Így spájzolnak be az élelmes magyarok: tízezreket spórolhatsz házi lekvárral

Akinek nincs saját kiskertje vagy gyümölcsöse, annak is érdemes most körülnézni a helyi termelőknél vagy rákeresni a „Szedd magad” lehetőségekre, mert így nagyobb tételben jóval olcsóbban juthatunk hozzá ezekhez a vitaminban gazdag primőr gyümölcsökhöz. A nagybani piaci árakat és az inflációt elnézve tényleg igaz lehet: ennél olcsóbban idén már nem biztos, hogy lesz hazai gyümölcs!

Mennyi az annyi?

A lekvárfőzés árát persze nemcsak a gyümölcs ára befolyásolja. Szükségünk lesz még cukorra, ami jelen pillanatban még hatósági áras, és ha szerencsénk van, 2 kg-nál is többet vásárolhatunk egyszerre (vagy több boltba vagyunk kénytelenek elmenni). Kellenek még befőttesüvegek, illetve dzsemfixek, amennyiben használni akarunk ilyen adalékokat.

Mutatjuk mennyibe kerülnek a népszerű "lekvárgyümölcsök" jelenleg a piacon a Piaci Árinformációs Rendszer adatai alapján:

Korai meggy: 1100 forint /kg

Kajszibarack 1400 forint /kg

Szamóca 1550 forint /kg

Málna: 6000 forint /kg

Cseresznye 1266 forint /kg

Ezek most az árak a budapesti és vidéki piacokon, viszont ha szerencsénk van, kifoghatunk egy-egy akciót a hipermarketekben, de érdemes Szedd magadok között is körbenézni!

Hol és mennyiért szerezhetünk olcsóbban befőzni való gyümölcsöt?

Múlt héten a nem hazai termesztésű szamócákból akciósan találhattunk 1200-1500 forint/kg környékén, de azért jellemzően még 2000-2500 forint/kg között mozgott az ára. A Nagybani Piacon most 1550 ft/kg-ért megy az eper (múlt héthez képest jelentősen, 350 forinttal kevesebbe kerül). Ebben az időszakban azonban gyorsan változik az, mennyit kell fizetni az első tavaszi gyümölcsünkért, ez ugyanis mindig attól függ, hogy éppen mennyi áru van az adott piacon. És persze a minőség is befolyásoló tényező, vagyis, hogy mekkora szemű a gyümölcs.

A Szedd magad epresekben – ha szerencsénk van – most 1000-1200 forintos áron is hozzájuthatunk egy kiló eperhez. Erről múlt héten a HelloVidék is írt, ITT találjuk a legnépszerűbb helyeket. Óráról-órára változhat a cseresznye ára is

A legkoraibb cseresznyefajták szedése is már egy-két hete elkezdődött. A termés és az árak is átlagosnak mondhatóak, tudta meg a HelloVidék a Szedd magad termelőktől. A Budapesti Nagybani Piacon jelenleg 2000-2300 forint körül mérik a gyümölcs kilóját. Május utolsó hetében 1000 forint körüli átlagárakkal indult a korai fajták értékesítése a nagybani piacokon, a fogyasztók június első napjaiban azonban már 2000 forintot meghaladó árakkal találkozhatnak a termelői piacokon. Szedd-magad akcióban, ahogy ezt a termelőktől a Hellovidék is megtudta, 500-600 forintért lehet most vinni és szedni a cseresznye kilóját. Kiskerttulajdonosok 1000-1200 forintért kínálják a leszedett termést az interneten, de nagy a szórás, találunk 1800 forintért is olyan cseresznyést, aki házhoz is szállítja a leszedett áruját. A rázott, ipari gyümölcsöt viszont elég nyomott áron, 200-300 forintért árusítják a termelők.

Azt, hogy idén bőven érik a cseresznye, jelzi, hogy az élelmesebb cseresznyefa-tulajdonosok a Facebookon is egyre többen hirdetnek saját Szedd magad akciókat. 500-600 forintért beengednek - és még létrát is adnak, nekünk pedig annyi a dolgunk, hogy vigyünk egy kosarat! Ráakadtunk olyan kerttulajdonosra is, aki 350 forintos áron is felenged bárkit a cseresznyefájára, csak ne a seregélyek csipkedjék szét az összeset! Úgyhogy mielőtt cseresznyét szeretnénk vásárolni, érdemes körbenézni a neten, a közvetlen környezetünkben is, hol mennyiért juthatunk hozzá!

Amit még érdemes tudni: a cseresznyeszezon jellemzően július első hetéig tart, és a főszezon június 7. és 20. közé tehető. A korai fajtáknak lassan vége, most indulhat csak az igazi gyűjtögetés!

Ami még elengedhetetlenül fontos: maga az üveg

Érdemes a befőttesüvegeket gyűjteni, aztán évenként újra hasznosítani. Mielőtt azonban használatba vennénk őket, alaposan mossuk ki, ecettel öblítsük át, hogy valóban csíramentesek legyenek. Ha újonnan szeretnénk vásárolni, az sem nagy tétel: a tipikus 720 ml befőttesüvegeket 100 forint darabáron akár online is megvásárolhatjuk. Hozzá a tetőt 50 forintos áron kínálják.

Házi drágább, de legalább tudjuk miből van

Ha nincs saját kertünk vagy gyümölcsösünk, házi lekvárt nem azért készítünk, hogy feltétlenül spóroljunk vele. Elég egy kis fejszámolás, és hamar rájövünk, nem is kérdés, hogyha magunknak kell megvenni a gyümölcsöt hozzá, nehezen tudjuk kihozni olcsóbbra, mint amennyibe a bolti lekvár kerül. Mondjuk a házi, amibe tudjuk mi van, az tényleg megfizethetetlen!

Ha 3 kiló eperből főzünk lekvárt, abból 4-5 üvegnyi lesz. Az általános 3:1-es szabály alapján 1 kiló gyümölcshöz nagyjából 30 dkg cukrot szoktak adni, de ez természetesen függ attól is, milyen édes a gyümölcs, vagy a saját ízlésünktől. Ha kifogunk egy olcsóbb Szedd magadot, akkor a házi készítésű szamócalekvár (ha meg kell venni hozzá az üveget is) akkor az energiaárakat nem számolva 800-1000 forintra is kijöhet üvegenként. Egyébként, ahogy látni fogjuk, eperlekvárt azért olcsóbban boltban sem igen találunk! Cseresznyelekvárt viszont – ha sikerül ügyesen bevásárolnunk a gyümölcsből, a bolti ár feléből is készíthetünk.

A bolti ár (online webáruházakban):

Szamóca lekvár (50-60% gyümölcstartalom):

Univer Prémium szamócalekvár 300 g / 790 Ft 2 633 Ft / kg

Hamé Eper Minőségi dzsem: 300g / 700 forint

Kistermelői eperlekvár: 270g / 890 forint

EKO Nagymama szamóca lekvárja 340 g/ 749 forint

Hogyan tegyük el, ha nem akarunk tartósítószert használni?

Nálunk nem is kérdés, hogy hagyományos technikákkal tesszük el télire a nyárit. Ami kell hozzá: hibátlan friss alapanyagok, kifőzött üvegek vagy a fagyasztáshoz szükséges dobozkák. A Hellovidék az eperlekvár receptjét már ITT lehozta, úgyhogy végezetül sorra vesszük, milyen elrakási technikánál mire érdemes figyelni!

A dunsztolásról

A dunsztolás a házi befőzés utolsó hőkezelési fázisa. A hőkezelés csökkenti a romlást okozó mikroorganizmusok csírázási képességét és az üvegben maradt levegő mennyiségét. Főként lekvároknál, befőtteknél, kompótoknál használatos, de pesztókat és ketchupot is tehetünk el ezzel a módszerrel. A dunsztolásnak két megkülönböztethető fajtája van, a száraz illetve a nedves dunszt. A nedves dunszt egyik formája a nyomás alatti hőkezelés.

Ami segíthet, hogy lekvárjaink ne romoljanak meg: használjunk minél frissebb állapotban lévő nyersanyagot;

gyümölcs- és zöldséglevek készítéséhez 100%-ban, lekvárhoz 80−90%-ban, befőtt készítéséhez a 75%-ban érett gyümölcs ajánlott;

a befőzéshez használt edények, eszközök és a munkaasztal legyen mindig tiszta, az elmosott, kifőzött üvegeket csepegtetőben vagy tiszta konyharuhára állítva kell kiszárítani;

a nyersanyagokat áztassuk, mossuk, majd folyó víz alatt öblítsük;

a kész befőttet tartsuk hűvös és sötét helyen – a hő, a direkt napsugárzás, de még a fény is kárt tehet a befőttek színében, állagában.

Milyen a jó szárazdunszt?

Száraz dunszt esetén a befőzött élelmiszer készre főzve, még forrón (közel forrási hőmérsékleten) kerül az üvegbe. Ilyenkor még maga a befőtt hője sterilizál. Ehhez mindenképpen szükséges a magas hőmérséklet lehető legtovábbi fenntartása. Ezt régen (és sok helyen ma is) az üvegek újságpapírba csavarásával, majd takarókkal, paplannal, dunyhával való letakarásával, manapság modern szigetelőanyagokból készült hűtődobozokba, hűtőtáskákba helyezésével érték/érik el. Figyeljünk arra is, hogy az üvegek teljesen tiszták, csíramentesek legyenek. Érdemes, mielőtt az üvegeket használni kezdjük, ecetben is alaposan átmosni őket!

A nedves dunszt

Ebben az eljárásban a befőzött, vagy befőzésre váró élelmiszerrel töltött, lezárt üvegek egy vízzel töltött edényben kerülnek hőkezelésre (forralásra ill. főzésre). Ez az eljárás csak savas (pH < 4,6) kémhatású élelmiszerek esetén biztonságos, mert a botulizmus nevű ételmérgezést okozó Clostridium botulinum baktérium 120 °C alatt nem pusztul el, viszont savas közegben nem szaporodik és nem termel toxint.[6] Megjegyzendő, hogy a savanyú íz ellensúlyozására használt cukor ill. mesterséges édesítőszer, többnyire nem befolyásolja a pH értéket jelentősen, tehát a kiinduló alapanyag savassága a mérvadó. (A cukor egyébként olyan közeget eredményez, ami ugyancsak gátolja a baktériumot a toxintermelésben.)

A főtt gyümölcsök és gyümölcslevek sterilizálásához 5-15, nyers alapanyagok esetén 15-30 perc forralás szükséges.

Dunsztolás mikrohullámon

A befőttek mikrohullámú sütőben használatos fóliával lefedve, lekötés nélkül kerülnek a készülékbe. A dunsztolási több részletben történik. A készülék legmagasabb fokozatán kezdve, majd átforgatás után csökkentett energiával folytatva történik, a felöntőlé gyöngyözéséig. Az üvegeket lezárva a dunsztolás folyamata a száraz dunsztban fejeződik be.

Az üvegek zárása, jelölése

Az üvegek légmentes zárása a házi tartósítás kulcsfontosságú eleme. Amennyiben az üveg lezárása nem megfelelő, úgy a befőtt élelmiszer megromlik, megpenészedik. A zárás hibáinál ugyanis könnyedén bejutnak a romlást vagy megbetegedést okozó mikrobák az üveg belsejébe, és ott elszaporodnak. A befőttes üvegek lezárásához érdemes minden évben új, ép fedeleket beszerezni. A biztonság kedvéért a csavaros tetőre is lehet kívülről celofánt vagy fóliát tenni.

Biztonságos tárolás

A befőtteket hűvös, szellős, száraz helyen, napfénytől védve tárolja. Penészesedő helyiség az üveg penészesedését is okozhatja, a nyirkos levegő pedig a fémfedelek rozsdásodásához vezethet, ami a fedél kilyukadását, az élelmiszer romlását okozhatja. A felbontott házi konzerveket, befőtteket hűtőben javasolt tárolni felnyitásuk után, és lehetőség szerint 2-3 napon belül el kell fogyasztani - figyelmeztet a Nébih.

Élelmiszerbiztonsági szempontok

A nem megfelelően végzett befőzés megbetegedéshez is vezethet. A házilag tartósított élelmiszerekhez kapcsolható legsúlyosabb ételmérgezés a botulizmus, melyet egy baktérium által termelt méreganyag okoz. Mivel ezek a baktériumok nedves, oxigénmentes környezetben képesek szaporodni és méreganyagot termelni, a nem megfelelő otthoni befőzéssel ehhez tökéletes feltételeket teremthetünk. Az alapanyagok savassága befolyásolja a baktériumok túlélését, mert erősen savanyú vegyhatású (4,6-os pH alatt) környezetben nem szaporodnak. Ha a botulizmus tüneteit észleli (homályos látás, kettős látás, nyelési nehézségek és beszédzavarok, szájszárazság, bénulásos tünetek) azonnal forduljon orvoshoz!

Fontos! Soha ne fogyasszuk el romlás jeleit (pl. gázképződés, penészedés, ízelváltozás) mutató terméket!

Aszalás is lehet megoldás

Majdnem mindegyik hazai gyümölcsünk és gombánk tartósítható aszalással, a szakszerűen aszalt gyümölcsök megőrzik az eredeti gyümölcs szinte valamennyi értékét. Természetes módon, tehát nem a tűző napon, hanem a száraz légáramban aszalt gyümölcsöket szabad csak elfogyasztani. A magas hőmérsékletű aszalás sajnos az eredeti enzim- és vitamintartalmat tönkreteszi, az értékes gyümölcsöt pusztán élvezeti cikké változtatja.

A házi aszaláshoz, ha nincs a kertben fatüzeléses vagy napelemes aszalónk, érdemes elektromos aszalógépet beszerezni. Ez azért nem olcsó mulatság: 110 ezer forintól 300 ezer forintig széles a skála, ami az online áruházakban beszerezhető, de a határ a csillagos ég.

Címlapkép: Getty Images