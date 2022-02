Felkészült a NAV a benzinkutak tömeges csődjére: megjelent a tájékoztató

A Pénzcentrum még tegnap vette észre, hogy megjelent az adóhatóság weboldalán egy tájékoztató arról, mit kell tennie a benzinkutasoknak, ha fel akarják függeszteni a tevékenységüket: a "Tájékoztatás üzemanyagtöltő állomás üzemszünetének bejelentéséről" című aloldalon azt írják a többi között, hogy az adott töltőállomásnak legkésőbb 24 órával korábban jeleznie kell az üzemszünetet az adóhatóság felé.

A NAV tájékoztatója szerint a bejelentést meghatározó jogszabályi hely: a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (továbbiakban: törvény) 43. § (5) bekezdése. Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője, ha a törvény 43. § (3) bekezdés szerinti üzemszünetet hirdet, akkor azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül be kell jelentenie. A bejelentést elektronikus úton kell megküldeni, az e-Papír szolgáltatással. A szolgáltatás használatakor - a Témacsoport rovat legördülő listájából az „Egyéb” opciót

- az Ügytípus rovat legördülő listájából az „Egyéb” opciót

- a Címzett rovat legördülő listájából az üzemanyagtöltő állomás fekvése (címe) szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságot kell kiválasztani és az adóhivatal területileg illetékes igazgatóságának kell megküldeni. A bejelentés akkor szabályos, ha azt elektronikusan nyújtották be, és



- az üzemeltető saját tárhelyéről (cégkapu, hivatali tárhely, KÜNY tárhely) küldte, vagy

a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezett, de a beküldő az üzemeltető törvényes képviselője, vagy

- a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezett, de az e-Papír mellékleteként érkező bejelentés az üzemeltető vagy törvényes képviselője elektronikus aláírását vagy AVDH hitelesítését tartalmazza; vagy

- a bejelentés nem az üzemeltető saját tárhelyéről érkezik és a bejelentéshez a beküldőre vonatkozó eseti meghatalmazást csatoltak. A meghatalmazásnak az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint teljes bizonyító erejű köz-, vagy magánokiratnak kell lennie, azt a meghatalmazónak elektronikusan alá kell írnia vagy AVDH-val kell hitelesítenie, és így kell csatolnia az e-Papírhoz.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a héten már a benzin beszerzési ára is átlépheti a 480 forintos maximális kiskereskedelmi árat - amelyet három hónapra, májusig meghosszabbítottak. A dízelt egyébként már pár hete veszteséggel adják el a hazai töltőállomások. Most az RTL Híradó talált is olyan benzinkutakat, ahol korlátozták a maximálisan tankolható mennyiséget:

az egyik helyen maximum 10 litert tankolhat egy autós, az üzemeltető a hatósági retorziótól félve nem akart nyilatkozni, de a feliratok szerint azzal indokolták a limitet, hogy az üzemeltető cég már most több mint 8 forintot bukik minden egyes eladott literen.

Egy másik töltőállomás naponta 250 literben korlátozta az eladott mennyiséget hogy "3 hónap múlva" is fogadhassák az ügyfeleket. A holtankoljak.hu szerint eddig nagyjából 50 kút korlátozta a kiadható mennyiséget, de a portál szerint, ha folytatódik a drágulás, akkor több száz vállalkozó dönthet hasonlóan.

Címlapkép: Getty Images