Méregdrága luxus a tavaszi tisztulás: így böjtölnek az újgazdag magyarok

Ha a keresztény tavaszi nagyböjti időszakot nézzük, akkor vannak a szigorú böjti napok: hagyományosan ezek a hamvazószerda és a nagypéntek. A vallási előírások szerint ezeken a napokon nemcsak húsmentesen kellett táplálkozni, hanem maximum háromszor szabadott csak enni, egy nap csak egyszer lehet jóllakni. Kevésbé szigorú böjti napnak számítottak a péntekek, amikor szintén elhagyták a húst. A többi napra viszont csak annyi korlátozás vonatkozott, hogy kerülni kellett az alkoholos italokat. A böjtölés szokása viszont nem véletlenül alakult ki, őseink bizonyos mértékben tisztában voltak azzal, hogy ezek a korlátozások nemcsak lelki szempontból fontosak, hanem hosszú távon az egészséget is szolgálják.

A böjtkúra ősidők óta elismert és gyakorolt gyógymód volt, több mint 2500 évvel ezelőtt Aszklepiosz görög orvos az egyik leghatásosabb gyógymódnak nevezte. Ezt hangoztatta Hippokratész is, aki nemcsak a betegség gyógyítására, hanem az élet meghosszabbítására is alkalmasnak tartotta. Az ókorban a görögökön túl az egyiptomiak és az indiaiak is hittek a böjt gyógyító erejében. Az ókori orvoslási tapasztalatot az arab orvos, Avicenna mentette át az újkorba, aztán szép lassan feledésbe is merült. Néhány évtizede azonban, nyugat-európai, angol-német- skandináv mintára nálunk is egyre nagyobb divat a tavaszi böjtölés.

Többféle böjtöt különböztetnek meg:

Alkalmi böjt: egy-két naposak, tartós eredménye csekély.

egy-két naposak, tartós eredménye csekély. Rendszeres böjtnapok: a hét bizonyos napján, lehetőleg mindig ugyanazon a napon beiktatott napot jelent. Súlytöbbletnél, magas vérnyomásnál, anyagcsere tehermentesítésnél, szív és vérkeringés kímélésénél szokták ajánlani.

a hét bizonyos napján, lehetőleg mindig ugyanazon a napon beiktatott napot jelent. Súlytöbbletnél, magas vérnyomásnál, anyagcsere tehermentesítésnél, szív és vérkeringés kímélésénél szokták ajánlani. Reggeli böjt: Dewey amerikai orvos vezette be a XIX században. Reggeli helyett gyümölcslé és tea a megengedett.

Dewey amerikai orvos vezette be a XIX században. Reggeli helyett gyümölcslé és tea a megengedett. Rövid- két-három napos böjtök: bélzavarok, étvágytalanság, allergiák esetén szokták javasolni, de laikusként, betegség esetén tilos csak úgy belevágni!

bélzavarok, étvágytalanság, allergiák esetén szokták javasolni, de laikusként, betegség esetén tilos csak úgy belevágni! Léböjtkúrák: naponta négyszer – 4 óránként 2 deci nyers, bio minőségű gyümölcs vagy zöldségturmix fogyasztását jelenti. Közben kétszer gyógytea (kamilla, borsmenta) ajánlott.

A böjt azonban – ezt érdemes a legelején kihangsúlyozni - nem önsanyargatás, hanem felkészülés, megpihenés és meditáció. Gondoljunk csak bele, nekünk csak pár nap lemondás, amikor nem eszünk húst, cukros ételeket, vagy épp csak nem nassolunk… a világ számos országában egész életükben éheznek, és csak áhítoznak azok után, amiről most egy rövid időszakra mi nagy kegyesen önszántunkból lemondunk.

Böjtölhetünk szervezett elvonulásokon is

Van, aki otthon maga böjtöl, annak azonban, akinek nincs kellő ismerete ehhez, inkább azt tanácsolják, hosszabb időn át csak szakember segítségével álljon neki a tisztítókúrának. Régi szabály szerint a böjthöz tartozik a friss levegőn való kiadós tartózkodás, mérsékelt mozgással összekötve. Egyre többen gondolják épp ezért is úgy, hogy jobb távol a világ zajától, szakemberek segítségével, csoportosan böjtölni. Jellemzően az ország turisztikailag frekventált térségeiben – gyógyfürdők közelében - szerveznek ilyen elvonulós, tisztítókúrás böjti napokat. Persze akár több ezer kilométert is utazhatunk, hogy egy egzotikus szigeten kapcsoljunk ki, vagy hogy tibeti barlangokban meditálva készítsük fel a testünket a tisztulásra, de itthon maradva is találhatunk izgalmas helyszíneket az elvonulásra. Jellemzően a böjti leveken túl a százezres nagyságrendben kínált szolgáltatásért: szállodai kényelmet, orvosi felügyeletet, közös túrázásokat, szaunázást és napi jógaórákat is kaphatunk. Árban- online ajánlatok közt bogarászva – elég széles a merítés:

Árak 2022-ben (hazai, online hirdetések alapján):

5 napos böjt, 3 ágyas elhelyezés: 70.000 Ft + 5% ÁFA

7 napos böjt: 95.000 Ft + 5% ÁFA

9 napos, 1 ágyas elhelyezés: 125.000 Ft + 5% ÁFA

A 10 napos böjt ára - 2 ágyas szobában 126 000 Ft/fő + 350 Ft IFA/nap

Léböjtöljünk otthon vagy sem?

Dr. Gajdács Ágnes szerint, aki a HelloVidéknek a diétázásról és fogyókúráról korábban ITT nyilatkozott, a különböző léböjtkúrákat is érdemes elkülöníteni egymástól. A nullkalóriás léböjt orvosilag tilos, ilyet nem szabad csinálni, nagyon veszélyes.

A zöldség- és gyümölcsalapú böjtöknek, amikor csak folyadékot fogyasztunk, általában két célja lehet: egyrészt a fogyás, másrészt a méregtelenítés. A több napos léböjtnél már elérhető fogyás, viszont nagyon nem mindegy, hogyan állítják össze a kúrát. Csalóka lehet ugyanis a súlycsökkenés, hiszen leghamarabb a víz távozik a szervezetből. A léböjt végeztével aztán a kilók gyorsan visszaszöknek, akár már a léböjtkúra után pár nappal is. Ha az életmódban nem történik közben valódi változás, a fogyás szempontjából a léböjt hosszú távú eredménye kétséges lehet.

A másik nagy vita, hogy létezik-e egyáltalán méregtelenítés? Orvosi szempontból ugyanis nem sikerült ezt bizonyítani.

Hogyan érdemes léböjtölni?

Dr. Gajdács Ágnes azt tanácsolta a Hellovidéknek, hogy a léböjtkúra előtt minimum egy-két felvezető napot tartsunk, amikor rákészül az ember. Ez elsősorban vegán típusú, növényi táplálkozást jelentsen, kerülendő mindenféle édesség, finomított pékáru, alkohol, cukros üdítő és még a kávé is. Fontos a bő folyadékbevitel. Maga a léböjt aztán akár egy-két napos is lehet, de eltarthat egy hétig vagy 10 napig is. Fontos, hogy ahány napig léböjtölünk, utána legalább annyi napig tartson a visszaállás, amikor az ételeket fokozatosan visszaépítve még szintén vegán módon táplálkozunk.

A jól felépített kúrának azonban számos jótékony hatása van

A böjt számtalan jótékony egészségügyi hatással bír, laboreredmények is azt mutatják, hogy csökken a vérzsírszint, normalizálódik a vérnyomás. Lehetnek veszélyei is, mint az izomvesztés vagy a csonttömegvesztés, de vitaminhiány is kialakulhat. Egy jól felépített léböjtnél, kellő odafigyeléssel, orvosi felügyelettel azonban mindez kiküszöbölhető.

Viszont ahhoz, hogy nagyobb súlyfeleslegtől megszabaduljunk, a léböjt nem jelenthet tartós megoldást.

Ahhoz tudatos életmódváltásra is szükség van – emeli ki a szakember. A jól felépített léböjtkúrának elhízás esetén annyi haszna viszont lehet, hogy meg tudja törni a hízáshoz vezető rossz szokásainkat: Másrészt viszont sokan gondolják úgy, hogy azért nem sikerül lefogyniuk, mert nincs befolyásuk saját testükre, úgy gondolják, hogy ők még a „levegőtől is híznak”. A léböjtölés során megtapasztalhatjuk, hogy ha odafigyelnek, meghozzák a kellő áldozatot, igenis fogyhatnak, van hatalmuk a saját testük felett!

Csak okosan! A léböjtkúrák veszélyesek is lehetnek

A léböjtölés izomvesztéssel is járhat, ami akár a szívizmot is érintheti, de más szervi problémák is előfordulhatnak. A böjtölők gyakran vízhajtókat vagy hashajtókat is szednek, amik szintén veszélyesek, vitamin- és nyomelemhiányhoz vezethetnek. A léböjt-táborokban előszeretettel hirdetnek úgynevezett colon-hidroterápiát, ami a vastagbélnek egy gép segítségével történő átmosását jelenti. Az orvos szerint ez a módszer életveszélyes, különösen egy bizonyos életkor fölött, amikor a bélrendszerben különböző elváltozások lehetnek. Ezek miatt egy normálisan kivitelezett beavatkozás esetén is kilyukadhat a bélfal, amibe bele lehet halni.

Másrészt számtalan nem bevizsgált táplálékkiegészítőt és méregtelenítő hatásúnak nevezett készítményt lehet kapni, amelyeket úgy hirdetnek, hogy segítenek a diétákban. A szakember azt tanácsolja, alaposan nézzünk utána ezeknek a szereknek, mielőtt használni kezdjük őket. Járjunk utána, van-e magyarországi engedélyük, van-e garanciájuk.

A léböjt semmiképpen sem javasolt gyerekeknek, terhesség vagy szoptatás alatt, akut betegségeknél, fertőző és daganatos betegségben szenvedőknél sem ajánlott. Cukorbetegség esetén pedig fokozottabb kontroll szükséges.

Többet árthat, mint amennyit használ

Szabó Adrienn, a Funky Forest dietetikusa szerint is: vigyázzunk a léböjttel! Ugyanis, ha 1-2 napnál hosszabban és nem jókedvedből fakadóan végezzük az önsanyargatást, az egy lelki teher, a jelentős kalóriadeficit pedig stressz lesz a szervezet számára. Ha kiéheztetjük magunkat egy léböjt kúrával, akkor megint oda jutunk, hogy a diétánk többet árt, mint használ. Ekkor pedig az egész böjt mind fiziológiásan, mind lelkileg kontraproduktívvá válik.

Csalódhatsz magadban, az akaraterődben, és az egészséges életmódban, holott a kúráknak épp semmi köze az egészségtudatossághoz, a feladásodnak pedig semmi köze a gyengeséghez, inkább jó pont, hogy figyelsz arra, hogy szervezeted sztrájkol az éheztetés ellen. Az energiahiánytól enerváltak leszünk, ebben az állapotban edzeni pedig nagyon erős sérülés veszélyt hordoz magában.

- közölte a dietetikus, de erről bővebben ITT olvashatsz. A szakemberek épp ezért a (lé)böjt és fogyókúrák helyett kiegyensúlyozott étrendet javasol.

A bükki füvesember szerint gyógynövényekkel is lehet tisztulni

Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember sem veti meg a belső tavaszi nagytakarítást, ő természetesen a gyógynövényeket ajánlja. Bár Gyuri bácsi, a bükki füves ember mindennap többféle gyógyteát is fogyaszt, azért ilyenkor, tavasz kezdetén egy tisztítókúrát is bevet.

A természet ugyanezt csinálja. Tessék megnézni például a nyírfát. Tél végén szó szerint elindul benne a nedvkeringés, amit ősidők óta használ az ember a saját nedvkeringésének beindítására. A Bükkben még ma is látni viricselést, azaz nyírfacsapolást. Amikor tisztítókúrát tartunk semmi mást nem csinálunk, mint a természetet utánozzuk

– hangsúlyozza Gyuri bácsi.

Hogyan végezzük a gyógynövényes tisztítókúrát?

A böjt időszakában, amikor elhagyjuk a húst, esetleg rövidebb időre a szilárd táplálékokat is, sok folyadékot kell inni, és egyáltalán nem mindegy, hogy mit. A bükki füves ember azt ajánlja, hogy minden reggelt kezdjünk gyógyteával. Az első két hétben fogyasszunk csalánlevélteát, a következő négy hétben pedig felváltva az egyik napon diólevélteát, a másik napon csalánteát. A csalán a vérereket, a diólevél a nyirokrendszert tisztítja.

Nincs nagy becsben a háztartásoknál a csalán, a kerttulajdonosok bőszen irtják, holott ez az egyik legkiválóbb gyógynövényünk. Sok vasat és C-vitamint tartalmaz, ám kovasavtartalma miatt 6 hétnél huzamosabb ideig nem iható folyamatosan.

Emellé naponta fogyasszunk csipkebogyóteát, ami megfelelő C-vitaminnal látja el a szervezetünket. A csipkebogyót hideg vízben áztassuk 3-4 órán át, ezután szűrjük le. Az átázott gyümölcsöt át is törhetjük a szűrőn, így igazi rostos gyümölcslevet kaphatunk.

Napközben az alábbi gyógynövényekből készült teákat fogyasszuk felváltva, mindennap egy-egy csészével valamelyikből:

málnalevél – vértisztító és izomlazító hatású, fertőtlenítő, gazdag vasban, magnéziumban, kalciumban, többféle vitamint és foszfort is tartalmaz. Nőknek kifejezetten ajánlott.

erdei szederlevél – méregtelenítő, antibakteriális hatású, enyhe vizelethajtó, erősíti az immunrendszert.

mezei kakukkfű – fertőtlenítő hatású, segíti az emésztést, erősíti a gyomrot, javítja a vérkeringést.

fürtös menta – javítja az emésztést, görcsoldó, baktériumölő, immunerősítő.

egynyári üröm – gyomorerősítő, enyhe vizelethajtó, rákmegelőző hatású.

kis ezerjófű – serkenti az emésztést és az epeműködést, vértisztító, enyhíti a puffadást. Vérszegénység, székrekedés esetén különösen ajánlott.

fekete bodza – vese- és hólyagerősítő, tüdőtisztító, enyhe vizelethajtó.

Mikor igyuk meg a tisztító gyógyteát?

Jó, ha tudjuk, hogy a tisztítóteák felszívódása a reggeli órákban, étkezés előtt a legjobb. Gyuri bácsi azt javasolja, hogyha napközben is iszunk gyógyteát, akkor étkezés után három órával fogyasszuk, akkor a leghatékonyabb. A hasonló hatású gyógyteákat egymás után is meg lehet inni, vagy teakeverékként megfőzni. A gyógyteákat ne ízesítsük, ha mégis, legfeljebb egy kis termelői mézzel és akkor tegyük bele, amikor a tea már langyos, mert 40 fok felett tönkremennek a méz fontos enzimjei és vitaminjai. A legtöbb tisztítótea vizelethajtó hatású, ezért lefekvés vagy hosszú utazás előtt nem ajánlott ilyen teát inni.

