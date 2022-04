Közös érdekünk a zöldebb jövő: ezzel a karkötővel segíthetünk elérni

A természetes környezet állandó jelleggel küldi a vészjelzéseit: hol árvizek, hol aszályok, hol pedig egyéb, extrém időjárási körülmények formájában adja az emberiség tudtára, hogy figyelnünk és vigyáznunk kell a bolygóra. A Föld napjának is az a célja, hogy mindannyiunk gondolkodásának középpontjába kerüljön a bolygó megóvása.

Közös érdekünk, hogy fenntartható módon éljünk

Egyre több ember ébred rá, hogy saját életkörülményeik a környezet állapotától is függnek, és hogy ahhoz, hogy a Föld szépségeit a következő generációk is élvezhessék, fenntarthatóbb módon kell élniük. A környezettudatos élet ma már gyakorlatilag bárki számára elérhető a háztartástól kezdve a divatig. Utóbbi esetben már a kiegészítők viselésében is van mód tudatosabbnak lenni. Ugyanis egy magyar alapítású öko startup, a CRKL (a márkanév az angol circle szóból ered, és a körforgásos gazdaság ihlette) márkától egyedi, 100%-ban újrahasznosított alapanyagokból készült karkötőket vásárolhatunk, amelyeket személyre szabhatunk a föld, a tűz, a víz és a levegő motívumaival. Ráadásul termékeik árának 50%-ával hazai non-profit szervezetek környezetvédelmi projektjeit támogathatjuk.

A PET Kupa, a Humusz Szövetség, a My Forest és a Hortobágyi Madárpark kapja a karkötők eladásából befolyt pénz felét

Az ékszerekből befolyt összegből részesül a Tisza hulladékszennyezettségének csökkentéséért küzdő PET Kupa, a hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat hirdető Humusz Szövetség, a közösségi erdők számának növelését célul kitűző My Forest és a Hortobágyi Madárpark is.

A divatipart választottuk kihívásként, mivel ugyan kevesebb figyelmet kap zöld megoldások terén, de hatalmas az ökológiai lábnyoma. Víziónk a környezetvédelem for-profit oldalról való támogatása egy erős zöld márkán keresztül, amely integrátori szerepet tölt be az egyes környezetvédelmi tevékenységek és zöld megoldások támogatása terén

- mondja Zele Bence, CRKL alapítója.

Gyűjtsd össze a charmokat, és alakítsd ki saját környezetvédelmi portfóliódat!

Az egyedi, unisex színekben készülő CRKL ékszereket úgy álmodták meg, hogy azokat bárki büszkén viselhesse, hiszen általuk non-profit szervezeteket, alapítványokat támogathat (konkrét visszacsatolást biztosítanak arról, hogy mire költötték az ékszerekből befolyt összeget) de a divatról és az eleganciáról sem kell lemondani.

A karkötőik és a charmok több mint 2 milliárd variációban állíthatóak össze, így biztosan nem jön szembe hasonló az utcán, a karkötők és a különböző kollekciójú charmok egymással kombinálhatók, gyűjthetők, egy karkötővel akár több projekt is támogatható, aminek eredményeképpen akár egy saját zöld portfólió is kialakítható.

A karkötőt újrahasznosított poliészterfonálból készülnek, míg a műanyag charmok tiszai újra feldolgozott műanyaghulladékból kelnek új életre a PET Kupa tevékenységének köszönhetően, akik összegyűjtés után szín és típus szerint szelektálják, majd darálják a műanyagot. A fa charmokat egy fafaragó mester készíti bútoripari körtefahulladékból, a fém charmok anyaga pedig újrahasznosított alumínium és sárgaréz.

Szeretném, ha a karkötőkre pillantva az embereknek rögtön az jutna eszébe, hogy annak viselője fontosnak tartja a környezet védelmét, amiért hajlandó aktívan is tenni

- mondja az alapító, Zele Bence.

Címlapkép: Getty Images