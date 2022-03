Fillérekből, az ablakban is termesztheted ezeket a szuperzöldségeket: a profik így csinálják

Az első friss tavaszi zöldségek, amikre igazán nagy kereslet van most, azok a csírák és a mikrozöldek. Hiszen alig van még olyan zöldség, ami kint a szabadban megterem. A magaságyásokban egy-két gyökeres átvészelheti ugyan a telet, a kelbimbó is kitarthat, de a friss, vitamindús csíráknál és vegyszermentes mikrosalátáknál nincs jobb szezonálisan elérhető és megtermelhető nyers zöld

– mondja el beszélgetésünk elején Papp-Felber Anita, a Gazt-evő blog szerzője, biokertész, aki legutóbb a HelloVidéknek az ehető tavaszi virágokról mesélt, most pedig a mikrozöldekről kérdeztük.

A mikrozöldekre óriási kereslet van most a magyar piacokon is, az ezzel foglalkozó hazai termelők háromszor-négyszer annyit adnak el most, mint pár hónappal később. Ahogy Papp-Felber Anita meséli, a mikrozöldeknek most kezdődik a szezonja, és egészen júniusig kitart. A nyárban persze, teszi hozzá a biokertész, amikor már tele a piac is elérhető áron beszerezhető friss zöldséggel és gyümölccsel, ő is le szokott állni vele.

Többnyire most a hazai zöldségfronton, ha a fóliás és külföldről behozott méregdrágán kínált zöldségeket nem vesszük meg, a téli gyökérzöldségek, a friss rukkola, saláta az, ami elérhető. Ezek mellett a mikrozöldek és a csírák ilyenkor a legjobb áron elérhető, hazai vitaminbombáknak számítanak.

Hogyan változott a mikrozöldek ára?

Ahogy Papp-Felber Anita a HelloVidéknek elmondta, a mikrozöldek árban, ha termelőktől piacon vásároljuk meg őket, a tavalyihoz képest eddig nem igen változtak. Termelőként azonban most ahhoz a határához ért ő is, hogy muszáj lesz árat emelnie.

Ha a vetőmag ára nem is drágult számottevően, a szállítás költsége közel a duplája lett, tavalyhoz képest a biotőzeg 40 százalékkal kerül többe, a tégelyről nem is beszélve

- teszi hozzá a biokertész. Nála 550 forint egy doboz vágott vegyes mikrozöld, ennél pár száz forinttal drágábban kínálja azokat, amik több gondozást igényelnek, hosszabb időn át nevelődnek.

Csíraárak online webáruházakban:

Bioverzum bio retek csíra 100 g / 549 Ft

Vegyes csíra 130 g 130 g / 899 Ft (Tesco) (692 Ft/100 g)

Lucerna csíra BIO 100g: 820 Ft

Mi a különbség a csíra és a mikrozöld között?

Amit egy laikus is észrevesz, hogy a csíra az csak csíra, annak nincsenek zöld sziklevelei, viszont megesszük a gyökerét is. A mikrozöld a csíra nagytestvére, már színes a szára, és vannak levelei. Amivel viszont, ha magunk akarjuk nevelni, a legelején érdemes tisztában lenni, hogy más közegben kell nevelni őket. A csíráztatáshoz elég a párás közeg, földre nincs is szükség, és jóval hamarabb, pár nap alatt kész és fogyasztható.

Mely növények csíráit fogyaszthatjuk el?

Rengeteg csíranövény közül válogathatunk, a semleges ízű lucernától a curry ízéhez hasonlító görögszénáig. Az év bármelyik szakában, nemcsak tavasszal ajánlott az online webáruházak kínálatát böngészni, hiszen így könnyebben tudnunk ellenőrzött minőségű magvakat vásárolni.

Miket ajánlott csíráztatni?

Brokkoli - az intenzív ízű csírák inkább a hűvösebb helyeket kedvelik, így érdemes a melegebb napokon kétszer is megöntözni

Lencse - a dió ízére emlékeztető aromája van, így tökéletesen elfér levesek, raguk töltelékeként.

Lucerna - ez a csíra nő a leggyorsabban, ropogós, enyhe íze miatt pedig minden ételt kellemesen kiegészít.

Csicseriborsó - szendvicseket, készételeket egyaránt fel lehet turbózni vele

mungóbab - kifejezetten wokban készült ételekhez és salátákhoz ajánlott fogyasztani

Adzuki bab - a lencséhez hasonló íze van, érdemes legalább 1,5 centiméterre növeszteni a bab fehér hajtását, hogy fogyasztani lehessen nyersen

Hogyan termesszünk magunknak mikrozöldeket?

A mikrozöldeket – a csírával ellentétben, amihez ugye csak víz kell - földbe vagy kókuszrostba, esetleg kőzetgyapotba ültetik, de ha valaki ügyes, akár vízkultúrában is fel tudja nevelni. Az a lényeg, hogy ez a mikronövény gyökeret eresztve belekapaszkodjon a talajba, hogy aztán elkezdhessen fejlődni. Még egy nagy különbség: a csírázáshoz nem kell fény, a mikrozöldek fejlődéséhez már igen. Utóbbit általában két szikleveles állapotában szüretelik le:

Van, amit kicsit hagyunk tovább nőni, például a koriandert vagy a bazsalikomot, ezek úgy ízletesebbek. Általánosságban azt szoktuk mondani, a bioboltokban csíráztatásra vásárolható magok mindegyikéből lehet mikrozöldeket nevelni, de nem biztos, hogy abban az állapotukban a legfinomabbak. Egy mungóbab például nem olyan jó mikrozöldnek, sokkal jobb csíraként elfogyasztani.

- közölte a biokertész.

A mikrozöldeknek még egy nagy előnyük van, hogy a fénynek köszönhetően jóval több egészséges nyomelem és vitamin képződik bennük, mint csírás állapotukban, és az ízük is intenzívebb lesz! A talajra a mikrozöldek nem kényesek, még a magból táplálkoznak, viszont öntözni kell őket.

A csíráztatásra nagyon oda kell figyelni

Élelmiszerhigiéniai szempontból sokkal nehezebb csírát termeszteni és értékesíteni, mint mikrozöldet. A csírákat nedves közegben kell tartani, de folyamatosan figyelni kell rá, hogy ne penészedjenek be! Meg kell tudni különböztetni a penészt a hajszálgyökerektől – és ha egyszer bepenészesedik, onnantól kezdve az egész tálcát ki kell dobni.

A mikrozöldek kevésbé kényesek

Mikrozöldnek remek minden olyan zöldség, aminek a szára és a levele is ehető: a retekfélék, a rukkola, a repce, a napraforgó, a borsó, a brokkoli, a vöröshere, a cékla és a vöröskáposzta is. Ide sorolható még a mustármag, de ez csíráztatva finomabb. A salátafélékkel is lehet próbálkozni, de azokat már a következő méretig is meg lehet hagyni, és úgynevezett bébilevelekként fogyasztani.

A mikrozöldek neveléséhez a magon és a földön túl más nem is kell. Az alap még egy nem túl magas edény, amibe két cm magasan elterítjük a földet, arra szórjuk rá a magokat. Lehet ez akár cserépalátét is, nem kell mélyebbnek lennie az edénynek, viszont arra figyelni kell, hogy az edény alul lyukas legyen, ugyanis a pangó vizet a mikrozöld nem szereti. A talajra nem kényes, lehet tőzegbe, kókuszrostba, palántaföldbe tenni, az a lényeg, hogy levegősebb, laza legyen a talaj, amiben a mag meg tud kapaszkodni.

Mikrozöldek termesztése

Miután rászórtuk a magot, spriccelővel nedvesítsük meg a talajt. Később fontos, hogy már alulról öntözzük, onnan szívja fel a vizet.

A zsázsa már 4 nap alatt kibújik, de a vöröskáposztához kell két hét is, mire szüretelhetjük. A húsz fok körüli hőmérsékletben és fényben növekednek a legjobban. Érdemes meleg helyre, ablakpárkányba kitenni, és csak mindig csak annyit szüretelni belőle, amit épp elfogyasztunk.

Erre mindenképpen érdemes odafigyelni!

Aki otthon szeretne csíráztatni vagy mikrozöldet termeszteni, figyeljen arra, hogy mindenképpen vegyszermentes magot ültessen el! Vagy megveszi a csíráztatásra váró biomagokat, vagy még ősszel hagy pár növényt a kertben felmagozni, begyűjti a magokat, és azokat ülteti el.

A fogyasztásukról

A csírákat szinte mindenbe belerakhatjuk, hogy gazdagítsuk ételeinket és felturbózzuk őket tápanyagokkal. Salátákat, készételeket, sülteket, szendvicseket - tényleg, szinte bármit megbolondíthatunk egy adagnyi friss csírával. A csíra számos jótékony hatása mellett könnyen emészthető, és magas tápértékű zöldség. Kifejezetten ajánlott a hidegebb hónapokban fogyasztani, mivel vitaminhiányos időszakban támogathatjuk vele az immunrendszerünket. Az egészséges táplálkozás kihagyhatatlan eleme, ami ráadásul költséghatékony is, hiszen fillérekből megtermeszthetjük magunknak a napi természetes vitaminforrásunkat. Plusz egy pont, hogy nagyon jól néznek ki növekedés közben, így élő dekorációként is jól mutatnak a lakásban.

Mennyibe kerül az otthoni csíráztatás?

Ha otthon szeretnénk magunknak mikrozöldeket nevelni, pár ezer forintból megúszhatjuk, főként, ha jó előre, még tavalyról sikerült vetőmagokat elspájzolnunk. Ha viszont be kell vásárolnunk, maggal, földdel, edénnyel együtt sem kerülhet többe egy-egy ilyen mikrotálca 1000-2000 forintnál, úgyhogy megérni nekiállni!

Mikrozöldek ára -szettben, webáruházban:

Mikrozöld ültetőcsomag – SALÁTAALAP MIX: 3 180 Ft – 3 480 Ft

Mikrozöld Ültető Csomag -Kreatív farmer: 9.990 Ft

Mikrozöldség termesztő készlet-L: 6090 Ft

Ha csak magot veszünk (online webáruházak áraiból szemezgetve):

Retek mag mikrozöldnek (Greenea) - CHINA ROSE 100 g /1490 Ft

Koriander mikrozöld és csíra mag 15g: 650 Ft

Körömvirág mikrozöld és csíra mag 13g: 590 Ft

Lucerna mikrozöld és csíra mag 15g: 590 Ft

Mustár mikrozöld és csíra mag 15g: 590 Ft

Salátázó mikrozöld brokkoli mag 20 g: 709 Ft

Salátázó mikrozöld koriander mag 20 g: 709 Ft

Salátázó mikrozöld vöröskáposzta mag 20 g: 709 Ft

Salátázó mikrozöld fodros kel mag 20 g: 809 Ft

Salátázó mikrozöld zöldborsó mag (nagy levelű) 100 g: 809 Ft

Salátázó Japán Mustárspenót mag mikrozöldnek 20 g: 829 Ft

Címlapfotó: Pais-H Szilvia