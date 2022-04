Döbbenetes hír: rendőr rabolhatta ki többször is ugyanazt a pécsi bankot

A legújabb hírek szerint elfogták azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy fél éven belül kétszer is kirabolt egy bankot Pécsen. A Szabad Pécs is azt írja, hogy egy rendőrt gyanúsítanak a rablásokkal. A férfi a gazdasági osztály munkatársaként dolgozott. Az első bankrablás után "sánta bankrablóként" is hivatkoztak rá, de már akkor sejteni lehetett, hogy sántaságát a rabló csak megjátszhatta, arcát, testalkatát is megváltoztatta.

Egyelőre nem hivatalos, de nagyon biztosnak tűnő hír, hogy van gyanúsítottja annak a két pécsi bankrablásnak, amelyeket fél éven belül követtek el Pécsett. Mindkétszer a Komlói úti Takarékbankot rabolták ki, első alkalommal 2019 novemberében, majd 2020 tavaszán sétált be egy férfi a takarékfiókba, s mindkétszer fegyverrel kényszerítette a bankban dolgozókat a kasszában lévő pénz átadására

- írta a lap.

A Szabad Pécs arról értesült, hogy ma a rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, akit mindkét pécsi bankrablás elkövetésével gyanúsítanak. Sőt, az sem kizárt, hogy egy fővárosi esetnél is őt tarthatják az elkövetőnek, illetve az sem, hogy a budapesti eset kapcsán jutottak el most a szóban forgó férfihoz. Ami azonban a rendkívüli az esetben, hogy lap úgy tudja, írják:

egy pécsi rendőrt gyanúsítanak az esettel, aki a Pécsi Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának munkatársaként dolgozott.

A lap megkereste a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, de még ne kaptak kérdéseikre választ.

A bankrablások alkalmával senki sem sérült meg, az elkövető viszont mindkét esetben több millió forinttal távozhatott.

Címlapfotó: police.hu