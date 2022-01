Csollány Szilvesztert imádott városában temetik el: itt tartanak gyertyagyújtást emlékére

Csollány Szilveszter családja azt a döntést hozta, hogy a koronavírusban elhunyt sportolót imádott szülővárosában, Sopronban helyezik örök nyugalomra. A szertartással kapcsolatos információk után most a Blikk azt a hírt is hozta, hogy péntek este 19:00-kor közös gyertyagyújtást is tartanak a hűség városában, amelyre az olimpiai bajnok minden szurkolóját és szerettét várják.

A megemlékezéssel kapcsolatban egy Facebook-csoportot is létrehoztak a kilátogatni vágyók számára, amelyet Szilveszter családtagjai is megosztottak az oldalukon.

Több mint másfél hónapig volt lélegeztetőgépen

Mint ismert az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, Csollány Szilveszter 51 éves korában, 2022. január 24-én hunyt el.

Ahogy a Magyar Olimpiai Bizottság megemlékezésében írta róla:

Az olimpiai bajnok tornász nemcsak sportolóként ért el kimagasló eredményeket, hanem kiváló férj és nagyon jó édesapa is volt.

A tornász több mint 50 napja került lélegeztetőgépre, miután elkapta a koronavírus-fertőzést. Csollány Szilveszter december 3-án tüdőgyulladással a soproni kórházba került. Mivel állapota gyorsan, tovább romlott, a fővárosba szállították, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben kezelték, egy speciális lélegeztetőgépen. Oltottságával kapcsolatban korábban számos hír keringett a magyar sajtóban; az első hírek arról szóltak, hogy Csollány Szilveszter nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást, ezt a későbbi értesülések viszont részben cáfolták.

