Ilyen koktélokat iszik a vidéki elit: igazi szuperfood a titkos összetevő

Mi a titkos összetevő?

A japánok zöld aranya, azaz a matcha, egy púderszerű, finom porrá őrölt zöld tea. A matcha levelek kiemelten sok antioxidánst tartalmaznak, amelyek lassítják a sejtek természetes károsodását, így hozzájárulnak az öregedési folyamatok késleltetéséhez. Nem csoda, hogy az ázsiai hölgyek arca sokáig ráncmentes tud maradni.

A szépség megtartásához elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk immunrendszerünkre is, amiben szintén szerepet jászthat a matcházás, mivel semlegesíti a testben lévő szabadgyököket és harcol a sejtkárosodás ellen. Egy csésze matcha tea 10 csésze zöld tea erejével ér fel, található benne A, B1, B2, B6, C és K vitamin, kalcium, magnézium, foszfor és vas is.

A rendszeres matcha fogyasztás fokozza az anyagcserét, elősegítve a természetes súlycsökkenést. Ha szeretsz sportolni, akkor érdemes a bemelegítést egy csésze teával kezdened, mert növeli az edzés során elégetett zsír és kalória mennyiségét.

Arról nem is beszélve, hogy hatóanyagai a mozgás utáni regenerálódásban is résztvesznek. Tanulásnál segít a koncentrációban, munkában pedig a mindennapi stresszhatások enyhítésében. Fogyasztható önmagában és kiválóan kombinálható gyümölcsökkel, zöldségekkel, fűszerekkel vagy akár állati vagy növényi tejjel is.

Matcha italok: egészségesek, hűsítőek és otthon is könnyen elkészíthetőek

Már az egész világot meghódították a különféle koktélok, így nálunk is, ahogy felmelegszik az idő már arról álmodozunk, hogy egy napágyban fekve vagy egy hangulatos bár teraszán kortyolgatjuk. De miért ne készíthetnénk el mi magunk, méghozzá olyan változatban, ami pozitív hatással van a szervezetünkre!?

Mint minden ital vagy étel elkészítésekor nem mindegy milyen alapanyagot használunk, ez igaz a matchára is. A japánok zöld aranya Ujiból származik, ami napjainkban is az egyik legnagyobb presztízzsel rendelkező az összes termőhely közül. Így mikor matcha port vásárolunk, válasszunk mindig prémium kategóriájút. Gyümölcsleveknél pedig a 100%-os változatot helyezzük a kosarunkba. Most három olyan jeges koktél receptjét mutatjuk be, melyek könnyen elkészíthetőek otthon is.

1. Matcha Apple spritz

Mikor fogyaszd? Ha egy egyszerű, de frissítő italra vágysz.

Hozzávalók 1 személyre:

3 db jégkocka

2 dl szóda

2 dl 100%-os almalé

2 gramm (1 mk) Matcha Tsuki Prémium matcha por

Elkészítés:

Először készítsük el a matcha shotot egy kis tálkában. 2 gramm matcha port kikeverünk 50 ml, 75-80 Celsius fokos vízzel. Fontos, hogy ne forrásban lévő vizet használjunk, mert attól megkeseredhet a tea íze. A port hagyományosan chasen-nel, azaz bambusz teakeverő ecsettel szokás elkeverni, de természetesen a kiskanál is tökéletes.

Tegyünk egy nagyobb, - lehetőség szerint 5 dl űrtartalmú - pohár aljára 2-3 db jégkockát, majd következhet a 2 dl almalé, amit öntsünk fel 2 dl szódával és keverjük össze. Amikor elkészült, lassan csorgassuk a matcha shotot a jeges koktélunkra és már fogyaszthatjuk is.

2. Matcha detox soda

Mikor fogyaszd? Ha gyötör a másnaposság vagy álmatlanul telt az éjszaka.

Hozzávalók 1 személyre:

3 dl szóda

fél érett mangó

1 mokkáskanál chia mag

3 jégkocka

1,5 gramm (1 csapott mk) Matcha Tsuki Prémium matcha por

Elkészítés:

Először készítsük el a matcha shotot egy kis tálkában. 2 gramm matcha port kikeverünk 50 ml, 75-80 Celsius fokos vízzel. Fontos, hogy ne forrásban lévő vizet használjunk mert attól megkeseredhet a tea íze. A port hagyományosan chasen-nel, azaz bambusz teakeverő ecsettel szokás elkeverni, de természetesen a kiskanál is tökéletes.

Turmixoljuk össze a fél érett mangót és helyezzük egy nagyobb, - lehetőség szerint 4 dl űrtartalmú - pohár aljára. Tegyünk egy csapott mokkáskanál chia magot a püré tetejére és 1 dl szódát és keverjük össze. Majd a jég következik, amit öntsük fel szódával úgy, hogy kb. másfél ujjnyi helyünk maradjon még a pohárban. Végül a matcha shot következik a koktélunk tetejére. Ha a macskajajt gyógytod, a díszítéssel ne bajlódj, ez most a túlélésről szól.

3. Gyümölcsös matcha turmix:

Mikor fogyaszd? Ha szereted a gyümölcs alapú turmixokat.

Hozzávalók 1 személyre:

3 dl tej (lehet növényi is)

5-6 szem eper (vagy bármilyen gyümölcs, amit kívánsz)

3 jégkocka

2 gramm (1 mk) Matcha Tsuki Prémium matcha por

igény szerint méz vagy agavé szirup és tejszínhab

Elkészítés:

Először készítsük el a matcha shotot egy kis tálkában. 2 gramm matcha port kikeverünk 50 ml, 75-80 Celsius fokos vízzel. Fontos, hogy ne forrásban lévő vizet használjunk mert attól megkeseredhet a tea íze. A port hagyományosan chasen-nel, azaz bambusz teakeverő ecsettel szokás elkeverni, de természetesen a kiskanál is tökéletes.

Mossuk meg a friss gyümölcsöket vagy használhatsz fagyasztott változatot is, ha az van csak otthon. Tegyük be a gyümölcsöt és a jeget egy blenderbe és adjunk hozzá 3 dl tejet. Ha édesebben szereted, adj hozzá egy kis kanál mézet vagy agavé szirupot, majd turmixold össze. A turmixot öntsük egy nagyobb - kb. 5 dl űrtartalmú pohárba -, végül öntsük hozzá lassan a már elkészített matcha shotot. A tetejét díszíthetjük tejszínhabbal, szárított gyümölcsökkel vagy akár fahéj szórattal is.

Címlapkép: Getty Images