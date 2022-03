Egyre több dolog aggasztja a magyarokat: most kiderült, mitől tartanak leginkább

Egy hónapja tört ki a háború, 2022. február 24-én Oroszország légi, szárazföldi és tengeri úton támadást intézett a 44 milliós Ukrajna ellen. Óvatos becslések szerint is 10 ezer felett van az áldozatok száma, rengeteg civil, köztük gyerek is veszítette életét, és már milliók menekültek el az országból. Még szinte véget sem ért az egyik krízis, a világjárvány, máris egy újabb válság kellős közepén találtuk magunkat. A pandémia elhúzódása és a rengeteg bizonytalansági összetevője miatt nagyon kimerítette az embereket, és most a járvány alatt átélt szorongásokra egy újabb szorongásforrás jelent meg ezzel.

Persze vannak annál sokkal fontosabb, égetőbb kérdések is, hogy mi itt Magyarországon, egy biztonságos országban, hogyan éljük meg a történteket, hiszen rengeteg ártatlan civil hal meg nap mint nap. Ugyanakkor érdemes mégis foglalkozni vele már csak azért is, mert egyértelmű, jó okunk van aggódni, hiszen a háborúnak lesz, sőt már van is komoly hatása az életünkre. A Pénzcentrum múlt héten útjára indított kérdőívének segítségével arra kerestük a választ, hogy érzik magukat jelenleg a magyarok a háború árnyékában.

Önt szorongással tölti el az orosz-ukrán háború?

Közel 7500 olvasónk töltötte ki a rövid kérdőívet, és szinte döbbenetes, de a válaszadók negyede, 24,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a háború ténye maximális szorongással tölti el.

Ön mit gondol, meddig tart még az orosz-ukrán háború?

Egy hónapja és egy napja ébredtünk arra, hogy Oroszország légi, szárazföldi és tengeri úton támadást intézett Ukrajna ellen. A pár nap után kiderült, hogy nem villámháborúról van szó, az ukrán ellenállás sokkal keményebb, mint arra feltehetően az oroszok számítottak, de hogy meddig tart még a krízis, az egyelőre kiszámíthatatlan – így gondolják ezt olvasóink is. Legtöbben, a válaszadók 30,1 százaléka úgy gondolja, hogy nem lehet megjósolni, meddig tart, de a legtöbben arra számítanak, hogy nem ér véget, még hetekig, sőt hónapokig is tarthat. Arra, hogy napokon belül véget érthet, csak nagyon kis százalékban szavaztak a kitöltők, mindössze 7,4 százalékuk.

Tart attól, hogy a konfliktus átterjed Ukrajnán kívül más országok területére is? És Magyarországra?

Fegyveres harcok jelenleg kizárólag Ukrajna területén zajlanak, kíváncsiak voltunk, arra a kérdésre, hogy olvasóink szerint ez átterjedhet-e más országokra. Válaszadóink nagyobbik része, 51,4 százaléka úgy gondolja, igen, ám ennél már jóval kevesebben számítanak arra, hogy hazánkat is érintenék a közvetlen harcok. A magyar kormány egyik legfontosabb vállalása ezzel a háborúval kapcsolatban, hogy nem engedik, hogy átterjedjen hazánkra, ezért is próbáltak megakadályozni, hogy a NATO fegyvereket szállítson Magyarországon keresztül Ukrajnába. Ez végül csak részben sikerült: áthaladhatnak a fegyverek, de nem közvetlenül Ukrajnába.

Érdemes megnézni, hogy miként vélekednek erről a kérdésről, az ország különböző területein élők

a fővárosiak 51 százaléka gondolja, hogy a harcok nem érik el Magyarországot,

a dél-alföldiek 52 százaléka vélekedik így,

a közép-dunántúliak 55 százaléka bizakodó,

a nyugat-dunántúliak 53 százaléka,

a Pest megyeiek 51 százaléka,

Észak-Magyarország területén élők 52 százaléka, ám

a leginkább érintett, az ukrán határ melletti észak-alföldi régióban élők azonban kicsit visszafogottabban pozitívak: 48 százalékuk biztos csak benne, hogy a háború nem éri el hazánkat

