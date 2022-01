Elborította a szemét a kisvárost: döbbenetes látvány a több mint 400 kamionnyi hulladék

Keddig, azaz holnapig kellene eltakarítani többszáz tonnányi szemetet a Tolna megyei Tamásiban. Korábban egy cég Olaszországból hozta be a hulladékot és azt ígérte, hogy azt fel is dolgozza. De a szeméthegy csak nőtt, a feldolgozás pedig elmaradt - közölte az ATV Híradó, akinek stábja 1 nappal a határidő előtt a helyszínen járt és azt tapasztalta, hogy továbbra is hegyekben áll a szemét a kisvárosban.

A tolnai település jegyzője néhány nappal ezelőtt közleményt adott ki, amiben optimistán úgy fogalmazott, hogy a kormányhivatal döntése alapján hozott, a telephely felszámolásáról szóló határozat szerint keddig kell a hatalmas mennyiségű hulladékot elszállítania a cégnek. Úgy tűnik, korai volt a jegyző öröme, ugyanis a szemétből eddig semmit nem vittek el. Az ATV megkereste a jegyzőt, aki azonban nem akart nyilatkozni.

Tóth Attila, aktivista kizártnak tartotta, hogy öt nap ekkora szeméthalmot el lehet szállítani, szerinte ez fizikailag is lehetetlen.

Kamionszámra hordák a hulladékot, miközben hulladékégető sem volt

Az LMP parlamenti frakcióvezetője szerint a hatóságok már akkor hibáztak, amikor engedték a hulladék lerakását. A politikus azt mondja: az már az elején látszott, hogy a hulladékfeldolgozó építése el sem kezdődött, de a szemét már tonnaszám érkezett Tamásiba. A környezetvédők felháborítónak tartják, hogy bár felhívták a hatóságok figyelmét arra, hogy a szemétszállítás szabálytalanul történik, mindegy 130 napig tudták kamionszámra hordani TAmásiba a hulladékot.

Az ATV Híradójának egyik hatóság sem árulta el, mi lesz a következménye annak, ha a szemetet keddig nem szállítják el. Becslések szerint egyébként legalább 400 kamionnyi szemetet raktak le Tamásiban.

