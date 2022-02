Filléres csodaszer a konyhákban: rengeteg jótékony hatása van a különleges sárga fűszernek

A táplálkozástudomány egy folyamatosan fejlődő tudományág. Napi rendszerességgel látnak napvilágot új tanulmányok, és jelennek meg a legújabb kutatások eredményei. Nem csoda, hogy az egészségtudatosság is egyre nagyobb teret hódít, számos felmérés szerint a magyar emberek többsége úgy véli, hogy a genetikai, biológiai adottságokon túl az egészség megőrzésének a kulcsa, ha mi magunk is teszünk érte, vagyis az egészségtudatos életmód.

Táplálkozásunkban, élelmiszerválasztásainkban a tudatosság már nemcsak trendi, hanem trenddé kezd válni, hiszen rengeteg magyar követ valamilyen diétát, vagy törekszik arra, hogy étkezési szokásain változtasson. Így lehet az is, hogy egészségtudatosságra való törekvés útján minden évben kiemelnek egy-egy élelmiszert, „szuperételt” vagy divatdiétát, amitől a megváltást, a fogyást, az egészségesebb, energiától és erőtől kicsattanó állapotunkat várjuk.

„Szuperélelmiszer”, „szuperétel”

A „szuperélelmiszer” vagy „szuperétel” nagyon népszerű fogalmak, főleg, ha az egészségről, táplálkozásról és ételekről esik szó. Ezeknek a szavaknak nem létezik hivatalos meghatározása, jelentése, de általánosan olyan élelmiszerekről – általában, gyümölcsökről, zöldségekről – van szó, amelyek tápanyag-összetételük révén több egészségügyi előnyt nyújtanak más termékekhez képest

- írta korábbi közleményében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Hozzátették, úgy vélik, sok esetben a média vagy az élelmiszeripar szeretné a fogyasztókat meggyőzni arról, hogy a „szuperélelmiszerek” fogyasztásával lassítható az öregedés, megelőzhető egy-egy betegség, növelhető a fizikai erőnlét, vagy akár az intelligencia is.

Így vált híressé a rosszindulatú daganatok ellen az áfonya, az antioxidánsokkal teli accai bogyó, a szív- és érrendszeri betegségek ellen a gránátalma, cékla, kakaó, lazac, a magas koleszterinszint csökkentésére a fokhagyma, és még sorolhatnánk. Sokan azt szeretnék gondolni, hogy egyetlen zöldség vagy gyümölcs képes elpusztítani a káros sejteket, méreganyagokat, de ezeken az élelmiszereken végzett kutatások többségében olyan kémiai összetevőket és kivonatokat használnak, amelyek természetes állapotban a vizsgálatok során alkalmazott mennyiségben nem találhatók meg a termékben. Ezért például fokhagymából 28 cikket kellene megenni, ahhoz, hogy az a laboratóriumi dózisnak megfeleljen

- emelték ki a szakemberek.

Mi a helyzet a fűszerekkel?

A fűszerekre úgy gondolunk legtöbbször, hogy nem nagy a tápértékkel rendelkeznek (fehérje-, energiatartalom), ugyanakkor szerepük jelentős lehet speciális anyagaik, vitaminjaik vagy ásványi elemeik miatt. Szakemberek szerint a fűszerek legismertebb hatása, hogy fokozzák majdnem minden emésztőnedvet termelő szerv elválasztó tevékenységét: ezáltal nő a nyál, a gyomornedv, a hasnyálmirigy és az epe váladéktermelése. A fokozott nedvtermelés pedig jobb emésztést, gyorsabb felszívást és hasznosulást eredményez.

A szakértők úgy gondolják, a táplálkozás-élettani szerep mellett a fűszerek speciális funkciókat is betölthetnek. Például a sómentes diétát tartó betegek esetében a jól megválasztott fűszerek - fűszerkeverékek - segítenek abban, hogy a sómentes, azaz az ingerszegény étel mégis ízletesebb legyen. Ha energiában (kalóriában) szegény ételt kell fogyasztanunk, szintén a fűszerek tehetik változatosabbá, egészségesebbé a menüsort. Ennek mentén kijelenthetjük tehát, hogy a fűszerekkel tényleg érdemes foglalkozni és felhasználni ételeinkben, hiszen valóban hozzájárulhatnak az egészséges táplálkozáshoz. Persze érdmes a már jól ismert fajtákon túl is kísérletezni, kipróbálni különböző nemzetek fűszereit is. Mint például a kurkumát.

Mit érdemes tudni a kurkumáról?

Sárga gyömbérnek, indiai sáfránynak is nevezték a kurkumát, de leginkább az „ élet fűszereként ” tartják számon. Ugyan itthon, a magyar háziasszonyok ritkán használják, de a keleti éttermek kínálatában és az élelmiszerszínezékek palettáján sokszor találkozhatunk vele. Indiában évezredek óta ismerik és használják is, viszont Európában először csak a színe miatt kezdték el az ételekhez használni. Különleges színe mellett számos jótékony hatást is tulajdonít a népgyógyászat ennek a fűszernövénynek. Lássuk, melyek ezek!

A kurkuma fő hatóanyaga a kurkumin, amely a polifenol csoportba tartozik. Az indiai népgyógyászatban emésztésserkentőként, láz, fertőzések, ízületi panaszok és májbetegségek ellen használták. Zsíros ételek utáni teltségérzésnél jó szolgálatot tesz, redukálja a gyomorsavtermelést, jótékony hatású a felfúvódás és a bélgörcsök esetén, elősegíti a méreganyagok elégetését és kiürítését a belekből. Réta alkalmazzák vérkeringés javítására, vérzések csillapítására, valamint menstruációs panaszok kezelésére. A kurkumin (sárga festékanyag) erős antioxidáns, terápiás alkalmazása nagyon hasonló számos bioflavonoidéhoz, hatékony gyulladáscsökkentő, antibakteriális, antivirális (vírusölő), antimikrobás, immunstimuláló vegyület. A kurkumin a CAMP-nek nevezett fehérje szintjének növekedését idézi elő, amelynek fontos szerepe van az immunrendszer működésében, a gyulladások csökkentésénél. A kurkumin ezért pozitívan hat a gyulladásos ízületi betegségekre, fertőzések esetén, magas koleszterin szint esetén.

Mivel nem számít túl drága terméknek, így megnéztük az Árgép kínálatát, mit mutatnak a keresési eredmények, milyen kiszerelésben és mennyiért vehetünk kurkumát az egyes boltokban. Ennek mentén az árakat tekintve filléres fűszernek számít,

hiszen a legkisebb kiszerelésű, 20 grammos csomagot már 69 forintért megvásárolhatju. Ez a mennyiség pont elég arra, hogy kipróbáljuk, megkóstoljuk valamilyen húst vagy zöldséget megízesítve vele. Viszont, ha már gyakorlottabbak vagyunk, többször is használjuk ezt a fűszert a konyhánkban, akkor érdemes a nagyobb kiszerelésseket választani: 40-50 grammos csomagolásban már találunk 280 forintos terméket is.

Ha fontos számunkra, hogy mindenképpen bio terméket vásároljunk, akkor már sokkal jobban a zsebünkbe kell nyúlni. A találatok alapján egy 250 grammos bio kurkuma csomag 2633 forintba kerül, egy 290 grammos bio kurkuma csomagja 3900 forintba kerül. De találunk paleolit kurkumát is 2290 Ft/csomag áron is.

Fontos kiemelni, hogy mielőtt fogyasztanánk, vagy beépítenénk rendszeres fogyasztását az étrendünkbe, mindenképp konzultáljunk szakemberre vagy háziorvosunkkal. Mivel a kurkuma készítmények alkalmazása epeköves és epekőképződésre hajlamosak, illetve várandós és szoptatós kismamák számára nem javasolt.

