Mi mindenre jó a fügefalevél tea és hogyan történik a fügefalevél tea elkészítése?

A Magyarországon élők egy jelentős része szenved valamilyen krónikus betegségben, leggyakoribbak ezek közül a cukorbetegség és a magas vérnyomás, amelyek nem csak megnehezítik a hétköznapokat, de veszélyesek is. Cikkünkben eláruljuk, hogyan befolyásolja ezeket a betegségeket az alternatív gyógyászatban régóta ismert fügefalevél tea és hogy hogyan kell azt használni.

Hogyan történik a fügefalevél tea elkészítése és mennyi az ajánlott napi adag? Mikor fogyasszuk a fügefalevél teát, és milyen betegségek tüneteit, kialakulását segít mérsékelni ez az egyszerű természetes anyag? Fügefalevél tea hol kapható és mennyi a fügefalevél tea ára? Elkészíthetjük mi magunk is, a saját kertünkben lévő fügefa leveleiből?

Mire jó a fügefalevél tea?

A fügefalevél teát az alternatív gyógyászatban olyan „univerzális” gyógyszerként tartják számon, ami többek között segít mérsékelni a vérnyomásproblémákat és normál szinten tartani a vércukrot cukorbetegség esetén. A magyarok jelentős része küzd valamilyen diabétesz problémával, és habár az alacsony vérnyomás is veszélyes lehet, a legtöbb embernek a magas vérnyomás okoz gondot napi rendszerességgel (az alacsony és magas vérnyomás értékek mindkét véglet esetén veszélyesek lehetnek).

A fügefalevél tea a gyógynövénypártiak szerint segít ezeket a krónikus betegségeket leküzdeni, emellett alkalmazható kúraszerűen májzsugor, hörghurut, aranyér, gombás, gyulladásos- és szemölcsös bőrproblémák esetén is. A fügefalevél tea gazdag antioxidánsokban és kalciumban, illetve hashajtó hatással is bír. A fügefalevél tea tartalmaz emellett magnéziumot, rezet, mangánt, A-, B, C-, és K-vitaminokat, cinket, folsavat és nátriumot. Habár nem bizonyított, sokan daganatmegelőző hatást is tulajdonítanak neki, illetve hozzájárulhat a fügefalevél tea a pihentető, nyugodt alváshoz is.

A fügelevél erősíti a csontokat és csökkentheti a koleszterinszintet. A fügefalevél jótékony hatásai közé soroljuk, hogy készíthetünk belőle arcpakolást, ezzel javítva bőrünk minőségét, csökkentve a mitesszerek mennyiségét, de a szánkat is kiöblögethetjük vele, ha a rossz szájszagtól szeretnénk megszabadulni. A fügefalevél nem rendelkezik ismert kártékony hatással, ezért terhes nők is nyugodtan fogyaszthatják. Sokan diétázáshoz is szívesen isszák, mert a fügefalevél tea egészséges és vitaminokban gazdag.

Fügefalevél tea friss levelekből

A legegyszerűbben úgy juthatunk hozzá ehhez a természetes csodaszerhez, ha ültetünk egy fügefát. Vegyszermentes levelekből egyszerűen készíthető bio fügefalevél tea: egyszerűen szedjünk le néhány levelet, száraz, szellős helyen szárítsuk ki, majd ha biztosan nem tartalmaz már folyadékot a fügelevél, zúzzuk porrá. A levelek tavasztól nyár végéig szüretelhetőek, amikor hullani kezdenek, már ne szedjük őket.

A fügefalevél tea elkészítése

A fügefalevél tea készítése nagyon egyszerű: 1 liter vízhez adjunk 2 evőkanál (kb. 30 gramm) fügefalevél tea port, majd egy fazékban forraljuk fel. Addig főzzük, míg a fügefalevél tea mennyisége a felére nem csökken (kb. 15 perc), így a tea koncentráltabb, hatékonyabb lesz.

Mikor és mennyit fogyasszunk belőle?

Naponta egy bögrével fogyasszunk belőle, többet ne (a legtöbb gyógynövény esetében ragaszkodnunk kell a mértékekhez, nem szabad őket túlfogyasztani). Vérnyomás vagy vércukor problémák esetén reggel érdemes meginni.

Fügefalevél tea hol kapható?

Fügefalevél tea Magyarországon kevés helyen kapható. Külön ilyen teáért érdemes meglátogatnunk nagyobb gyógynövény e-kereskedéseket, vagy herbáriákat, a legkönnyebben azonban úgy juthatunk fügelevélhez, ha ültetünk egy fát – erkélyen is jól érzi magát.

A fügefalevél tea mennyibe kerül?

A magyar piacon a fügefalevél tea nincs beárazva, egyébként nem drága alapanyag. Szárított fügelevélhez a legtöbb esetben egyszerűen, ingyen is hozzájuthatunk, ha ültetünk egy fügefát, vagy kérünk néhány levelet valakinek a kertjéből.

Címlapkép: Getty Images