Újra felbukkant az kiskunhalasi párduc? Napvilágot látott egy videó a félelmetes ragadozóról

Ahogy korábban a HelloVidék is hírt adott róla, karácsonykor egy kiskunfélegyházi gazda számolt be arról, hogy 8 birkáját tépte szét egy ismeretlen állat, ami mindenképp nagy termetű lehetett, hiszen az 1,6 méter magas kerítés két helyen is megsérült. A bugaci rendőrség rögzítette a nyomokat, ám egyértelmű bizonyítékokat akkor nem találtak. A portál szerint később felmerült az a lehetőség, hogy talán mégsem fekete párduc garázdálkodik Bács-Kiskun megyében, hanem a tanyavilág ősi ellenségei, a farkasok vagy az aranysakálok térhettek vissza. Most azonban ismét felmerült a gyanú, hogy mégis csak nagymacska lehetett, ugyanis nem sokkal a magyarországi esetek előtt Szlovéniában és Horvátországban is látni véltek egy hasonló állatot.

Most vasárnap a Blikken jelent meg, hogy szemtanúk újra látták a fekete párducot Újszász és Szolnok között, a cikkbe még videó is került egy fekete állatról.

A Telex megkereste a Jász-Nagykun Szolnok megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy valóban érkezett-e bejelentés, és hogy a felvételeken látható állat megegyezik-e a december közepén Kiskunhalas határában észlelt fekete párduccal. A lap kérdésére azt válaszolták, a nyomok nem utalnak nagytestű ragadozóra.

Tájékoztatom, hogy az Ön által kérdezett esetről 2022. január 9-én bejelentés érkezett a rendőrségre. A helyszíni nyomok nem támasztják alá nagytestű ragadozó mozgását, de a bejelentés, és a rendelkezésre álló felvétel alapján a rendőrség vizsgálja a körülményeket.

