Ennyiért bérelhetsz SUP-ot a hazai tavakon, folyókon: ki nem találod, hol a legdrágább

Pár évtizede még a vízibicikli és a matrac-bérlés volt a legnagyobb szám a magyar tengeren, aztán jött a kajak és kenu, majd a szörf-kölcsönzés lehetősége is. Ma már a legtöbb hazai strandon nem is ezekért állnak sorban, újabb divat hódít: a SUP-ozás. Ez a Stand Up Paddle rövidítése, ami magyarul leginkább állószörfözést vagy állva-evezést jelent. Egy olyan sportot takar, amit bárki, korra és nemre való tekintet nélkül kipróbálhat. Számtalan tóparti helyen kölcsönözhető hozzá felszerelés, így azok is élvezhetik ezt a vízisportot, akik még nem szeretnének - százeres nagyságrendben - saját szettet vásárolni.

A SUP-ozás az evezős sportok között egyedülálló, hiszen a deszkát jellemzően állva használják, így fokozottan fejleszti az egyensúlyérzéket, nem is beszélve az állóképességről, erőnlétről. A sport egyébként Hawaii-ról származik, ahol a szörfoktatók állva és evezve tanítottak mindenkit, de rájöttek, hogy ezzel a módszerrel hullámok és szél nélkül is tudnak nem csak oktatni, de szörfözni is. Manapság már több változat is felütötte a fejét, például a kutyás sup és a sup jóga. Előbbi, ahogy a neve is mutatja, házi kedvencünkkel történő közös vízikaland lehetőségét adja, utóbbi pedig a jóga elemeit ötvözi a vízisporttal. Itt a SUP-deszkát úgy használjuk, mintha jógaszőnyeg volna. Hogy miért is jó ez? Állítólag a friss levegő, a lágy ringatózás elősegíti a relaxációt, másrészt az imbolygó deszka megköveteli, hogy a gyakorlatok alatt még intenzívebb legyen az izommunka. Persze kánikulában, egy zsúfolt balatoni strandon azért megnéznénk, ki tud félhold-állásban egy ilyen vízieszközön meditálni…

Egy SUP deszka azonban még számos dologra használható. A vízi túrázástól, a kardio edzéseken át akár még horgászathoz is kitűnő. Az ember csendben, a “vízen járva” fedezheti fel a világot, gyönyörködhet a természetben, figyelheti a vad-, és élővilágot, anélkül, hogy megzavarná azt, vagy kárt tenne benne.

Ráadásul az állószörf használata nem igényel semmilyen vizsgát vagy előképzettséget. Használata mindössze néhány perc alatt el is sajátítható – azt állítják róla, hogy sokkal könnyebb megtanulni, mint biciklizni vagy úszni. Mindössze egy nagyméretű speciális szörfdeszkára, a hozzá tartozó evezőre, és némi egyensúlyérzékre van szükség. A legnehezebb rész a deszkán való felállás, azonban néhány perc gyakorlás után már ez is mindenkinek sikerülni szokott. Ami kelléként még a szóba jöhet, egy pumpa (mivel a SUP-ot fel kell fújni), egy evező, egy úszómellény is javasolt, valamint egy jó fürdőruha, ami nemcsak csinos, de a sportoláshoz is megfelelő.

Hol mindenhol lehet Sup-olni?

Hazánkban a SUP-olás szinte bármilyen vízfelületen űzhető. A Balaton, a Velencei-tó, a bányatavak és folyóink is számtalan evezési lehetőséget kínálnak kisebb-nagyobb SUP túrákra. Egyetlen hely van az országban, ami kivételt képez a szabad SUP-olás alól: a Duna fővárosi szakasza, ahová csak külön engedély birtokában lehet ilyen eszközzel behajtani.

Mennyibe kerül egy SUP-felszerelés?

A sport népszerűségét mutatja, hogy a SUP a nyári hónapokban már két éve a legkeresettebb sporteszköz Magyarországon a kerékpár után – közölte a G7-tel az Intersport, ahol 2017 óta árulnak SUP-deszkákat, és ebben az időszakban nagyjából évente duplázódott a forgalmuk.

A lap beszámolója szerint a Decathlonnál is hasonló a helyzet: ott 2016 óta árusítják a saját márkás SUP-termékeiket, és az elmúlt öt évben forgalmuk a hússzorosára növekedett. A SUP felfutása a járvány ellenére is kitartott. Amíg a búvárkodáshoz vagy uszodai sportokhoz használt eszközök forgalma az uszodák bezárása és az utazások elmaradása miatt visszaesett, a SUP tovább tudott növekedni.

Mi is rákerestünk, mennyibe kerül egy alap SUP-felszerelés 2022 nyarán. Összességében elmondható, hogy 100-120 ezer forintért már elég jó szettet lehet kapni, de a határ a csillagos ég. Internetes webáruházakban:

Felfújható túra SUP kezdőknek, 9’, kék, narancssárga (60 kg alatti súlyra) (Dechatlon): 69 990 Ft

Szett felfújható stand up paddle (deszka, pumpa és evező) túrázáshoz, kezdőknek (80 kg alatt) (Dechatlon): 119 990 Ft

Felfújható túra SUP X100 11', kezdőknek, kék (Dechatlon): 109 990 Ft

Felfújható SUP, elektromos (Dechatlon): 899 990 Ft

FIREFLY · iSUP 200 III Stand Up Paddle Unisex (Intersport): 139.990 Ft

FIREFLY · iSUP 300 COM W I női stand up paddle (Intersport): 189.990 Ft

FIREFLY · iSUP 400 Family Stand Up Paddle (Intersport):209.990 Ft

A legtöbb fizetős tóparti strandon bérelni is lehet

A Balatonnál is egyre több helyen vannak kölcsönzők, ahol a windszörf és vízibicikli mellett már SUP deszkát is lehet kölcsönözni. A legtöbb helyen az elmúlt néhány évben jelentek a SUP deszkák, van ahol a széles tanuló windszörf deszkákon próbálhatod ki az állva evezést, van ahol felfújható deszkák között válogathatsz. A Suplife információja szerint a Balatonnál egy órára vetítve jellemzően 1500-4000 forint között mozognak a Stand Up Paddle bérleti díjak.

Néhány lehetőség a kölcsönzéshez a Balaton partján:

Supreme Balatonfenyves – Régi csúszda a Központ...

SUPport Balatonalmádi

SUPport Zamárdi

SUPShop OUTLET Siófok,

Yellow SUP Marine - Balatonfenyves -SUP bérlés

A Velencei-tónál is szinte minden strandon lehet SUP-ot bérelni. Az árak nem mutatnak nagy szórást, egy órára vetítve átlagosan a Suplife szerint 1500-2800 Ft között mozognak a bérleti díjak, de például Gárdonyban 1 óra SUP-ozásért 3500 forintot kell fizetni. A Velencei-tó – az alacsony vízszint miatt egyébként szintén ideális helyszín lehet, ha ki szeretnéd próbálni az állva evezést.

Ahol biztosan ki lehet próbálni:

Gárdonyban

Agárdon

és Velencén.

SUP-ot lehet Budapest környékén is bérelni

A főváros környékén is egyre több helyen lehet lehet SUP-ot bérelni. Elsődlegesen a Ráckevei és a Szentendrei Duna mellett vannak olyan kölcsönzők. A Suplife információi szerint Budapest környékén lévő hivatalosan működő bányatavaknál is lehet stand up paddle deszkát bérelni. Így például:

Szigethalmon

Leányfalun

és a Lupa tónál.

Utóbbi, népszerű helyen, a Lupa-tónál a SUP bérlés (weboldal információ alapján):

1 óra 3 800 Ft

2 óra 6 000 Ft

3 óra 9 000 Ft

8 órás napi 18 000 Ft

Tisza-tónál is ki lehet próbálni

A Tisza tónál is több helyen van lehetőség a SUP bérlésre. Szinte minden strandon van kölcsönző és szerencsés esetben vízibicikli mellett SUP deszkát is kölcsönözhetsz. A Tisza-tó elképesztően vadregényes nem véletlen, hogy sokan mennek ide SUP túrázni is, mert olyan látványban lehet részed, amiben sok más helyen nem.

Ahol biztosan bérelhetsz SUP-ot:

Abádszalókon

Tiszafüreden

Poroszlón

Sarudon.

A legutóbbi helyen, a sarudi élményfaluban az alábbi árakon lehet SUP-ozni:

SUP merev nagy 1 fős: 5.500 Ft/óra, 16.000 Ft/nap

16.000 Ft/nap SUP felfújható nagy 1 fős: 4.500 Ft/óra, 14.000 Ft/nap

MEGASUP ( 6 fős): 10.000 Ft/óra, 20.000 Ft/nap

Poroszlón némileg olcsóbban juthatunk hozzá egy SUP alapfelszereléshez, ott egy óra bérleti díja 3.200 forint.

