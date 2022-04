Megdöbbentő rendőrségi adat: százak tűnnek el évente ebből a megyéből

Ahogy arról a nool.hu beszámolt, Dankóné Nagy Éva, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portálnak elmondta: kiskorúak esetében a körözések számát jellemzően a gondozási helyükről engedély nélkül távozott vagy oda az előírt időben vissza nem térő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek száma jelenti.

Ezekben az esetekben nem beszélhetünk a szó hagyományos értelmében vett eltűnésről, mert többségükben általában ismert a gyermek tartózkodási helye, így hamar megtalálja őket a rendőrség, vagy a gondozási helyre önként visszatérnek

- mondta a szóvivő, majd kiemelte:

a kiskorúak eltűnésében legtöbbször a csavargás, a szabadságvágy, de olykor a családi okok is közre­játszhatnak.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége évente közel kétszázezer segélykérő hívást kap. A szövetség elnöke, Dudás Erika elmondta, hogy fiatalkorú hívóik aránya 20 százalék körüli, akik a hívásokat általában párkapcsolati problémák miatt indítják. Havi szinten néhány olyan telefonhívást kapnak, hogy egy gyermek elhagyta otthonát.

Ha a hívó arról számol be, hogy nem szívesen megy haza egy rossz jegy, vagy akár a családon belüli kapcsolatok sérülése végett, akkor munkatársainkkal megbeszéljük a különböző lehetőségeket. Az efféle esetekben a szakemberek azt javasolják a telefonálónak, hogy egy rokon segítségét kérje, de akár intézményrendszerek, egyéb szervek bevonása is célra vezethet. Ennél is fontosabb a feszültségek oldása, az odafigyelés, az empátiakövetés. Lényeges, hogy a segítséget kérő személy azt érezze, hogy megnyílhat kollégáinknak. Telefonon keresztül senki szemébe nem kell néznie, nem kell szégyellnie magát, így sokkal könnyebben elmesélik bántalmaikat

- magyarázza Dudás Erika.

Címlapkép: Getty Images