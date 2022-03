Hagyd a drága bolti fűszereket: mutatjuk, hogy készíts olcsó és egészséges ételízesítőket otthon

A Szupermenta összesen 35 (25 hazai és 10 külföldi előállítású) ételízesítőt vizsgált. Jellemző, hogy a vásárlói igények miatt ma már e termékkörből is különféle változatokat vásárolhatunk. Épp ezért a tesztelt termékek is három csoportba sorolhatók: 29 ételízesítő sót és adalékanyagot/aromát is, 3 termék pedig csak sót tartalmazott, míg 3 ízesítő „mindkettőtől” mentes volt. Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérések alkalmával sor került az ólom és kadmiumtartalom, adalékanyagok vizsgálatára, de a szakemberek – többek között – az allergén összetevők nem várt jelenlétét is ellenőrizték.

A Nébih laboratóriumi mérnökei öt ételízesítőnél kimutatták a zeller allergént, pedig a csomagoláson erre sem összetevőként, sem lehetséges keresztszennyeződésként nem történt utalás. A hatóság az összes érintett terméktételt – már a tesztfolyamat elején, tavaly júliusban – azonnali hatállyal kivonta a forgalomból minőségmegőrzési időre és kiszerelési egységre tekintet nélkül, továbbá azok forgalomba hozatalát megtiltotta. A vizsgált ételízesítő tételek fogyasztóktól való visszahívására is sor került.

Egy terméknél – a helytelen allergén jelölés mellett – a sótartalommal is probléma volt: a laboratóriumi vizsgálat magasabb értéket mutatott ki, mint amit a csomagoláson feltüntettek. (Az eljárások lezárása után az érintett három gyártó öt visszahívott terméke – a zeller allergénre való utalást is tartalmazó javított jelöléssel – újra forgalomba kerülhetett.) A termékek több mint 2/3-ánál, 27 ételízesítőnél egyéb jelölési hibák is akadtak. Gond volt többek között a zöldség összetevők feltüntetésével, a származásra, a tápértékre és a szárított zöldségek mennyiségére vonatkozó jelölésekkel is.

A hibák miatt hatósági eljárások indultak, és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki a hatósági ellenőrök megközelítőleg összesen 2.300.000 forint értékben. A bírság mellett az érintett előállítókat és forgalmazókat természetesen a jogsértések megszüntetésére, valamint a jelölési hibák határidőre történő kijavítására is kötelezték.

A terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat, melyen ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. Értékelésük alapján a legnagyobb csoport, azaz a 29 sót és adalékanyagot/aromát tartalmazó ételízesítő közül

a dobogó legfelső fokára a Lacikonyha Univerzális Ételízesítő állhatott,

a második helyen a Delik'at Ételízesítő 2000g végzett,

míg a harmadik helyet a Delik'at Ételízesítő 200g érdemelte ki.

A 3 só- és adalékanyag/aromamentes ételízesítő versenyében

az első helyet a Csattos Natúr Ételízesítő Szárított zöldségekből és fűszernövényekből szerezte meg,

második lett az Ataisz ételízesítők, natúr vega-mix sómentes zöldségkeverék,

harmadik helyen pedig a Naturmind Ételízesítő keverék végzett.

A szintén 3 „versenyzőből” álló, sót tartalmazó, de adalékanyag/aromamentes ételízesítők kategóriájában

első lett a Lucullus Natúr Ételízesítő min. 95% zöldség- és fűszertartalom,

második helyen végzett a VEGETA NATÚR Ételízesítő,

a harmadik helyezett pedig a Kania ételízesítő min. 45% zöldségtartalommal lett.

Készítsük inkább otthon?

Ha már odafigyelünk arra, hogy mit és hol vásárolunk, ha megfelelő egyensúlyban fogyasztjuk a húsokat és a zöldségeket, gyümölcsöket, akkor a következő lépés lehet a fűszerekre való odafigyelés. Szóval, ha szeretnénk egészségesen étkezni, és minimalizálni az egészségtelen összetevőket tartalmazó, alapanyagok bevitelét, akkor érdemes a fűszerespolcunkat is átnézni. Ezek a termékek sok esetben tartalmaznak tartósítószereket, túlzott sómennyiséget és egyéb kevésbé egészséges adalékokat. Apróságnak tűnhet, de sokat számít! Ha már odafigyelünk a táplálkozásunkra és a megválasztott alapanyagokra, akkor ezek se maradjanak ki a sorból. Kevesen gondolják, de a legtöbb fűszerkeveréket mi, magunk is elkészíthetjük otthon. Ráadásul így biztosan tudhatjuk majd, mit teszünk ételeinkbe, mit fogunk elfogyasztani.

A táplálkozási szakértők szerint világszerte több mint száz fűszert és fűszerkeveréket használnak a főzéshez. Némelyikük pedig koncentrált antioxidáns-forrásnak bizonyul – olyan anyagok, amelyek megvédik a sejteket a károsodástól. Jó hír, hogy, ha mi, magunk állítanánk össze kedvenc keverékeinket nem kell hatalmas vadászatot folytatnia ezekért az alapanyagokért, hiszen a legtöbb alapanyaga a helyi piacokon is megtalálható. Éppen ezért most összegyűjtöttünk néhány fűszerkeverék ötletet, amit bármikor kikeverhetünk otthon. Lássuk, mit és hogyan készíthetünk el!

Taco fűszerkeverék:

1 evőkanál chili por

1 evőkanál fokhagyma por

1,5 tk paprika

1,5 tk kömény

1,5 tk hagymapor

1 tk oregánó

1 teáskanál tengeri só

1/2 tk őrölt bors

1/2 teáskanál cayenne (ízlés szerint)

Chili fűszerkeverék:

2 evőkanál chili por

2 tk fokhagyma por

2 tk kömény

2 tk oregánó

1 tk paprika

1 tk hagymapor

1/2 teáskanál kakukkfű

Fűszerkeverék baromfi húshoz:

2 evőkanál kakukkfű

1 evőkanál bazsalikom

1 evőkanál zsálya

1 tk tárkony

1 tk szerecsendió

1/2 teáskanál tengeri só

1/2 tk őrölt bors

BBQ fűszerkeverék sertés- és marha húshoz:

1 evőkanál tengeri só

1 evőkanál őrölt bors

1 evőkanál chili por

1 evőkanál fokhagyma por

1 evőkanál paprika

1 evőkanál hagymapor

Olasz fűszerkeverék:

1 evőkanál oregánó

1 evőkanál petrezselyem

1 evőkanál kakukkfű

2 tk bazsalikom

2 tk zsálya

1 tk fokhagyma por

1 teáskanál tengeri só

1 tk őrölt bors

Curry fűszerkeverék:

2 evőkanál kurkuma

1 evőkanál koriander

1 evőkanál kömény

1 tk őrölt mustár

1 tk kardamom

1 tk őrölt szegfűszeg

1 tk szerecsendió

1/4 teáskanál cayenne bors (ízlés szerint módosítani)

Házi fűszerkeverékek tárolása Miután elkészítettük ezeket a fűszerkeverékeket, légmentesen záródó edénybe kell tennünk őket. Ha az adagolással megvagyunk, ügyeljünk arra, hogy a fűszereket a kamrában, szekrényben vagy a fűszeres fiókban tároljuk, hogy távol tartsuk őket a fénytől. Ezek a keverékek több hónapig is eltarthatók, az elkészítéshez használt fűszerek frissességétől függően. Mivel a fűszerek gyakran leülepednek az üveg aljára, használat előtt alaposan rázzuk össze őket. Hogyan adagoljuk? Az általános szabály az, hogy körülbelül 2 evőkanál fűszerkeveréket használjunk minden kiló húshoz. Ez azonban személyes preferencia kérdése, ezért kezdjük kisebb mennyiséggel, majd szép lassan növeljük az adagot, ha úgy látjuk jónak.

Címlapkép: Getty Images