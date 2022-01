Őrület, mennyibe kerül itthon a borterápia: tényleg ez lenne az örök fiatalság titka?

Ki ne hallotta volna azt a mondást, hogy a bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság... a sör meg folyékony kenyér. Persze méreg is, hiszen józan eszünkkel tudjuk, hogy az alkohol öl, butít, nyomorba dönt, ha mértéktelenül fogyasztjuk. Gyakorta hangoztatott nézet, hogy napi egy pohár vörösbor jót tesz az egészségnek, de arról már kevesebben hallottunk, hogy a szőlőt és a bort különböző szépészeti kezelésekhez is remekül bevethető.

A borral történő gyógyítás nem újkeletű

Magyarországon régi időkben is igen népszerűek voltak a borból készült gyógyhatású szerek. Gyógyszerként történő alkalmazása az egész középkorban, sőt később a XVI-XVIII. században is fontos szerepet játszott. Ebből a szempontból különösen híressé vált a tokaji bor. A legalább két puttonyos tokaji aszú, Vinum Tokajense néven, a Magyar Gyógyszerkönyv III. kiadásában volt hivatalos.

A bor – tudjuk jól - tele van antioxidánsokkal, és gyulladáscsökkentő anyagokkal, csak úgy, mint a zöldtea, a cékla vagy éppen a kakaó, így akár csökkentheti a szívproblémák kialakulásának kockázatát, továbbá növelheti a HDL koleszterol szintet. Egyes kutatások kimutatták, hogy azoknál a felnőtteknél, akik 1-2 pohár bort ittak 4 héten át, 11 – 16 százalékkal növekedett a HDL koleszterol szintjünk azokhoz képest, akik nem ittak vörösbort. A HDL koleszterol szint növekedése pedig jótékony hatással van érrendszerünkre és szívünkre. De a vörösbor jótékony hatásai még nem állnak meg itt, hiszen az antioxidások segítik agyunkat is karban tartani, és az életéveinket is meghosszabíthatja. A vörösbor resveratol tartalma pedig a cukorbetegeknek is segíthet, és csökkenthetik az ízületi fájdalmakat is. Azonban itt is fontos megjegyezni, hogy a sok jótékony hatás mellett a mértéktelen alkoholfogyasztás következményei az egész életünkre hatással lehetnek. Az Európai Unióban az összlakosság 8,4 százaléka, minden tizenkettedik felnőtt naponta fogyaszt alkoholt, ami nem feltétlenül jó hír – de erről részletesen a Pénzcentrumon olvashattok.

Egy biztos: kis mennyiségben a kedélyjavító és memóriát gátló hatás érvényesül, nagyobb mennyiségnél az egyensúly zavara illetve tudatzavar alakulhat ki borfogyasztás következtében. Fontos azt is tudnunk, hogy ez a mennyiség minden embernél eltérő, és az aktuális állapotától függően még egy embernél sem mindig állandó!

A vinoterápia azonban nem egyenlő az alkoholfogyasztással, sőt!

A bor fiatalít, és még sem kell belőle

A vinoterápia nem egyenlő a borivással, sőt a borban fürdéssel sem feltétlenül. A kezelés során ugyanis a szőlő minden egyes alkotóelemét igyekeznek felhasználni: a szőlő héját, magját, olaját és a belőle készült bort is. A szőlő magja különösen hatásos készítmény ugyanis hírhedten hatásos természetes antioxidáns, így semlegesíti a testben lévő szabad gyököket.

Maga a vinoterápia a hagyományosan boros nemzetek körében, elsőként is pedig a szépségiparban élenjáró franciáknál lett népszerű. A párizsi hölgyek már évtizedek óta vesznek mézzel dúsított borfürdőt, és masszírozzák testüket ledarált szőlőfürtökkel. Szőlőből, borból, törkölyből készült kozmetikai szereket is szívesen használnak, hiszen a vinoterápiás krémek, pakolások, masszázsolajok fokozottan táplálják és fiatalítják a bőrt.

A bor, ha nem belsőleg, hanem külsőleg használjuk, véd a sejtek idő előtti öregedése ellen, hidratál, tonizál, gyümölcssavai halványítják a foltokat, cukor és extrakt-tartalma táplál és fokozza a hajszálerek aktivitását. Fontos nyomelemeket, A-, B1-, B2-, B6-, E- és C-vitaminokat, ezen kívül értékes ásványi anyagokat, nátriumot, káliumot, kalciumot, fluort, foszfort, vasat és magnéziumot tartalmaz. A szőlőmag és a belőle nyert olaj a természet egyik leghatásosabb antioxidánsa, amely semlegesíti az emberi szervezetre negatív hatást gyakorló szabad gyököket. A szőlőlevél pedig méregteleníti és feszesíti a bőrt.

Emellett a bornak (már csak alkoholtartalma miatt is) számos olyan növényi hatóanyaga van, ami vízben gyakorlatilag oldhatatlan, míg borban jól oldható. Ezért a borral készült növényi kivonatokban több olyan hatóanyag is előfordulhat, amely egyébként a vízzel készült gyógyteákban nincs.

Vinoterápia a gyakorlatban

Az egyik leggyakrabban elérhető kezelés persze a borfürdő. Állítólag az ezredforduló környékén egy bordeaux-i szőlőültetvényen hoztak létre vinoterápiás központot, ahol mindenféle kezelést szőlőből vagy azokból készült termékekkel végeztek. Azonban akkoriban ez még unikumnak számított. Viszont manapság a világon egyre elterjedtebb és sokfelé elérhető. Minimum 20 perces fürdőzést javasolnak, ami által a bőrünk simább és bársonyosabb lesz.

A borfürdőn túl, legyen az arckezelés, fürdő vagy masszázs, a szőlőt amúgy bármely formában felhasználhatjuk egészségünk és szépségünk érdekében. Szőlőmag peeling vagy pakolás formájában is gyakran megtalálható a spa kezelések között, a szőlőmag érfal erősítő és a bőr rugalmasságának megőrizését segítő hatásai miatt. Ugyanakkor elérhetőek borkrém vagy szőlőhéj masszázsok, amelyekben szintén a szőlő héjában, húsában vagy éppen a magjában lévő hatóanyagok felhasználásával történnek.

Nem egy hazai wellness központ és vidéki szálló is kínál már hasonló boros kényeztetéseket. Természetesen egy jó pohár bor is dukál a kezelés után, hogy testünk minden porcikája „megfürödhessen” a szőlő adta örömökben.

Egy vidéki kastélyszálló honlapján ilyen vinoterápiás szolgáltatásokat és árakat találtunk:

30 perc borfürdő, 25 perc bormasszázzsal 1 fő részére - 9 800 HUF / terápia

60 perc borfürdő, 50 perc bormasszázzsal 1 fő részére - 18 500 HUF / terápia

Home made: kényeztető boros fürdő, otthon a kádban

Nem kell hozzá semmi más, csak egy forró vízzel teli kád, és egy jóféle – nem túl extra minőségű - hazai vörösbor, amiből tetszés szerint önthetünk pár decit a fürdővízbe. Ha inkább valami különlegesebb, sörös-boros csobbanásra vágyunk, keverjük össze 3 deciliter sört és 2 deciliter vörös vagy fehérborral, adjunk hozzá két evőkanál tejet, egy evőkanál mézet, végül egy teáskanál tengeri sót. Ezt a keveréket öntsük a vízhez, majd élvezzük a fürdőt legalább húsz percig.

Otthon is készíthetünk pakolást

Otthoni használatra készíthetünk testradírt szőlőmagolajjal összekevert cukorral vagy sóval. A radírral gyengéden masszírozzuk át a bőrünket fürdés közben, amitől bársonyossá válik. A szőlőmagolajat egyébként testápoló helyett is használhatjuk, mert szépen feszesíti a bőrt.

Címlapkép: Getty Images