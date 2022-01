Döbbenetes fogás: fél óráig „kardozott” a jégtáblák között az gigahallal

Január 15-én, szombaton családi horgászatra indult a dunavarsányi Big Carp Lake-re Lugosi Gyula. Vele tartott felesége és kislánya is - mesélte a hihetetlen fogása történetét a Pecaverzumnak. Az első kapásra éjjel egy óráig kellett várni, a jelentkező egy három kiló körüli dévér volt. Ezt követően még jobban lehűlt a levegő, hajnalban már -12 fokot mértek a parton, Gyula jobbnak látta abbahagyni a horgászatot. Reggelre szépen be is fagyott a tó.

Reggel feltörtem annyi helyet a jégen, hogy három botot behúzhassak. Pár óra várakozás után megérkezett a kapás. Harminc percig kardoztam a tokhallal a csónakból, amellyel sikerült feltörnöm még több jeget, így volt helyem fárasztani”

– folytatta a történetét a horgász.

A csali egy szem halibut pellet és egy fél pop-up volt, a tokhal pedig, amely nem tudott ennek a kombinációnak ellenállni, 47,5 kilót nyomott és a hossza 189 centiméter volt. A hatalmas tokhalnak az érdekessége, hogy Gyula most fogta meg negyedik alkalommal (!) 2018 óta, akkor 43 kiló volt a hal.

Címlapkép: Getty Images