Körömlakk: 20 kreatív felhasználási mód (x)

Akár hiszed, akár nem, néha nagyon hasznos kölcsönkérni ezt a csodaszert. A közönséges körömlakk sok mindennapi problémát megoldhat, és kiváló asszisztenssé válhat a kreatív ügyeskedések közepette.

A következő varázslatokat követheted el körömlakk segítségével:

1. Fixáld a majdnem leeső gombot.

2. Zárd le a borítékot.

3. Tedd színessé és csillogóvá a közönséges gombostűket.

4. Fesd ki a kulcsok tetejét, hogy mindig megkülönböztesd őket.

5. Dobj fel egy régi ruhadarabot - például a magassarkú sarkát és pántját színezd ki.

6. Rejtsd el a karcolást az autón.

7. Legyél dizájner - alakítsd át a szemüveg keretét.

8. Fesd át a töltőfejet - legyen csillogós, de a matt is remekül mutat!

9. Az üres üvegekből készíts mini-vázákat.

10. A bizsu ékszereket kend be átlátszó lakkal, így nem színeződnek el és nem hagy nyomot a bőrön.

11. Kend be a cérna végét, hogy könnyebben befűzd a tűbe.

12. Díszítsd ki a megunt táskát vagy pénztárcát - az egyenetlen vonalak nagyon stílusosak!

13. Készíts élénk ékszereket - például a nyaklánc zsinórját rajzold csíkosra.

14. Hozz létre színes élénk hajtűket - 2022-ben különösen divatosak lesznek.

15. Színezd ki a csipeszeket.

16. Egyedi telefontok - csak a fantázia szabhat határt!

17. Rögzítsd a mini-csavarokat, például a napszemüveg kereténél.

18. Alakítsd át az egyszerű sportcipődet.

19. Állítsd meg a harisnya szakadását, csak helyezz egy nagyobb pöttyöt a szakadás kezdetére és végére.

20. Mentsd meg a fürdőszobai kiegészítőket a rozsdától.

