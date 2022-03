Le a kalappal: 318 romát fogadott be a falu legszegényebb embere Tiszabecsen + Videó

Ahogy korábban a HelloVidék is hírt adott róla, Ukrajna felé alig van forgalom, onnan viszont folyamatosan érkeznek gyalog vagy autóval a kárpátaljaiak a magyar-ukrán határ legdélebbi átkelőjére, ahol - az MTI híradásai szerint - a magyar oldalt elhagyva rögtön meleg ételt és élelmiszercsomagot kapnak a menekülők. Többségük nő és gyerek, sokan családjukkal együtt érkeznek Magyarországra, majd a határállomás közelében várják meg rokonaikat, hogy értük jöjjenek.

Senki sem akarta viszont befogadni a faluban az Ukrajnából érkező romákat.

Beregszászról, Paládról, Tiszaújlakról menekült roma családok végül egy ember fogadta be, Tiszabecs legszegényebb embere, Lukács József - adta hírül az ATV.

Még az utcánk elején álló rendőr is hozzám irányította őket

– mesélt az atv.hu-nak Lukács József, aki miután kiírta a közösségi médiában, hogy menekült roma családokat fogad be, elkezdtek a érkezni a további felajánlások: rokonok ajánlották fel a házaikat.

Elintéztem, hogy minden portán legyen mobilvécé. Hozattam gyógyszert, tűzifát, élelmiszert, fertőtlenítőt, mindjárt megérkezik a kamion is a matracokkal – sorolja Lukács József. „Tegnap csak egy órát aludtam. Hogy honnan van erőm? Isten ad nekem. Ő segített rajtam, mikor az öcsém és a bátyám belefulladt a halastóba. És akkor is, amikor elvesztettem a munkámat. Most pedig én törlesztek másoknak. Ilyen egyszerű ez

– magyarázta a férfi.

Végezetül itt a pár napja készült felvétel, amit Lukács József a közösségi médiában közzé tett:

Már több mint 660 ezer ember menekült el Ukrajnából valamelyik szomszédos országba az Oroszország által indított háború elől az utóbbi hat napban – közölte kedden az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).

