Ez lett a főúri luxusból: 1,7 milliárdért pofozták ki Békés megye ikonikus kastélyát

A szabadkígyósi kastély 1875 és 1879 között Ybl Miklós tervei alapján épült eklektikus, neoreneszánsz stílusban. Wenckheim Krisztina kérésének megfelelően annyi ablaka volt, ahány nap van egy évben, annyi szobája, ahány hét és annyi bejárata, ahány évszak.

A rekonstrukció során megújult a főépület földszintje, a pince egy része, a főlépcsőház és a kilátótorony, valamint a főépület közvetlen környezete. Restaurálták a falfestéseket, a padló- és falburkolatokat, felújították a tetőt és homlokzatot, valamint közműfejlesztést is végeztek.

A beruházásra európai uniós forrásból eredetileg 1,5 milliárd forintot fordíthattak, amelyet sikerült további 223,5 millió forinttal kiegészíteni. Magyar forrásból szintén 1,5 milliárd forintot biztosítottak a felújításra.

Virág Zsolt miniszteri biztos a felújítás alatt tartott sajtóbejáráson elmondta: felméréseik alapján a közönséget leginkább a gasztronómia, a napirend és a kastély működése érdekli, ezért a Vendégségben Wenckheiméknél címet viselő tárlaton bemutatják a személyzet életét, munkáját is például egy hívócsengő rekonstrukciójával. Szólnak arról is, hogyan szerezték be például a fűszereket a bálokhoz, így a korabeli kereskedelmi viszonyokat is fel tudják villantani.

A tárlaton szó lesz arról is, hogyan éltek a grófi gyerekek, milyen angolkisasszonyok tanították őket, ők hogyan kerültek Angliából Szabadkígyósra.

Címlapkép: Getty Images