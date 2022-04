Elkerül minket az édes álom? A magyarok kifejezetten a rossz alvók táborát erősítik

A japánoknak a kevés alvás is elég

Egy a közelmúltban publikált magyar felmérés szerint a megkérdezettek 70 százaléka ritkán vagy soha nem érzi úgy, hogy eleget aludt volna, 28 százalékuk ébred gyakorta pihenten, s csupán 2 százalékuk érzi úgy, hogy elég időt tölt alvással. Nem meglepő módon a szorgos japánok alszanak nemzetközi viszonylatban a legkevesebbet, akik hétköznaponként átlagban csak 6 óra 22 percet töltenek az ágyban. Az viszont érdekesebb, hogy őket az amerikaiak követik, mindössze 10 perccel több alvással. A legnagyobb alvók a nyugat és észak-európai országok lakói, akik közül a hollandok szoktak a legtöbbet aludni.

A magyarok átlagosan 7 óra 2 percet szunyókálnak, ami nagyon kevés, ha azt vesszük, hogy egy felnőtt ember alvásigénye 8-9 óra.

Az alvás nagyon fontos szerepet játszik fizikai és pszichés egészségünkben. Az elegendő mennyiségű és minőségű alvás – ha az ráadásul a megfelelő időben is történik – a szellemnek és a testnek védelmet nyújt a megbetegedések ellen és hozzájárul az életminőség javulásához. Az, hogy nappal milyen a közérzetünk, nagyban függ attól, hogy hogyan aludtunk előző este. Ha nyugtalanul telt az éjszakánk, mert például nem hagyott pihenni a hőség, a bekapcsolva hagyott televízió, az esti buliban megivott alkohol vagy a késői fekvés, az másnap megbosszulja magát. Néhány kialvatlan éjszakát még átvészel a szervezet, de ha rendszeressé válik a rossz alvás, az előbb-utóbb fizikai és lelki megbetegedéshez vezet.

Jól aludtál?

Szinte minden nap feltesszük ezt a kérdést szeretteinknek. Hiszen pontosan tudjuk, hogy a minőségi alvás, több tényezős. A pihentető alvást sok minden befolyásolhatja. Hatással lehet ránk többek között a szoba hőmérséklete, a bútorok elhelyezkedése, a környezet, a színek, a szellőztetés és a zavaró fények is. De az egyik legfontosabb természetesen az ágybetét, a fekhely, amin alszunk. A matracnak általában a test, de különösképpen a gerinc számára egészséges és pontos alátámasztást kell biztosítania oly módon, hogy az alvó személy izomrendszere a testet erőkifejtés nélkül a legtermészetesebb és legkényelmesebb helyzetében stabilizálhassa. Nem túlzás azt kijelenteni, hogy az alvás minőségének domináns tényezője a matrac. Néhány magyar gyártó termékválasztékában az egészséges gerinc-alátámasztást biztosító ágybetét kiemelt jelentőséget kap, hiszen a jó matrac és a megfelelő alvásrendszer megalapozása nélkül nincs jó alvás, illetve egészséges élet.

G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke szerint a megfelelő matrac a pihentető alvás kulcsa:

A fekvőhelynek, a megfelelő fekvést biztosító matracnak a szerepe vitathatatlan. Hosszú idő is eltelhet, amíg valaki rájön arra, hogy a megfelelő matrac milyen fontos az éjszakai pihentető alvásához, nem is gondolja, hogy az alvászavara tüneteinek a jelentkezésekor az elsők között a matracára is kellene gondolnia. Mert bizony nemcsak az évekkel korábban vásárolt matrac minőségében következhet változás az idő múlásával, de megváltozhat a testsúly, a test csontozatának az állapota, például a folyamatosan végzett ülőmunka, vagy éppen az intenzív fizikai terhelések következtében módosulások alakulnak ki.

Az alvás hatása életminőségünkre

A fentiek értelmében sokkal jobban oda kell figyelnünk az életmód, és különösen a pandémia okozta változások, alvást befolyásoló tényezők következményeire, pláne a gyermekek és a fiatalok vonatkozásában. Ezek a korosztályok ugyanis egyre kevesebbet alszanak, és az alvásuk minősége is romlott, amit mindenképpen figyelembe kell venni az életmódjuk, a napirendjük alakításánál, különben pszichés és testi fejlődésük vonatkozásában is visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el. Ráadásul az óraátállítás is nehézségeket okozhat a reggeli ébredéskor, valamint a tavasz közeledtével sokan fáradékonyabbnak érzik magukat, ami jelzés értékű szervezetünk számára.

’Alvásbarát termék’ elismeréssel díjazták a 106 éves győri céget

A győri székhelyű Cardo Kft. aktívan dolgozik a hazai alváskultúra fejlesztésén, legfőbb céljuk, hogy a magyar emberek pihentető alvását minőségi termékeikkel elősegíthessék. Ezen törekvést a Magyar Alvás Szövetség immár második alkalommal díjazta és adta át az ’Alvásbarát termék/Sleepfriendly Product’ minősítést, melyet 2022-ben két fajta matracával a cég nyert el. Az egyiket a nagyközönségnek, a másikat kifejezetten a hotelek számára fejlesztették ki.

Évtizedek óta elkötelezettek vagyunk a hazai alváskultúra fejlesztése iránt. Nagyon örülünk az újabb elismerésnek, hiszen ez azt bizonyítja, hogy jó úton járunk. Hiszünk abban, hogy termékeink az egészséges és pihentető alvás és frissebb ébredés valódi élményét nyújtják

– vallja Fülöp Tamás, a vállalat értékesítési-, és marketing igazgatója.

A nívós elismerés háttere a 106 éves bútorgyártási tapasztalat, valamint bizonyára a sikerhez az is hozzájárult, hogy a vállalat 30 évvel ezelőtt gyártása fókuszába helyezte az alvással kapcsolatos termékek fejlesztését. Nevezni azon termékekkel lehetett a díjra, melyek közvetve vagy közvetlenül a jó, pihentető alvást segítik, tervezésük és előállításuk során, valamint az alvás szakértők által javasolt és elfogadott élettani szempontokat és követelményeket tekintik követendőnek és megvalósíthatónak. A minősítés szempontjai kiterjednek a termék, az eszköz minőségére, anyagára, állapotára, terhelhetőségére, használhatóságára, tisztíthatósága, a használattal kapcsolatos tájékoztatásra, és figyelembe veszi az ügyfelek véleményét.

A minősítő megkülönböztetés lehetőséget nyújt a gyártóknak és forgalmazóknak, hogy minősített termékeikkel kiemelkedjenek és markánsan megkülönböztethessék magukat más piaci szereplőktől. A minősítés megítélésénél alapvető szempont az alvásbarát termék gyártójának és forgalmazójának elköteleződése a minőségi alvás iránt, ennek kifejezésre juttatása a vállalat/szervezet marketing kommunikációs tevékenységében. A minősítést a szakmájukban elismert és a Magyar Alvás Szövetség által felkért alvás szakértők, valamint a szállodaiparban nagy tapasztalatokkal rendelkező szakemberek végzik.

