3+1 filléres növény, ami gyógyír a napégésre: a bükki füvesember is ezeket ajánlja

Az orbáncfű az egyik legismertebb és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben is említett és elismert gyógynövényünk. Az orbáncfű olajos kivonatát kifejezetten leégésre, égési sebek kezelésére ajánlja a bükki füvesember. Ha az enyhén pirosra égett bőrt vékonyan bekenjük az olajjal, megszünteti a fájdalmat, gyorsabban gyógyul az égett bőrfelület. Az olaj használatát követően viszont nem ajánlott a napozás, mivel fényérzékenyítő hatása van, mely a fehér vagy érzékeny bőrű embereknél jelentkezhet elsősorban. Mindezek miatt érdemes inkább este használni az orbáncfűolajat.

A kamilla valamiért csak a náthás időszakban jut eszünkbe, pedig gyulladáscsökkentő hatását a bőr gyulladásos panaszainál is kihasználhatjuk. Ha bőrünk nagyon leégett, akkor Gyuri bácsi Kamillás teakeverékéből készült, kihűtött főzettel borogathatjuk - a tea nyugtató hatással lesz rá.

A körömvirágkrémet szinte minden bőrbajra használhatjuk, hisz kiváló hámosító, sebgyógyító hatású. A napégés okozta bőrpír mellett nehezen gyógyuló sebekre, műtéti hegekre, fekélyre, valamint ekcéma, rosacea és csípések esetén is bevált gyógynövény.

A napégés elsőszámú ellenszere az aloe vera. Magyar kertekben ritkán marad meg, de ha mediterrán területen járunk és semmi nincs kéznél, akkor – érintetlen területről - akár frissen is szedhetjük. Amennyiben mégis sikerült otthon cserepes aloét nevelni, akkor vágjuk le egy levelét, és a kibuggyanó zselével kenjük be az érintett testrészt.

Ha a leégett testrész felhólyagosodott és emellett lázat, fejfájást, hányingert is tapasztalunk, forduljunk orvoshoz, bőrgyógyászhoz!

Így napozzunk biztonságosan!

Délelőtt 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, mert ekkor a legerősebb az UV-sugárzás.



Fejfedésre használjunk megfelelő kalapot, kendőt.



Széles hatásspektrumú fényvédő terméket válasszunk, amely az UVA és az UVB sugarak ellen is védelmet nyújt, és naponta többször is kenjük be vele magunkat.



Ne hagyjuk ki a fület és a nyakat se, sőt a kéz- és lábfejet is kenjük be!



Fényérzékenységet kiváltó gyógyszerek szedése esetén tartózkodjunk a napozástól.