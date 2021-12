Meglepő fordulat: ennyire ragaszkodnak a magyarok a húshoz + receptek

Magyarországon is egyre többen döntenek úgy, hogy – egészségügyi, állatvédelmi, illetve környezetvédelmi okokból – teljes mértékben elhagyják étrendjükből az állati eredetű élelmiszereket, de még nagyobb azok tábora, akik csak kacérkodnak ezzel a gondolattal, és egyelőre inkább csak növelnék étrendjükben a növényi élelmiszerek arányát. Utóbbi tendenciát jól jelzik azok a válaszok is, amelyek a Rama november végi online kérdőívére futottak be. A márka az Instagramon tett fel kérdéseket a tervezett karácsonyi menü kapcsán, az egyes témakörökre pedig átlagosan közel ezer-ezer válasz érkezett be.

A többség – 10-ből 6 válaszadó – azt vallotta, hogy nem követi feltétlenül a megszokott recepteket, így inkább kísérletezni szeret a konyhában. Ez a kísérletező kedv ott is tettenérhető, hogy a megkérdezettek valamivel több mint fele nyilatkozott úgy, hogy lecserélné az ünnepi ételsor egy részét növényi alapúra - izgalmas megoldás lehet például a Hasselback töltött édesburgonya. Körülbelül ugyanennyien készítenének el egy hagyományos fogást is kizárólag növényi összetevőkből.

Ez a hagyományos fogás minden bizonnyal valamilyen desszertféleség lenne, nem pedig főétel. Erre utal egyrészt az, hogy a válaszadók háromnegyede szívesen kipróbálna egy vegán sütit karácsonykor, másrészt az ünnepi menü összetevői közül a húsféléket csak 10-ből 3-an cserélnék növényi alapú helyettesítőre, a túlnyomó többség pedig inkább a tejtermékek helyett keresne növényi változatot.

A jó hír az, hogy valószínűleg azoknak lesz a legkönnyebb a dolga, akik a vajat cserélnék le, mert a növényi alapú margarinok már régóta megfelelő alternatívát jelentenek. Ha valóban kompromisszummentes terméket keresünk, a 100%-ban növényi alapú Rama vajalternatíva lehet a jó választás: az immár Magyarországon is kapható termék a vajhoz hasonló tápanyag-összetételű, ám annál alacsonyabb telítettzsír-tartalmú, illetve sokkal fenntarthatóbb módon előállított, miközben pontosan ugyanúgy használható, akár sütésre, főzésre vagy szendvicsek készítésére.

Az alábbiakban a kísérletező kedvűek számára mutatunk néhány olyan egyszerű, mégis különleges receptet, amellyel új színt és új ízeket hozhatunk az ünnepi menübe, természetesen növényi alapon.

Hasselback töltött édesburgonya

Előkészítési idő: 15 perc

Sütési idő: 50 perc

Adag: 4 fő

Összetevők

4 közepes méretű édesburgonya

4 evőkanál Rama vajalternatíva, elosztva

2 evőkanál durvára vágott chipotle paprika

2 darab növényi cheddar szelet, negyedelve

1/4 csésze durvára vágott friss koriander

2 evőkanál vékonyra szeletelt újhagyma

2 szelet vegán szalonna, durvára vágva

4 evőkanál vegán tejföl, elosztva

1. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Vagdossuk be az édesburgonyákat, ügyelve, hogy a zöldség alját érintetlenül hagyjuk.

2. Tegyük át az édesburgonyákat egy tepsibe vagy sütőlapra. Minden burgonya tetejére helyezzünk 1 evőkanál vajalternatívát, és süssük nagyjából 40 percig, vagy amíg a burgonya megpuhul, de nem lesz pépes. Ezt követően vegyük ki a tepsit a sütőből.

3. Csökkentsük a sütő hőmérsékletét 180 fokra. Egyenletesen oszlassuk el a chipotle paprikát a sült édesburgonya tetején, és tűzdeljük meg cheddar darabokkal a szeleteket.

4. Süssük további 10 percig, hogy a sajt megolvadjon. Díszítsük apróra vágott korianderrel, újhagymával, vegán baconnel és vegán tejföllel.

Tipp: A burgonya bevagdosásához használjunk 2 hurkapálcát vagy kanalat.

Ünnepi mézeskalács

Előkészítés: 15 perc + egy éjszaka pihentetés

Összetevők

1 teáskanál fahéj

2 teáskanál mézeskalács fűszer

1 evőkanál citromhéj

1 teáskanál sütőpor

2 evőkanál rum

150 g Rama Vajalternatíva

200 gramm cukorrépaszirup vagy melasz

200 gramm barna cukor

200 gramm őrölt mandula

400 gramm gluténmentes liszt

1. Tegyük a feldarabolt Rama Vajalternatívát a sziruppal és a cukorral egy lábasba, és kevergetve melegítsük, amíg a cukor feloldódik. Ezt követően tegyük át egy nagy keverőtálba, és hagyjuk kihűlni.

2. Ezután adjuk hozzá a mandulát, 400 gramm lisztet és a fűszereket, majd kézi mixerrel keverjünk össze mindent alaposan (ha szükséges, adjunk hozzá még egy kis lisztet).

3. A sütőport egy kis tálban keverjük össze a rummal, és oldjuk fel benne. Adjuk a tésztához, és addig gyúrjuk tovább, amíg a tészta fényes nem lesz és már nem ragad. Fedjük le a tálat fóliával, és hagyjuk pihenni a hűtőszekrényben egy éjszakán át.

4. Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral. Lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztát, vágjunk ki csillagokat, és helyezzük a sütőlemezre. Süssük a forró sütőben nagyjából 15 percig, majd óvatosan vegyük ki a tepsiből és hagyjuk kihűlni a rácson. Porcukorral megszórva tálaljuk.

Tipp: A rum helyett más fűszeres italt is használhatunk.

Címlapkép: Getty Images