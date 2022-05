Dédanyáink titkos praktikái: 7 természetes hajerősítő, amit fillérekből elkészíthetsz

Ilyenkor tavasszal nemcsak immunrendszerünkre és hangulatunkra van hatással a vitaminhiány, de a téli időjárás nyomot hagy nemcsak bőrünkön, de hajunkon is: fakóbbá, fénytelenebbé és szárazzá válik. Itt az idő arra, hogy megfelelő ápolással helyreállítsuk a hajunk szerkezetét: visszaadjuk természetes fényét, selymességét, puhaságát, valamint felkészítsük a nyári hónapokra. A méregdrága, több ezer forintos hajápoló szérumok helyett magunk is készíthetünk otthon hajápolókat. Dédanyáink se csinálták másként, ismerték már ők is a rozmaring hajnövesztő hatását, vagy tudták, ilyenkor tavasszal, ha friss csalánból készített főzettel öblítik le, akkor a haj nyárra erősebbé és fényesebbé válik. A TikTokon is számtalan „hajnövesztő és hajregeneráló” tippet osztanak meg, amikből mi is hozunk majd párat. De előtte nézzünk, milyen gyógynövényeket és csodaszereket vethetünk be:

1. Almaecet

Az almaecet nemcsak fényessé, de erősebbé is teszi az erőtlen hajszálakat. Sőt, a korpás hajra is kiváló ápolószer. Ugyanis nagyszerű fertőtlenítő szer, elpusztítja a korpát okozó gombákat. A praktikák szerint elég néhány csepp almaecet, amit egy liternyi langyos vízbe kell tenni. Ezzel öblítsük le a hajunkat a mosást követően, majd szobahőmérsékleten hagyjuk szabadon megszáradni. Attól sem kell félni, hogy ecetszagú marad a haj! Az almaecet jótékony hatásairól a HelloVidék korábban ITT írt!

2. Csalán

A friss tavaszi csalánlevelek leforrázása, majd a főzet hajra való használata hozzájárul a haj erősítéséhez, csillogóbbá tételéhez, annak ápolásához és a fejbőr pórusainak szabályozásához is. A csalán C-vitamint, ecetsavat, kovasavat is tartalmaz. Szóval, elő a csalánnal, főzzük meg, és mehet is a hajra öblítőként. A csalán jótékony hatásairól a HelloVidék ITT írt!

3. Méz

A méz hidratálja és könnyen fésülhetővé teszi a hajat. Csillogó hajad lesz, ha mosás után 15 percig mézes pakolást teszel rá. A száraz hajvégekkel is csodát művel. A méz kiváló kondicionáló és hidratáló, sőt segíthet serkenteni a hajnövekedést is, és megállítja a korpásodást. Igazából semmi mást nem kell tenni, csak egy kis időt szánni rá, és nekiállni!

4. Sör és/vagy sörélesztős pakolás

A sörben lévő élesztő is erősíti a hajhagymákat, így elejét veszi a további hajhullásnak, ha sörpakolást teszünk a hajunkra. Ha nem akarjuk a finom sört a hajunkra pazarolni, 50g sörélesztőt keverjünk össze 5 kanál olívaolajjal, 4 kanál langyos mézzel. Az így kapott keveréket masszírozzuk bele a hajunkba, várjunk 15 percet, majd öblítsük le, és a megszokott módon mossunk hajat utána.

5. Rozmaring

Az interneten egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a házilag elkészíthető, olcsó szépségápolási cikkek. Erre a percek alatt elkészíthető rozmaringos főzetre nők ezrei esküsznek, mivel csodálatos hatásai vannak. Állítólag nem csak fényesebb lesz tőle a haj, hidratálja is a fejbőrt, véget vet a korpásodásnak, segít a keringést a fejbőrben, így, ha rendszeresen bevetjük a fürdőszobában, hamarabb fog nőni tőle a haj is. Arról, hogy a kolostorok egykori gyógynövénye, a rozmaring nemcsak fűszerként hatásos, a HelloVidék már korábban ITT írt.

6. Görögszéna

A görögszéna elsősorban gyógy- és fűszernövényként ismert, a hajra gyakorolt előnyös hatásáról viszont csak kevés szó esik. Pedig az ázsiai nők már régóta alkalmazzák különféle hajproblémákra, például erős hajhullás vagy korpásodás ellen.

A praktika: 200 gramm görögszénamagot 600-700 forint alatt vásárolhatsz bioboltokban, viszont, ha nincs kedved őrölgetni, akkor tiszta görögszénamag-port is vásárolhatsz. A forró vízzel elegyített por haj- és arcpakolásokhoz is egyaránt remek.

7. Hajpakolás nagyon száraz hajra

Keverjünk el 2-3 evőkanál mézet 1 tojássárgájával. Vigyük fel a frissen mosott hajra, fedjük le, majd egy óra múlva öblítsük ki. Ha fürdősapkát veszünk fel, a meleg szobában, vagy a nyári időszakban akár egész éjjel is fennmaradhat a hajpakolás.

+ 1 jó tanács

A kencézésen túl érdemes arra is odafigyelni, hogy a műanyag fésűk helyett természetes fából, vagy bambuszból készült hajkefékkel, fésűkkel fésülködjünk, ezáltal a hajszálakat is sokkal jobban megkíméljük és az elektrosztatikus hatás is minimálisra csökken.

Címlapkép: Getty Images