Ezek a friss adatok: 3064 az új fertőzöttek száma Magyarországon, elhunyt 75 beteg

A kormányzati portálon azt írták:

a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 618 574,

az aktív fertőzöttek száma 137 186-ra csökkent.

Kórházban 2961 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 127-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 9718-an vannak, a mintavételek száma 10 836 962.

Hozzátették, az ország a járvány ötödik hullámának leszálló ágában van, csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma.

Péntek délután és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon

- jelezték.

A közleményben felidézték, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy

a járvány ötödik hulláma leszálló ágban van, ezért a kormány kivezeti a koronavírus-járvány miatti korlátozások döntő többségét, és hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség.

A kormány kivezeti azt a szabályt is, amely biztosítja, hogy a munkáltató kötelezővé tegye a koronavírus elleni oltást, kivételek ez alól a szociális és az egészségügyi dolgozók. A kormány fenntartja az egészségügyi veszélyhelyzetet, a kormány cselekvőképességének fenntartása érdekében egy esetleges újabb járványhullám megfékezésére.

Hozzátették, a kórházak és az egészségügyi szolgáltatások is visszatérhetnek a normál működésükhöz. Az új koronavírusos betegek ellátását az erre kijelölt kórházak végzik, a járvány miatt halasztott műtéteket és kezeléseket a kórházak folyamatosan végzik, és emellett továbbiakban is biztosítják az kórházi oltópontok működését.

Közölték azt is, márciusban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra kiemelten várják az oltatlanokat és azokat, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani, emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. Azok az oltatlanok, akik átestek a fertőzésen, a felgyógyulásuk után várakozási idő nélkül olthatók. A negyedik oltás is foglalható és kérhető már, akár az oltási akciókban is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap.

Az olthatóság megítéléséért az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal, a háziorvossal. Az oltóanyag-választás minden esetben az oltóorvos feladata, aki a pácienst ismerve, szakmai szempontok alapján dönt. Általános ellenjavallata egyik kombinációnak sincs

- írták.

A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig

Budapesten (313 842)

és Pest megyében (245 549) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet.

Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (105 108),

Szabolcs-Szatmár-Bereg (97 310),

Győr-Moson-Sopron (96 755),

Hajdú-Bihar (95 059)

és Bács-Kiskun megye (91 204).

A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (38 267)

Címlapkép: Getty Images