerekeket zenés-táncos és animációs foglalkozással szórakoztatják – közölte a HelloVidékkel az élményfürdő.

A téli szünetben megnövekedett forgalomra számítunk. Ilyenkor elsősorban a gyermekes családok jönnek nagyobb számban az élményfürdőbe, az idősebbek pedig a gyógyfürdőbe

- közölték, majd hozzátették, hogy az ünnepek alatt minden nap nyitva tart a gyógyfürdő, az élményfürdő és a fedett uszoda is.

Újévi csobbanás Hévízen

Igaz az újévi csobbanás Hévízen nem akkora kihívás, mint a Balatonon, azonban annál kellemesebb szabadtéri fürdőzéssel kezdeni az új évet a világ legnagyobb termáltavában. A Hévízi-tófürdő szilveszteri nyitvatartása – tudta meg a HelloVidék a helyi Tourinform irodától - a következőképp alakul: december 31-én 9:00-16:00 óra között, január 1-én 11-17:00 (zárás 17:30) között lehet csobbanni a gőzölgő kellemes meleg vízben.

Védettségi igazolvány a jelenlegi szabályzások értelmében itt sem szükséges a fürdőzéshez, a maszk használat a kasszánál és az öltöző helységekben kötelező.

A hévízi Tourinform irodában összegyűjtöttek pár tippet azoknak, akik az idei szilvesztert nem nagy wellness szállodában, hanem apartmanházakban, kisebb panziókban töltik. Ők hová tudnak menni szilveszter éjjelén bulizni Hévízen:

December 30-án a Hévízi Termelői Piacon 10:00 - 16:00 óra között autentikus disznótoroson vehetünk részt: bemutató kolbásztöltés, töpörtyű sütés, toros-káposzta főzés, termékkóstoló marhahús, bivalyhús, szárnyas és szürkeharcsából készült termékekből. Délután 16:00 órakor vezetett fáklyás városnézésen vehettek részt.

December 31-én a Piactéren felállított sátorban 13:00 órától kezdődik a program, először a kisebbek bulizhatnak a Varázshangok játszóházzal, lesz helyi termékek bemutatása- tippek ötletek a termelőktől. Este 21 óra és éjjel 2 óra között DJ Krezi zenél 22:00 órakor Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsanna lép fel, 23:00 órakor a Desperado zenél, majd 0:30 kor érkezik az Unique együttes.

Gyermekbarát fürdőzős programok a téli szünetre

A gyerekbarát fürdők a téli szünetben is remek helyek a felesleges energia levezetéséhez, és még mi, felnőttek is kikapcsolódhatunk miközben a gyerekek is szórakoznak. Mutatjuk melyik fürdőket érdemes felkeresni a szünidőben:

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben: négyféle gyógyvíz és 21 medence a várja a vendégeket. A termalfurdo.hu által szervezett Az Év Fürdője közönségszavazáson a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő lett Az Év Fürdője 2018-ban. A kifejezetten gyermekek számára tervezett, több mint háromezer négyzetméteres élményfürdő egyik fő eleme a többszintű kalandmedence, melyen helyenként csak szigeteken, lépcsőkarokon illetve hidakon lehet keresztüljutni és az élményelemek teljes tárháza – sodrófolyosó, vízesés fal, pezsgőpadok, dögönyözők, buzgárok – megtalálható benne. A gyermekfürdőt a két beltéri óriáscsúszda teszi igazán izgalmassá, de a legkisebbeknek sem kell lemondani csúszás örömeiről, őket elefánt-alakú csúszda és beépített állatfigurák várják.

négyféle gyógyvíz és 21 medence a várja a vendégeket. A termalfurdo.hu által szervezett Az Év Fürdője közönségszavazáson a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő lett Az Év Fürdője 2018-ban. A kifejezetten gyermekek számára tervezett, több mint háromezer négyzetméteres élményfürdő egyik fő eleme a többszintű kalandmedence, melyen helyenként csak szigeteken, lépcsőkarokon illetve hidakon lehet keresztüljutni és az élményelemek teljes tárháza – sodrófolyosó, vízesés fal, pezsgőpadok, dögönyözők, buzgárok – megtalálható benne. A gyermekfürdőt a két beltéri óriáscsúszda teszi igazán izgalmassá, de a legkisebbeknek sem kell lemondani csúszás örömeiről, őket elefánt-alakú csúszda és beépített állatfigurák várják. A Makói Hagymatikumban: a kicsiket Kaland, Barlang, Sakk medence névre keresztelt különleges élménymedencék, sodrófolyosó, tocsogók várják. Amíg a gyerekek az élménymedencében játszanak, addig a felnőttek különböző szaunák közül válogathatnak, vagy a híres makói gyógyvízben mártózhatnak, mely leginkább mozgásszervi és idegrendszeri betegségek esetén bír jótékony hatással.

a kicsiket Kaland, Barlang, Sakk medence névre keresztelt különleges élménymedencék, sodrófolyosó, tocsogók várják. Amíg a gyerekek az élménymedencében játszanak, addig a felnőttek különböző szaunák közül válogathatnak, vagy a híres makói gyógyvízben mártózhatnak, mely leginkább mozgásszervi és idegrendszeri betegségek esetén bír jótékony hatással. Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdőben: a fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdőben az egész család élményekkel teli kikapcsolódásra talál. A beltéri fürdőből ki lehet úszni a szabad levegőre, ahol nyakzuhanyok, pezsgő élményelemek várják a fürdőzőket. Kisgyermekes családokat pedig bébi pancsoló, bébi csúszda, pelenkázóval felszerelt baba-mama pihenőszoba fogad. A fedett élményfürdőben súlyfürdős-, nyakzuhanyos, kénes vizű gyógymedence és 36-38 fokos ülőmedence biztosítja a kikapcsolódást. A szauna oázisban pedig mindenki megtalálja a számára tetsző hőfokú és stílusú szaunát.

Szilveszter fürdőruhában? Igen!

Egyre több hazai fürdő rukkol elő szilveszter éjszakai programokkal, amelyekre gyorsan elkapkodják a belépőjegyeket. Érdemes tehát mielőbb bérletet foglalni, ha ezekben a hazai medencékben csobbanna az év utolsó napján. Hozunk még pár ajánlatok az ország különböző helyeiről:

Cegléden: medencés éjszakai bulival csalogatnak. Este 20 órától indul a buli, a welcome drink után DJ Gabes gondoskodik a zenéről. Mindenkit vendégül látnak egy pezsgőre és egy virslire. A belépő 6900 forint.

medencés éjszakai bulival csalogatnak. Este 20 órától indul a buli, a welcome drink után DJ Gabes gondoskodik a zenéről. Mindenkit vendégül látnak egy pezsgőre és egy virslire. A belépő 6900 forint. Siklóson: őrületes zenés-táncos szilveszteri fürdőruhás partival, pezsgőzéssel és mulatozással, no és retro slágerekkel csalogatnak. Belépő ára 2021. december 17-től év végéig: 6.500 Ft/fő

őrületes zenés-táncos szilveszteri fürdőruhás partival, pezsgőzéssel és mulatozással, no és retro slágerekkel csalogatnak. Belépő ára 2021. december 17-től év végéig: 6.500 Ft/fő Sárváron: szilveszteri medenceparty vár, ízgömb-showval, amit Kristály Márton, vízgömbművész ad elő. Éjfélkor beltéri tűzijáték lesz, az új év első éjszakájának sztárvendége pedig a Princess hegedű trió. Felnőtt belépő* (14 éves kortól): 12.900 Ft, gyermek belépő* (3-14 év között): 5.900 Ft. Szaunavilág belépő: 2.500 Ft

szilveszteri medenceparty vár, ízgömb-showval, amit Kristály Márton, vízgömbművész ad elő. Éjfélkor beltéri tűzijáték lesz, az új év első éjszakájának sztárvendége pedig a Princess hegedű trió. Felnőtt belépő* (14 éves kortól): 12.900 Ft, gyermek belépő* (3-14 év között): 5.900 Ft. Szaunavilág belépő: 2.500 Ft Zalakaroson: 21 órakor kezdődik az éjszakai partival megfejelt fürdőzés, ami egészen hajnali 4-ig tart. A zenét Dj Bony szolgáltatja majd, lézer- és fényjátékokkal, éjféli tűzijátékkal, pezsgővel és természetes virslivel is készülnek, de szaunázási lehetőséggel is várnak. A belépés 10900 forintba kerül.

Címlapkép: Hévízi Tourinform Iroda