Téli stílustippek kedvenc téli lábbelijeidhez (x)

Férfiak és nők kelléktárában is kulcsfontosságú szerepet képviselnek, hiszen a hidegben elengedhetetlen a jó minőségű téli lábbeli, és természetesen az sem mindegy, hogy stílusos és divatos legyen. Ha pedig megtaláltad a számodra tökéleteset, akkor abból kiindulva kialakíthatod téli alapruhatáradat is, olyan darabokból, amik változatosan kombinálhatók egymással. Mi most ehhez adunk pár hasznos tippet, tarts velünk!

Tippek nőknek

Női bokacsizmák ma már szerencsére számtalan változatban elérhetők kedvenc márkáid kínálatában, néha már az a nehéz, hogy a sok divatos fazonból melyiket válaszd. Ha az elegáns stílust kedveled, akkor biztosan a csinosabb, hegyes orrú, magas sarkú, vagy minimalista, alacsony sarkú csizmákon akad meg a szemed. Ezek a kecses darabok tökéletesen párosíthatók kedvenc téli ruháiddal, szoknyáiddal, szövetnadrágjaiddal, de egy skinny farmerrel is nagyszerűen mutatnak. Szövetkabátoknak is tökéletes kiegészítője lehet az elegáns csizma. Ezek után már csak néhány élénk színű pulóvert és kardigánt érdemes beszerezned a téli ruhatáradba, amik farmerrel jól párosíthatók, és egy kis vidámságot visznek a borús hétköznapokra. Ne feledkezz meg a kiegészítőkről sem! Kedvenc kabátodat feldobhatod egy stílusos brossal, de egy látványos, mintás sál is tökéletes téli statement kiegészítő lehet. Kísérletezz bátran különböző sapkákkal, kalapokkal is, valamint újra divatosak a kötött fejpántok is, érdemes adni nekik egy esélyt. Pro tipp: egyszínű szövetkabátodat fantasztikusan feldobja, ha egy színben harmonizáló, élénk színű sapka-sál-kesztyű kombóval egészíted ki.



Tippek férfiaknak

Ha divatos és minőségi téli lábbelit keresel, akkor mindenképpen nézz körül a Fashion Days kínálatában, mert nagyon sok különböző modell közül válogathatsz. Gondold át, mik azok a téli ruhadarabok, elsősorban nadrágok és kabátok, amiket legtöbbet fogsz viselni a szezonban, és azokat milyen stílusú lábbeli egészítené ki a legjobban. Ha több az elegáns darab a ruhatáradban, akkor érdemes egy minimalista, letisztult formájú fekete bokacsizmát választani, amit elegánsabb nadrágjaiddal, de akár farmerrel is tudsz viselni, és szövetkabáttal egyszerűen tökéletes. Ha pedig inkább vagány és sportos a megjelenésed, akkor egy bakancs lesz számodra az ideális téli lábbeli. Bakancsokból is számos fazon áll rendelkezésedre, a legfontosabb, hogy olyat válassz, ami jól tartja a bokát, kényelmes, bélelt és minőségi anyagból van, hogy valóban megvédjen a hideg ellen. A téli kiegészítők a férfiak kelléktárában is nagyon fontosak, egy szép sál és meleg kesztyű például elengedhetetlen a hideg napokra, és egy különleges karóra is fel tudja dobni a megjelenésedet.

(x)