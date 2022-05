Van élet a menzai főzeléken túl is: ha így készíted, a család kedvence lesz

Az Európai Friss Csapat – Az ízek ereje program, dietetikusa segítségével, most bemutat néhány kreatív ötletet és egy egészséges főzelékreceptet is, amelyek segíthetnek rávenni a gyerekeket, hogy szívesebben fogyasszanak, kóstoljanak meg főzelékeket. A zöldborsó és a zöldbab – a szezon két zöldsége – igazi „főzelék-klasszikus”, amiket érdemes beépítenünk a táplálkozásunkba, hiszen nemcsak finomak, hanem egészségesek is.

Kalória- és zsírtartalmuk meglehetősen alacsony, fehérjében, rostokban viszont gazdagok, emiatt segítik az emésztést és jól beilleszthetők a fogyókúrába is. Vitaminok és antioxidánsok is bőséggel találhatók a zöldborsóban és a zöldbabban. Mindkettőben van többek közt A-, B-, C- és E-vitamin, amelyek pozitívan befolyásolhatják az általános egészséget és hozzájárulnak az immunrendszer kiegyensúlyozott működéséhez. A C-vitamin emellett a kollagén termeléséhez is szükséges, ami bőrünk védelmében játszik alapvető szerepet. A borsó különleges fehérjetartalma miatt különösen hasznos lehet az izomfelépítés, a bőr és a haj számára. A zöldborsó jótékonyan hathat a szemre, míg a zöldbab mangántartalma révén a csontok egészségét támogatja.

Ez a két szuperzöldség számos módon elkészíthető: grillezve, a borsó akár hüvelyével együtt is, főzelékként, levesként. A zöldbab rakottan egytálételként is kitűnő! A zöldborsó püré formában kiválthatja a burgonyát, de köretként mindkét zöldség párolva vagy salátaként is fogyasztható. Persze hagyományosan levesként, főzelékként is érdemes elkészíteni. A nagy mennyiségben történő fogyasztásuk kerülendő, mert annak, aki hajlamos rá, puffadást okozhatnak.

Tippek a dietetikustól

Biztosan sokan jártak már úgy, hogy az otthon lévő alapanyagokból nem jön ki egy „főzeléknyi” adag. Ilyenkor nem kell megijedni, bátran kombinálhatjuk őket. A zöldborsó és a zöldbab remekül illenek egymáshoz, és érdekes fűszerekkel – például mentával vagy bazsalikommal – még különlegesebbé varázsolhatók

– fogalmaz Fülöp Lili, az Európai Friss Csapat – Az ízek ereje program dietetikusa. Szerinte az étel színe, a tálalás is nagy szerepet játszik abban, hogy a gyerekek megeszik-e a számukra kínált fogásokat.

A zöldbab és a zöldborsó színét mindenképpen érdemes kiemelni. Ha ezt még kreatív tálalással is feldobjuk, nagy eséllyel meg fogja kóstolni a gyermek a főzeléket

– mondja a szakember.

Az Európai Friss Csapat dietetikusának három főzelékes tippje:

Őrizzük meg a zöldségek színét a főzelékben! Pürésítsünk bátran, ha a gyerek nem szereti a darabokat a főzelékben! Legyünk kreatívak a feltétekkel: formázott tükörtojás, virsli arc. Ki tudna például ellenállni egy szív- vagy egy virág alakú tükörtojásnak?

Újragondolt színes főzelék

Napjainkban a főzelék nincs annyira előtérben, ezért az Európai Friss Csapat dietetikusa most egy olyan receptet állított össze, amely még egészségesebbé teszi a főzelékeket, és kicsit újra is gondolja őket, különleges fűszerekkel.

A recept trükkje természetesen más zöldségekből készült főzelék esetében is bevethető, hiszen a végeredmény minden esetben egészségesebb, és színre is mutatósabb lesz, mint a hagyományos változatok. Ne mondjunk le a főzelékekről, mert a zöldségek, amelyekből készülnek – akárcsak a zöldbab és a zöldborsó – számos jó tulajdonsággal rendelkeznek, vitaminokat tartalmaznak és gazdagok rostokban! Így elengedhetetlenek az egészségünk megőrzéséhez, bizonyos krónikus betegségek megelőzéséhez és a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Zöldborsó-, vagy zöldbabbal kevert zöldborsó főzelék – recept Fülöp Lilitől

Hozzávalók:

4 fős családnak

300 g zöldborsó, vagy 100 g zöldbab és 200 g zöldborsó

1 fej vöröshagyma

1 dl 12%-os tejföl

1 evőkanál liszt

1 evőkanál olaj

só

bors

menta- vagy bazsalikomlevél

Felhevítjük az olajat, és üvegesre pároljuk rajta az apróra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk a fűszereket, és ráhalmozzuk a zöldségeket, majd alaposan átkeverjük. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje. Ha megfőttek a zöldségek, jöhet a trükk! A zöldborsó, a zöldbab felét kivesszük, egy megfelelő tálba tesszük, és pürés állagúra turmixoljuk! Az így kapott pürét visszaöntjük a zöldségekhez, és jól elkeverjük. Ezzel a lépéssel részben ki tudjuk váltani a lisztes sűrítőanyagot, nem beszélve arról, hogy gyönyörű színt adunk a főzelékünknek. A lisztet és a tejfölt összekeverjük, majd behabarjuk vele a zöldségeket. Végezetül hozzáadjuk a mentát vagy a bazsalikomot, és még néhány percet a tűzön hagyjuk, amíg teljesen be nem sűrűsödik. Természetesen a menta és a bazsalikom helyett ízlés szerint használhatunk hagyományos ízesítést is: pirospaprikát, fokhagymát vagy babérlevelet.

