Kezdődik a szívszorító dömping: a kutyák fele sohasem talál haza, emiatt + Videó

Ahogy szilveszter előtt a HelloVidék is írt róla, az újévi petárdázás minden évben sok kutyát kerget világgá, de az otthon maradó ebek jelentős része is szűkölve, remegve lapít ezen az éjszakán. Az év első napján „hivatalosan” is több mint félezer, szilveszterkor megszökött kutya és macska keresi gazdáját, vagy fordítva. Vannak pozitív, megható példák is, de döbbenetes tény, hogy az állatok fele soha nem jut haza. Persze ez csak a jéghegy csúcsa, országosan több ezer kutya és macska szalad el otthonról újév éjszakáján, minden esetet felölelő összesítés pedig nincs.

Még most is sok kutya kóborol magányosan

Most kezdődik a dömping, akik a petárdázás elől elrejtőztek, most kezdenek majd előbújni. Megindulnak amerre látnak

- közölték az RTL.hu-val az állatvédő szervezetek, akik még arra számítanak, hogy a következő napokban az eddigieknél is több szilveszterkor elkóborolt kutyát találnak meg. Azt mondják, a tűzijátékok hangjától megrémült állatok nagy része elbújt, és ezekben a napokban merészkedhetnek elő. Azzal bíztatják az aggódó gazdákat, hogy a chipes állatok többnyire hazakerülnek.

Tatán a civil állatvédőkhöz kerültek a szilveszterkor elkóborolt kutyák. Az elmúlt napokban talált 28 állat közül csak 3-ban nem volt chip - tudhattuk meg. A heliy állatmentők, ha nem találják meg az állatok gazdáját, akkor új helyet keresnek nekik, de a chippel rendelkező állatok szinte mindig hazakerülnek.

Címlapkép: Getty Images