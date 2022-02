Mutatjuk, mi mindenre jó a fogkrém: ez a 13 + 1 felhasználási mód mindent visz!

Több mint egymilliárd forintot költöttek fogorvosi vizsgálatra, szolgáltatásokra és termékekre 2021 első félévében az OTP Egészségpénztár tagjai – derült ki a pénztár legfrissebb eredményeiből. Már 2019-ben megfigyelhető volt, hogy a 16-30 éves korosztály egyre nagyobb hangsúlyt fektet a megelőzés fontosságára, tavaly pedig már ugyanez a korosztály közel négyszer többet költött fogászati szűrésekre.

Sokan azt hihetik, ha nincsen semmilyen fogászati panaszuk, akkor nem is kell fogorvoshoz fordulniuk. Azonban ez nincs így. Ahhoz, hogy elkerüljük fogaink elvesztését, a fájdalmas ínybetegségeket és egyéb fogászati problémákat, a megelőzés és a rendszeres ellenőrzés elengedhetetlen, valamint az sem utolsó szempont, hogy a helyes fogmosási, fogápolási technikák elsajátításában is segít a fogorvos.

Ugyanakkor nincs könnyű helyzetben az, aki fogorvoshoz menne, mivel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint 2022 januárjában 277 fogorvosi körzet betöltetlen Magyarországon, ezek közül is 247 már fél évnél hosszabb ideje, ez 89 százalék. A nyilvántartás szerint éppen ugyanennyi, vagyis 247 praxis már 2020 márciusa, tehát a koronavírus magyarországi megjelenése óta betöltetlen. 11 praxis pedig azóta meg is szűnt. A legtöbb üres körzet Bács-Kiskun és Nógrád megyében, illetve Budapesten található. A legkevesebb betöltetlen fogorvosi praxis továbbra is Baranyában, Hajdú-Biharban, Tolnában és Vas megyében van, ahogy arról korábban beszámolt a Pénzcentrum.

Maradnak a fizetős magánrendelések, amelyekre rászorul a lakosság nagy része, több mint 800 000 magyarnak nincs más választása, lemondhat az ingyenes fogorvosi ellátásról az adatok szerint.

Ezt támasztja alá az OTP Egészségpénztárának a felmérése is, ami szerint az elmúlt félévben az egészségpénztári tagok több mint 1 milliárd forintot fordítottak fogorvosi vizsgálatokra, szolgáltatásokra és termékekre, ami arányaiban meghaladja a tavalyi féléves költések összegét. Az eredményekből megfigyelhető, hogy a 16-30 éves korosztály is egyre tudatosabb, ha a saját egészségéről van szó.

Fogmosásra se sajnáljuk a pénzt, hisz a fogorvos sokkal többe kerül, mint egy jól megválasztott fogkrém. Azonban a fogmosáson kívül másra is felhasználhatjuk a pár száz forintba kerülő, filléres szert, ha a fogunkra valami drágábbat is szánunk, helyesen. Először lássuk, hogyan és mivel érdemes fogat mosni, majd érdekességként sorra vesszük, mi mindenre vethető be a háztartásban ez a sokarcú kenőcs.

1. Fogmosás, de helyesen: jókor, megfelelően

A saverózió során a fog kemény szöveteiből ásványi anyagok oldódnak ki. Ez eleinte még nem okoz látható változást, később azonban mattá válik tőle a fogfelszín, ahogy pedig egyre több anyag oldódik ki a fogból, kopások keletkezhetnek a koronán, a gyökérfelszínen vagy mindkettőn.

Saveróziót idézhetnek elő a szénsavas üdítőitalok és a gyümölcsök, zöldségek, de például az uszoda vize is, ha annak pH-értéke nem optimális

- magyarázza dr. Nevelits Annamária, a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikájának fogorvosa.

A szakember szerint éppen ezért érdemes kifejezetten a saverózió ellen ható fogkrémet használni, de ennél lényegesebb kérdés a fogmosás időzítése. Talán nem is gondolnánk, mennyire fontos lehet az alaposság mellett az időzítés és a fogmosás időtartama, hiszen erről valószínűleg kevesebbet hallottunk.

A fogorvos szerint a savhatás után, vagyis bármilyen étkezés után legalább fél-egy órát javasolt várni annak érdekében, hogy a zománcból, illetve a fog kemény szöveteiből kioldódott foganyag képes legyen a remineralizációra, vagyis az ásványi anyag visszaépülésére, és azt a fogkefével ne dörzsöljük le azonnal. És amire szintén kevesen gondolnak: legalább három percig tartson a fogmosás, de még jobb, ha négy percet szánunk rá. A helytelen fogmosási szokások következtében a gyökérkezelésig is eljuthatunk, ami viszont már igencsak drága "mulatság".

Általános szabály, hogy a fogkefét 45 fokos szögben tegyük a fogak mellé, és elliptikus mozdulatokkal óvatosan dörzsöljük a fogakat a külső és a belső oldalukon, majd a nyelvet, a rágófelületeket és a fogközöket. Az oda-vissza történő mozdulatok hatására a fogíny visszahúzódik, a gyökér felülete feltárulhat, vagy akár a súrolással puhítjuk a gyökérfelületet. Ezzel azt is kockáztatjuk, hogy a fogíny lekopik. Éppen ezért fontos a megfelelő technika és a megfelelő fogkefe alkalmazása. A magyar emberek legtöbbje lelkes fogmosó, ám ez nem feltétlenül társul jó fogmosási technikával. A jó technikát is meg kell tanulni, és akár az egyénre szabott napi szájápolási rutin miatt is érdemes felkeresni a fogorvost.

A tisztítást alapvetően mindegyik elvégzi, de lehetnek mellette más funkciói (fehérítés, fogínyvédelem, zománcerősítés), ráadásul arra is oda kell figyelnunk, hogy elektromos vagy ultrahangos fogkefe használatához speciálisan a fogkeféhez kifejlesztett fogkrémet vegyük, aminek az ára megközelíti a 2000 Ft-ot.

Az alábbi felhasználási módokra viszont tökéletesen alkalmasak a legegyszerűbb és legolcsóbb fogkrémek is.

2. A WC fertőtlenítése

A fürdőszoba higiéniájához hozzátartozik a WC kitakarítása és fertőtlenítése. A kereskedelemben nagyon sok tisztító, és fertőtlenítőszer kapható, de ha igazán hatékony és egészséges módszert szeretnénk, próbáljuk ki az alábbi megoldást.

Egy tubus olcsó mentolos fogkrém tubusára fúrjunk néhány 2-3 mm-es lyukat, csavarjuk rá a kupakot, majd tegyük a WC-tartályba. Ezután valahányszor lehúzzuk a WC-t, kellemesen mentolos illat lesz a fürdőben, ráadásul a fogkrémes öblítővíz fertőtlenítő hatással is rendelkezik.

3. Mosdókagyló tisztítása

Fogkrémmel és szivaccsal a mosdókagyló is remekül tisztítható, érdemes kipróbálni. Ráadásul nem csak a lerakódásokat és foltokat távolítja el, de nagyszerűen szagtalanít is.

4. Cipő tisztítása

A bőrcipőkről kiválóan el lehet távolítani a szennyeződéseket, foltokat, ha bekenjük őket fogkrémmel, és utána egy puha textillel átdörzsöljük. A bőr olyan szép lesz, mint új korában.

Edzőcipők

A tornacipők fehér, gumiból készült részét is szebbé tehetjük, ha átdörzsöljük fogkrémmel akár egy régi fogkefe segítségével. A maradékot töröljük le róla egy nedves ruhával.

5. Zongorabillentyűk

Bármilyen zongorabillentyűt is megtisztíthatunk úgy, hogy fogkrémmel és fogkefével megdörzsöljük őket, majd egy puha ronggyal áttörölgetjük.

6. Vasaló

A vasalótalpon képződött, odaégett foltokat is el tudjuk távolítani, ha bekenjük fogkrémmel, majd egy textíliával alaposan átdörzsöljük. A fogkrémmaradékot nedves ronggyal távolítsuk el.

7. Ékszerek tisztítása

Gyémánttal, drágakövekkel kirakott gyűrűt vagy egyéb ékszert is tisztíthatunk fogkrémmel és egy régi fogkefével - a maradék fogkrémet csak töröljük le egy puha textillel az ékszerről.

8. Szemüveg és tükör párásodása ellen

Ha a szemüvegek, búvárszemüvegek bepárásodását szeretnénk elkerülni, kenjük be a lencséket fogkrémmel, majd töröljük le. Ugyanezt a trükköt a fürdőszobai tükrön is elvégezhetjük, tökéletesen működik párásodás ellen a módszer.

9. Faltisztítás

Ha a gyerekek ceruzával firkálták össze a falat, annak is érdemes fogkrémmel és egy ronggyal vagy száraz szivaccsal nekiesni. Fontos viszont, hogy ne géles állagút használjunk! A legtöbb esetben nyom nélkül eltávolítja a rajzokat a krém.

10. Kéz szagtalanítása

Ha halat, fokhagymát, hagymát vagy valami más, különösen erős szagú dolgot főztünk, vagy pucoltunk, egy alapos, fogkrémes kézmosás hatékonyan eltávolítja a bőrünkről a kellemetlen szagokat.

11. Tinta eltávolítása

A pamut ruhadarabokból fogkrémmel kiszedhetők a tintafoltok (még a nyomdafesték is), mert nátrium-fluoridot tartalmaz. Dörzsölj egy keveset a foltra, majd mosd ki belőle.

12. A króm felületek újjászületnek

Ne csak a mosdót, a csaptelepeket is töröljük át fogkrémmel, a lényeg, hogy kis mennyiségben vidd fel, majd töröld át egy tiszta ronggyal.

13. Szőnyegtisztítás fogkrémmel

Semmi pánik, ha foltos lett a szőnyeg, a fogkrém ebben is segíthet. Használj fehér színű krémet, dörzsöld át egy szivaccsal a problémás területet, majd vízzel öblítsd át, és szebb lesz, mint új korában.

+1 Mobiltelefon

Eltünteti a karcolásokat a mobiltelefon képernyőjéről, ahogy a CD felületéről is. Kenjünk rá egy keveset, töröljük át vele, majd hagyjuk megszáradni.

Címlapkép: Getty Images