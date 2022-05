Fontos változás a magyar boltokban: ezt jobb, ha tudod az konzervek összetevőiről

A határozat szerint az érintett termékeknél a felülcímkézés mellett lehetőség van a részleges átcímkézésre. Ezek mellett a lehetőségek mellett ráadásul a gyártók kaptak egy harmadik, fogyasztói szempontból új, esetlegesen körülményesebb megoldást is: nem kell a terméken látszódnia a változásnak, ha a gyártó biztosítja, hogy a boltban kikerül egy megfelelő tájékoztató felirat. Ebben az esetben az előállítóknak vagy az első hazai forgalmazóknak a Nébih felé is be kell jelenteniük az érintett termékeiket, és a változtatásokról a saját honlapjukon is kötelesek részletesen tájékoztatni a fogyasztókat.

A bejelentéseket a vásárlók a Nébih oldalán követhetik – mármint az a vásárló, akinek ehhez kedve, ideje van. Az érintett termékek listája nem is rövid, a Szegedi Paprika Zrt. 35 db konzerv termékét érinti. Ezek között olyanok szerepelnek, mint a REÁL Rakott káposzta 400g, a COOP Lencsefőzelék lecsókolbásszal 400g, az aro Húsgombóc paradicsomos szószban 400g vagy a Penny Babgulyás sertéshússal 400g. A listázott termékekben a napraforgó olajat disznózsírra cserélték. A változtatást Szegedi Paprika Zrt. oldalán az ukrán háborúval indokolja: “A jelenlegi ukrán háborús helyzet miatti alapanyag beszerzési problémák szükségessé teszik, hogy a Szegedi Paprika Zrt. által gyártott készétel konzerv termékek esetében a napraforgó étolajat helyettesítsük.” Az összetevőcserét pedig – ahogy írják – a termékek minőségmegőrzési idejének közelében nyomtatásban láthatjuk vásárlóként.

De mit jelent ez táplálkozás egészségtani szempontból?

A leglényegesebb különbség az, hogy a finomított napraforgó olaj nem tartalmaz koleszterint eredendően, de a sertészsír igen. Dietetikus szakvélemény szerint, 100 g sertészsír kb. 95 mg koleszterint tartalmaz (akinek magas a koleszterinszintje, annak a napi koleszterin bevitele lehetőleg 200 mg alatti kell legyen). A sertészsírnak magasabb a telített zsírsav tartalma, amely a koleszterinszintet növeli, de nem mindegy, hogy a fenti esetben valójában mennyivel emelkedik a készétel telített zsírsav tartalma. Pl.: a „COOP Lencsefőzelék lecsókolbásszal 400g” olajjal készült termékben 100 grammonként 2,5 g zsír, azon belül 1 g telített zsírsav volt, ha olajjal is készült.

