Kész horror a hazai kórházi várólista: évek óta nem volt ekkora sorbanállás

Csaknem 56 ezren várnak országszerte valamilyen előjegyzett műtétre hivatalosan, a központi műtéti várólista adatbázis szerint – írta a Portfolio. A lap szerint azonban még ennél is súlyosabb a helyzet, ugyanis a valóságban ennél is többen lehetnek, akiket meg kellene operálni, mert

a kórházak egy része egyszerűen nem tölti fel a várakozók adatait, hiába kötelező.

A várólista növekedését elsősorban a járvány idején elhalasztott beavatkozások okozzák, a jelenlegi helyzet pedig már majdnem olyan rossz mint 2012-ben, amikor csaknem 70 ezren vártak valamilyen operációra.

A mostani 56 ezerből a legtöbb páciensnél, 17 és fél ezer embernél szürkehályog-műtétet kellene végezni, de 10 500-an várnak térd-, csaknem 8500-an pedig csípőprotézis-beültetésre. Összehasonlításképpen: 2019-re 26-28 ezer között volt a várakozók száma, ami két év alatt nőtt a duplájára.

Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász szerint jelenleg sem az orvosoknak, sem a kórházaknak nem érdekük a várólisták lefaragása. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának igazgatóhelyettese már tavaly decemberben arról beszélt egy konferencián, hogy „a béremelés óta az orvosok leálltak, eldobták a fonendoszkópot, a szikét”. A hálapénz kivezetésével ráadásul az egészségügyi ellátórendszer dezintegráltsági foka nem csökkent, hanem nőtt, és a nővérek is joggal lázadoznak, mert az béreik emelése jócskán lemarad az orvosoké mögött – vélekedett.

A Magyar Kórházszövetség elnöke, Ficzere Andrea szerint a 13,6 milliárdos várólistaprogrammal már elindult a pozitív irányú változás, egy nővér például a pluszmunkákkal akár 100 ezer forinttal is többet kaphat havonta. Ficzere Andrea arról is beszélt, hogy a rendelkezésre álló keretből, ha ahhoz minden más is adott, az olyan várólisták mellett, amilyen például a csípő- és térdprotézis-, vagy a szürkehályog-műtét, más olyan vizsgálatokat, beavatkozásokat is el lehet végezni, amit hátráltatott a járvány. Ezek az úgynevezett kapacitáshiányos várólistás beavatkozások: a nőgyógyászati, sebészeti, urológiai műtétek után is 30 százalék plusz finanszírozást kapnak az intézmények.

A Magyar Orvosi Kamara már tavaly felhívta a figyelmet a Covid-járvány "láthatatlan áldozataira". A MOK alelnöke, Lénárd Rita szerint legalább három évbe telik, hogy minden lemaradást be lehessen hozni. Közben a magánszolgáltatók is bekapcsolódtak a fejleményekbe. A magánkórházak szívesen részt vennének a várólistacsökkentésben, ha erre felhatalmazást és pénzt kapnának – erről a napokban beszélt a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke. Lancz Róbert a brit példát hozta fel, ahol a magánszektor bevonásával néhány év alatt jelentősen le tudtak faragni a műtéti várólistákból.

Címlapkép: Getty Images