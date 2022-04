Hol lehet még pár millióért tóparti nyaralóhoz jutni?! Itt a legolcsóbb települések listája

Az idei év első negyedéve - a szomszédban zajló háború ellenére - meglehetősen élénknek mondható a hazai ingatlanpiac - írta a Pénzcentrum. Elsősorban a lakáspiacon, de a nyaralók piacán is van már némi mozgás - közölte a lapnak az Otthon Centrum. Hozzátették, ez utóbbi esetében jellemzően a jó idő beköszöntével április-májusban, illetve a nyaralási szezonban és közvetlen utána érzékelhető nagyobb érdeklődés.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai területenként eltérőek: mint a Pénzcentrumnak válaszolták, míg a Balaton déli partján folyamatosan magas az érdeklődők és tranzakciók száma, addig a Velencei-tó környéki településeken márciusban visszafogottabb volt a kereslet, azonban az árak továbbra is változatlanok és még további növekedés is prognosztizálható. A Tisza-tó partján a korábbi időszakhoz képest nem változott az érdeklődés, bár még csak az év elején járunk.

Az Ingatlan.com szerint azonban az idei első negyedévben csökkent az érdeklődések száma a nyaralók iránt tavalyhoz képest. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője szerint ebben szerepe van az eddig végbement drágulásnak és a hitelkamatok emelkedésének is.

Idén 40-50 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a vízparti településeken eladó lakóingatlanokra és nyaralókra mint az előző év azonos időszakában - ismertette.

Lássuk, hol lehet elcsípni még olcsóbb balatoni ingatlant?

Az OTP Ingatlapont adatai szerint az átlagos négyzetméterárak alapján a legolcsóbb vízparti települések a Balatonnál:

Kővágóörs,

Felsőpáhok,

Balatonszabadi,

Balatonfőkajár,

Kőröshegy.

Az OC szerint az utóbbi időben a Balaton-felvidéken nőtt meg a tótól pár kilométerre fekvő nyaralók iránti kereslet. Cserszegtomajon, Nemesvitán, Dörgicsén még mindig a siófoki, füredi ár feléért, harmadáért lehet nyaralóhoz jutni. Természetesen még így is olcsóbbak ezek a települések, de a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek szerint már nagyon nehezen lehet kifogni igazán kedvező árú ingatlanokat itt is. 30 millió forint alatt nagyjából már ezeken a településeken is szinte lehetetlen normális ingatlant találni.

Balogh László is arról beszélt, hogy míg a Balaton-parti településeken 500 ezer - 600 ezer forintos négyzetméterárnál olcsóbban nem jutunk ingatlanhoz, addig a 10-20 kilométerrel odébb található településeken már 270 ezer - 300 ezer forintos átlagárakkal is találkozhatunk négyzetméterenként.

Jó példa erre Balatonmagyaród, Balatonújlak vagy Balatonendréd, ahol az átlagos négyzetméterárak 225 ezer, 234 ezer és 399 ezer forintot tesznek ki.

Még mindig titkos tipp a Tisza-tó? Erre a cikk folytatásában, a Pénzcentrumon kaphatsz választ!

Címlapkép: Getty Images