Ezt eszik hús helyett a felvágós pestiek: úri huncutság, vagy ez a jövő?

A húsmentes táplálkozás évezredek óta ismert világszerte, a vegetarianizmus egyik fajtája az úgynevezett veganizmus, amelynek elkötelezett követői nem egyszerűen a húsoktól, de mindenféle állati eredetű tápláléktól tartózkodnak, sőt sok esetben állatbőrből, szőrméből, gyapjúból, selyemből készült ruhaneműket sem viselnek. A veganizmus általában a tudatos táplálkozással párosuló szemléletmódot, életstílust jelenti. Vannak, akik etikai, mások környezetvédelmi vagy épp egészségügyi megfontolásból lesznek vegánná.

Az egészség záloga a vegán életmód?

Ma már kutatási eredmények sokasága támasztja alá a jól megválasztott vegán étrend egészségmegőrző, jó közérzetet biztosító hatásait. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy akik ezt az életmódot választják, nem csupán rendkívül tudatosan táplálkoznak, de a mozgásra is fokozott figyelmet fordítanak, a rendszeres kocogás, torna, a jóga sokak életében játszik fontos szerepet, de az élsportolók között is szép számmal akadnak vegánok. Az esetek többségében pedig mindehhez határozott vagy kevésbé határozott életfilozófia is társul.

Mit esznek a vegánok? A szigorú vegán életmódot folytatók nem fogyasztanak tojást, sajtot, sem egyéb tejterméket, de még mézet sem, vagyis semmi olyasmit, aminek közvetlen köze lenne az állatokhoz. Eltekintve attól, hogy ezen életforma követői között számos harcos állat- és környezetvédő is akad, a vegán táplálkozás hívei ötféle irányzathoz tartoznak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének átjárások az egyes csoportok között. Akadnak olyan vegánok is, akiket elsősorban környezetvédelmi, vagy egészségtudatos megfontolások vezérelnek, vagy épp tojás-, illetve tejallergiájuk miatt választják ezt az étrendet. A ve-gán konyha alapanyagai a zöldségek, gyümölcsök, gabonák, hüvelyesek, diófélék - és ezek számtalan módon variálhatók. Akárcsak a vegetáriánus konyhára, a vegánra is igaz, hogy a legízletesebb ételek nem a kolbászfűszerrel készült szejtánból vagy búzahúsból készülnek, jóllehet a szejtán, tofu, szójatej szerepet kap vagy kaphat számos fogásnál.

Magyar vegánhús, mi az?

2016-ban egy vegán ételkiállítás inspirálta a céget, akkor jöttek az első termékek. Még vendéglátósként dolgoztam, és egy partnerem kért fel arra, hogy egy vegán konyhát építsek az első Vegan Food Festen. Kimondottan egy látványkonyhát szerettek volna, amit a rendezvényeken szoktak látni. Én nem vagyok vegán, viszont maximális tisztelettel az ügy mellett állok. Akkor ért először az a felismerés, hogy nem nagyon van magyar gyártó és forgalmazó, aki vegán alapanyagokkal foglalkozik. Magamnak kellett szinte mindent beszerezni és előállítani, így hamar megláttam benne a lehetőséget

- mesélte a HelloVidéknek Mészáros Miklós, a Vegan Grill termékeket gyártó Vegán-Manufaktúra Kft. alapítója, aki a balatoni vendéglátást hagyta ott a vegán húsok kedvéért.

Megcsináltuk ezt a fesztivált, nagyon nagy sikerünk volt, remek lett az első szejtánreceptünk. Ez a búzahús, ami az egyik, húspótlásra szolgáló alapanyag. Nagyon ízlett az embereknek, mindenki kérdezgette, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, mit csinálunk. Elmondtam a vendégeknek, hogy a fesztivál idejére jött össze ez a konyha, nincs üzletünk, de akkor már motoszkált a fejemben, hogy ezzel kellene valamit kezdeni. Akkor még ez nem volt annyira közismert, belevágtunk piciben, és az évek alatt rengeteg munkával, elszántsággal kinőttünk akkorára, amekkorák most vagyunk. Most már ismerik a nevünket, nem nekünk kell menni a boltokhoz, hogy bemutassuk a termékeket, hanem minket hívnak fel, hogy szeretnék értékesíteni. A vendéglátást az elején abbahagytam, azóta vegán húspótlókat gyártunk, van egy nagyon szép kis üzemünk Papkeszin. Hat alkalmazottal dolgozunk. A feleségemmel ketten kezdtük, abszolút piciben. Most állunk egy nagy dolog előtt, belistáznak két nagy áruházba a nyáron, meg fogunk jelenni a Penny Marketben és a Spar üzletekben. Az Auchanban eddig is jelen voltunk, de ott is nagyobb választék lesz, úgyhogy ez a nyár nagyon szépen alakul

- mondta el Mészáros Miklós, aki még hozzátette, amennyire lehetséges, magyar alapanyagokat használnak, az értékesítés pedig viszonteladókon keresztül történik. Nálunk nicsen tofu se szója, bár ezeket is fogyasztják a vegánok, az üzemük szója mentes, ők búza és borsó fehérjét dolgoznak fel.

Mivel a legtöbb vegán Miklós elmondása szerint a fővárosban él, a vidéki értékesítés vegán termékekből még viszonylag kicsi.

A vegán éttermek, büfék nagy része is Budapesten van, bár vidéken is terjed, egyre több és több vendéglátós szeretné felvenni a kínálatába. A vegán húsok piaca most kezd csak igazán beindulni, országszerte felfutóban van.

De ki is a vegán, és miből van a vegán hús?

Van olyan étterem, amelyik tőlünk vesz árut, de nem vegán étterem. Nekik csinálunk egy kis oktatást, hogy mi az, amire figyelni kell. Szerintem egyébként még nem veszik ezt elég komolyan a szakmában. Sokan megkérdezik, hogy minek vegán hús, amikor a vegánok nem esznek húst?! Itt az elnevezésről van szó, hogy valójában húspótló

- magyarázta Mészáros Miklós, aki hozzátette egy vegánnak is ugyanolyan vegyes étrendet lehet összeállítani, mint egy nem vegánnak.

A húspótló kifejezés egy kicsit szerencsétlen, mert ugyanazt a minőséget, választékot tudjuk biztosítani ezen termékek által, mint egy nem vegánnak. Ehet egy hamburgert, gyrost, fasírtot. Ezeket a húspótlókat azért is találták ki - nem most, az indiai konyhában vagy Kínában ezer éve eszik ezeket - hogy a fehérjét kellőképpen tudják pótolni. Nagyon sokan eszik olyanok is, akik nem vegánok, akár egészségtudatosak, akár valamilyen diétát követnek. A hús elsődlegesen fehérjeforrás, a húspótlókat valamilyen növényi fehérjéből gyártják, az alapanyag lehet búza, szója, borsó, bab, lencse. Jelenleg nálunk ez a három fő vonal, szójából készült termékekkel viszont nem foglalkozunk. Búzából készül a szejtán, illetve készítünk borsóhúst, aminek még nincs neve

- mesélte.

Vannak vegán testépítők is, akik azért is fogyasztanak húspótlókat magas fehérjetartalommal, hogy pótolják, amit nem visznek be húsokkal. Megtudtuk azt is, hogy a szója- és a búzafehérje nagyon jól használható húspótlásra, a borsónál már kell hozzá adni olyan anyagot, amivel meg lehet kötni.

Mennyire egészségesek ezek a termékek?

Ahogy megtudtuk, itt is kétfelé lehet bontani a gyártókat, mint a normál élelmiszereknél. Rengeteg olyan vegán termék van, amelyikben sok víz van megkötve zselésítő és sűrítőanyagokkal, és alig van mögötte valós tartalom, viszont tesznek bele ízfokozónak nátrium-glutamátot, stabilizátorokat. Aztán vannak azok a vegán termékgyártók, akik a minőségre is odafigyelnek. Ezekben a termékekben nincs semmi mesterséges anyag, ha színezni kell például egy burgert, azt céklával, ha ízesíteni kell, azt természetes fűszerekkel teszik. Az emberek nagy része még mindig nem nézi a csomagolás hátulját, nem bizonyosodik meg arról, hogy mit fog megenni.

Mi is igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy a mi termékeink természetes anyagokból készülnek. Feltüntetjük az összetételt, és azt is, hogy magas a fehérjetartalma, alacsony a szénhidráttartalma. A szejtánban a búza fehérjéje van benne, na és a glutén, emiatt a gluténérzékenyek nem ehetik. A szejtánnak alacsony a zsírtartalma, a cukortartalma elenyésző, egészen más, mint egy átlagos élelmiszerben. De itt is érdemes elolvasni a címkéken, hogy egy termék mit tartalmaz

- tanácsolta a szakember.

Jellemzően azért jóval drágábbak, mint amit pótolnak

Amikor kitaláltuk a céget, az volt az elsődleges szempont, hogy nagyobb kiszereléseket gyártunk, hogy jobb legyen az ár/érték arány. Ezért jöttek először a 400 grammos termékek, ezeket úgy saccoltam, hogy két személynek elegendő adagok. De jöttek a visszajelzések, hogy ez túl nagy, akik vegán étrenden vannak általában jóval kevesebbet esznek

- közölte a Papkeszin működő vegánhús-üzem vezetője.

Ahogy mindennek, úgy a vegán hús alapanyagainak és költségeinek is folyamatosan megy fel most az ára, és akkor ne beszéljünk arról, hogy lassan nem lehet lisztet meg olajat kapni.

Ahogy fejlődtünk, szerencsére mindig jó beszerzési forrásokat találtunk, nagyobb mennyiségeket tudtunk megvenni, így disztribútor helyett közvetlenül a gyártótól tudtunk vásárolni. Így három éven keresztül szinte nem emeltünk árat. Sajnos a mostani helyzet borzasztó, mi is áremelésre kényszerülünk. Ezek nem szokványos termékek, hanem extrák, így magasabb árkategóriában vannak. Mivel sajnos az alapanyagárakat is ennek megfelelően szabják meg, ezeket mi is drágábban kapjuk. Ha egy multicég lennénk, egész Európában árusítanánk, hatalmas gyárat csinálnánk, más tételeket tudnánk rendelni, más lenne az ár. De mindig próbáltunk normális árszinten maradni

- tette hozzá Mészáros Miklós.

Vegánhús esetében a 400 grammos termékek kisker ára 1300-1400 forint körül volt, így a kilós ár 3000-3500 forintra jön ki, de más gyártóknál 4000-5000 forint körüli kilós áron is találni termékeket.

Most kénytelenek vagyunk emelni, de mivel ez egy speciális szegmens, nem nagyon van konkurencia. Így az alapanyag-forgalmazóknak, akiktől mi is vásárolunk, szintén nincs nagy konkurenciájuk. Így nem kényszerülnek bele nagy árharcba, ezért nem tudunk jobb árat kicsikarni tőlük, mert nem tudjuk máshonnan beszerezni. Mindaddig, amíg nem lesz többségben a vegán étkezés, szerintem az árak hasonlóan fognak alakulni, mint most

- tudtuk meg a gyártótól.

Szinte minden hagyományos étel elkészíthető ezekkel a vegán húspótlókkal. A szejtánt be lehet panírozni, ki lehet rántani, mint a húst. A gyártók pedig közben folyamatosan fejlesztenek. Vannak olyan külföldi gyártók, ahol vegán rákot is készítenek. Ezek persze nagyon tetszetősek, de valljuk be őszintén ki tudja, miből állítják elő. Magyarországon is már szinte minden kapható, sokféle termék és alapanyag van, az interneten pedig rengeteg információ elérhető.

Ma már nagyon könnyű dolga van annak, aki eldönti, hogy mától fogva nem eszik húst, pláne Nyugat-Európában, ahol fényévekkel előrébb járnak. Magyarországon is egyre több étterem áll át, pl. a Don Pepe, ami egy hatalmas pizzérialánc, és nagyon komoly vegán választékkal bírnak, a konyhában elkülönített eszközökkel dolgoznak. De sok más étterem is felismerte, hogy lehet, hogy a vendégeik 99 százaléka nem vegán, de most már erre is van igény. Ha egy társaságban csak egy vegán van, olyan étterembe fognak menni, ahol ő is tud enni. Budapesten ezt már sok étterem felismerte, vidéken is egyre több, de ez még nem elég. Ez változni fog, ahogy a vásárlói igények belekényszerítik őket, erre halad a világ. A fiataloknál ez valahogy magától jön. A 11 és 13 éves gyerekeim maguktól minimális húst esznek. Én nem szólok bele

- mesélte még Mészáros Miklós, aki úgy tapasztalja, hogy azért fiataloknál, és az értelmiség körében terjed ez elsősorban.

Címlapkép: Getty Images