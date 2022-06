Nem tudunk lemondani a reggeli feketéről: így kávézunk mi, magyarok; nem véletlenül

Átlagosan két csésze egy nap

A 2022 márciusában készült felmérés szerint a rendszeres kávéfogyasztók 29 százaléka napi 1 kávét, mintegy 60 százalékuk pedig naponta 2-3 kávét iszik. A férfiak körében kétszer annyian vannak, akik naponta hármat, vagy annál is többet hörpintenek fel. A kávézást a 18-24 évesek fele, míg 60 év felettieknek alig 19 százaléka mellőzi. A legtöbb kávét a 40-49 éves korosztály fogyasztja: közülük minden második válaszadó naponta 2-3 csészényit, 14 százalékuk pedig háromnál is többet fogyaszt. Összességében a kutatás alapján kijelenthető, hogy a magyar kávéfogyasztók átlagosan 2 csésze kávét isznak egy nap.

Azt tapasztalom én is, és a kutatásból is azt látjuk, hogy a reggeli ébresztő koffeinlöket miatt a nap legfontosabb kávéja a reggeli első csésze. A válaszadók kétharmada véli így, azonban az is látható, hogy fokozatos az elmozdulás a funkcionális kávézástól a minőségi fogyasztás felé: a reggeli kávé élményfaktor lett, az énidő része, nem csak egy felhörpölt koffeinadag

- mondja Gávris Iván, a Coca-Cola HBC Magyarország kávészakértője.

A fiatalok frissebbek reggelente, és láthatóan nem a magányos kávézás hívei: a 18-24 éves korosztályban kevéssé jellemző a reggeli kávézás, ők inkább napközben barátaikkal közösen ülnek be egy jó csésze kávéra, ami társasági élmény is egyben.

Otthon szeretjük

A felmérés szerint, aki kávézik, az szinte biztosan (93%) iszik kávét otthon is, de népszerű a munkahelyi (54%) és a vendégségben (33%) történő kávéfogyasztás is. Nem meglepő, hogy a legfiatalabb, 18-24 éves korosztályban nagyon népszerűek a kávézók, 31 százalékuk fogyaszt itt rendszeresen kávét, hiszen ez számukra egy barátokkal való találkozási pont, miközben az összes válaszadó mindössze 11 százaléka szokott kávézóban kávézni.

A vállalat tavalyi felmérésének eredményéhez hasonlóan az otthoni kávéfogyasztásra a válaszadók mintegy fele havonta maximum 3000 forintot költ, 3000-5000 forint között a negyedük és 12 százalékuk 5000-10000 forint között fordít kávéra. Ennél többet kevesen, leginkább férfiak költenek havonta erre a célra.

A Coca-Cola HBC Magyarország és a GKID felmérése szerint a válaszadók idén év elején átlagosan 796 forintot voltak hajlandók fizetni egy-egy csomag 20-25 dkg-os kávéért. A nők mindössze 750, a férfiak viszont 861 forintért vesznek szívesen egy csomag kávét, de fiatalabb generáció tagjai 870 forintot is megadnak érte. Érdekesség, hogy a válaszadók 16 százaléka szívesen fizet magasabb árat a jobb minőségű kávéért: ők 1000 forintnál többet is hajlandóak fizetni egy csomag kiváló kávéért.

Évek óta tartó dobogós helyét továbbra is őrzi az őrölt kávé: otthonra a válaszadók fele ezt keresi. Népszerű még a szemes és a kapszulás kávé, minden harmadik válaszadó ezeket választja – nem véletlen, hogy a Costa Coffee és a Caffè Vergnano is ezekben a legnépszerűbb kiszerelésekben került a boltok polcaira.

Otthonukban a legtöbben kapszulás kávéfőzővel rendelkeznek (35%), de minden harmadik válaszadó használ kotyogós kávéfőzőt és közel ugyanennyien hagyományos eszpresszó készítőt is.

Élmény, központban a kávéval

Kávézót minden második válaszadó a hely hangulata alapján választ, 40-40 százalék döntésében fontos szempont, hogy ismerje a helyet, a kínálatot, a személyzetet – illetve a választék minőségét. A válaszadók harmada az elhelyezkedés alapján dönt egy kávézó mellett.

A szempontok korosztályonként jelentősen eltérnek: mindössze a válaszadók 6 százaléka tartja fontosnak, hogy legyen wifi a választott kávézóban, ám a fiatalok körében 43 százalék számára meghatározó ez a szempont. Kávézóba a válaszadók több mint fele baráti találkozók, közösségi élmények miatt jár, különösen igaz ez a 18-24 éves korosztályra, 71 százalékuk a társaság miatt ül be egy kávézóba. A 25-29 évesek is előszeretettel fogyasztanak kávét vendéglátóhelyeken, hiszen 74 százalékuk mondta, hogy egyszerűen szeretnek emberek között lenni.

Kávézóban a válaszadók fele havi szinten 3000 forint alatt, azonban viszonylag sokan, a hazai kávéfogyasztók ötöde 3000-5000 forint között költ.

Nem csak arra volt kíváncsi a Coca-Cola HBC Magyarország és a GKID, hogy havonta mennyi pénzt hagynak ott egyes helyeken, hanem arra is, hogy egy jó kávéért mennyit hajlandók az emberek fizetni: kávézóban a válaszadók átlagosan 1132 forintért isznak meg szívesen egy csészével, a 30-39 évesek ennél többet, a 18-24 évesek ennél kevesebbet szánnak egy kávéitalra.

Mivel sokan visszatértek a home office létből az irodákba, munkahelyekre, ezért ismét fontos lett az útközbeni kávézás: erre a célra a férfiak havonta átlagosan 2500 forintot, míg a nők 2000 forintot szánnak. Az utazás közbeni kávézás Budapesten és nagyvárosokban a legnépszerűbb, kisebb városokban és községekben sokkal kevesebbet szánnak a kávéfogyasztók erre – derült ki a Costa Coffee és a Caffè Vergnano forgalmazójának, a Coca-Cola HBC Magyarországnak a GKID-vel közösen készített felméréséből.

Címlapkép: Getty Images